A kormányzatnak nincs más bűne, csak az, hogy kormányoz

Pár napja ment el Fenyő Miklós. Bevallom, kedveltem, de ezt sokáig nem ismertem be. Elmondom, hogy miért.

Gyermek és ifjúkorom zenéhez való hozzáállását meghatározta Sebők János, aki a Beatlestől az újhullámig, a Magyar rock 1, 2, és a Rock évkönyv 81 oldalain valami újat, mást, izgalmast képviselt, olyat, ami akkor nem volt mindennapos. Imádtuk.

A lázadás, kívülállás apostolaként felkarolt mindent, ami alulról jött, ami szembe ment, ami megmutatta, ellenkezett, s gyerekfejjel csillogó szemmel silabizáltam az akkor csak nála olvasható dalszövegeket, interjúkat, kritikákat.

Fekete bárányok, URH, Kontroll csoport, Beatrice, punk és újhullám – az már csak később esett le, hogy Sebők rendszeresen úgy írt dolgokról, hogy soha egy dalt nem hallott az adott zenekartól, életművekkel nem volt tisztában, csak fanatikusan pártolt mindent, ami ellenzéki, ami tiltott, nem hivatalos, lázadó meg ilyesmi. És ezt ő soha nem tudta kinőni, és ezért a sebőkizmuson felnőtt rocksajtó, valamint egy egész generáció se tudta teljesen. Márpedig ki kell. Főleg, hogy a mai történelmi korszak semmiben nem hasonlít a Kádár-kor Magyarországára.

Mai szemmel teljesen beteg látásmód, hogy ami hivatalos, az automatikusan rossz, mert eladta magát, nem hiteles, de bezzeg, akit kitiltottak, betiltottak, nem engedtek, felháborodtak rajta, az csakis jó lehet.

A Fekete bárányok nem azért lettek azok, mert akartak azok lenni, hanem mert Erdős Péter kinyírt egy teljes szakmát, és aki nem gazsulált, annak nem maradt más lehetősége. De azért mert egy zenész szerepel a tévében és lemezei vannak, attól se nem jobb, se nem rosszabb. Tehetséges valaki vagy sem. Mily meglepő, de egy zenekar zenélni akar, befutni, és turnézni.

Ugye én itt a rockzenéről beszélek, engem az érdekelt kizárólag, de a popzenében is kinyírt karriereket a drága doktorúr.

Szóval azért nem szerettem Fenyőt, mert kamaszfejjel túl hivatalos volt, sztár, és a dalai a csajozásról szóltak, nem támadásról, robbantásról, halálról, politikáról, s nem akart mást, csak szórakoztatni. Pedig a Rock 'n roll party egy olyan album, hogy felteszed, és az elsőtől az utolsóig minden dal briliáns. És erre csak a nagyok képesek. Beatles: Hard day's Night, Deep Purple: Machine Head, Abba: The Album, Sex Pistols: Never Mind The Bollock, Black Sabbath: Heaven and Hell stb. Stb.