A kormányzatnak nincs más bűne, csak az, hogy kormányoz

Sok minden eltűnt korunkra a múltból, de egy valami még itt marad a 20. századból. Az a fura nézet, hogy a lázadás az önmagában érték.

Pozsonyi Ádám
2026. 02. 05. 5:40
Fotó: Fortepan / Urbán Tamás
Pár napja ment el Fenyő Miklós. Bevallom, kedveltem, de ezt sokáig nem ismertem be. Elmondom, hogy miért.

Gyermek és ifjúkorom zenéhez való hozzáállását meghatározta Sebők János, aki a Beatlestől az újhullámig, a Magyar rock 1, 2, és a Rock évkönyv 81 oldalain valami újat, mást, izgalmast képviselt, olyat, ami akkor nem volt mindennapos. Imádtuk.

A lázadás, kívülállás apostolaként felkarolt mindent, ami alulról jött, ami szembe ment, ami megmutatta, ellenkezett, s gyerekfejjel csillogó szemmel silabizáltam az akkor csak nála olvasható dalszövegeket, interjúkat, kritikákat.

Fekete bárányok, URH, Kontroll csoport, Beatrice, punk és újhullám – az már csak később esett le, hogy Sebők rendszeresen úgy írt dolgokról, hogy soha egy dalt nem hallott az adott zenekartól, életművekkel nem volt tisztában, csak fanatikusan pártolt mindent, ami ellenzéki, ami tiltott, nem hivatalos, lázadó meg ilyesmi. És ezt ő soha nem tudta kinőni, és ezért a sebőkizmuson felnőtt rocksajtó, valamint egy egész generáció se tudta teljesen. Márpedig ki kell. Főleg, hogy a mai történelmi korszak semmiben nem hasonlít a Kádár-kor Magyarországára.

Mai szemmel teljesen beteg látásmód, hogy ami hivatalos, az automatikusan rossz, mert eladta magát, nem hiteles, de bezzeg, akit kitiltottak, betiltottak, nem engedtek, felháborodtak rajta, az csakis jó lehet.

A Fekete bárányok nem azért lettek azok, mert akartak azok lenni, hanem mert Erdős Péter kinyírt egy teljes szakmát, és aki nem gazsulált, annak nem maradt más lehetősége. De azért mert egy zenész szerepel a tévében és lemezei vannak, attól se nem jobb, se nem rosszabb. Tehetséges valaki vagy sem. Mily meglepő, de egy zenekar zenélni akar, befutni, és turnézni.

Ugye én itt a rockzenéről beszélek, engem az érdekelt kizárólag, de a popzenében is kinyírt karriereket a drága doktorúr.

Szóval azért nem szerettem Fenyőt, mert kamaszfejjel túl hivatalos volt, sztár, és a dalai a csajozásról szóltak, nem támadásról, robbantásról, halálról, politikáról, s nem akart mást, csak szórakoztatni. Pedig a Rock 'n roll party egy olyan album, hogy felteszed, és az elsőtől az utolsóig minden dal briliáns. És erre csak a nagyok képesek. Beatles: Hard day's Night, Deep Purple: Machine Head, Abba: The Album, Sex Pistols: Never Mind The Bollock, Black Sabbath: Heaven and Hell stb. Stb.

Sok minden eltűnt korunkra a múltból, de egy valami még itt marad a 20. századból. Az a fura nézet, hogy a lázadás az önmagában érték.

A kedvenc lázadóim most az interneten vannak. Fűtött stúdiókban, valag pénzzel a céges számláikon. (Az általuk seggnyalónak titulált Nagy Feró volt, hogy az őrszobán ücsörgött, és ’81-ben – mint zenekar – gyakorlatilag az összes megyéből ki voltak tiltva. Ferónak elvették az útlevelét, és még ’86-ban is csak külön engedéllyel mehettek ki Bécsbe Waszlavikkal egy kétnapos fellépésre.)

Az internet-lázadás a legbiztonságosabb.

Facebook, Tik-tok, insta, megy a lájk, az elkövető megfürdőzhet a hőssé válás érzetében – se pofon, se őrszoba, se nélkülözés –, és a lájkoló is azt hiszi, hogy a lájkjával le van tudta a dacos szembenállás, a hősi póz, nem kell gépfegyveres katonákkal és ifjúságvédelmisekkel szembenézni, mint 1985-ben a Total ’85 punkfesztiválon Pakson, ahol a kultúrház előtt konkrétan egy tank vesztegelt.

Tudom, közhely – és biztos egy mai lázadó szemében boomer szöveg –, de a kutya is jó dolgában veszik meg. „Én mindenkit egy kib.szott bűnözőnek látok, aki ebben az ocsmány kizsákmányolásban részt vett, és nem fogok senkinek megbocsájtani. Legyen az Fideszes, a felszopó propagandájuk, a fidelitasosok, ezeket mind megjegyeztem.”

Ez a kedvenc (értsd: legidegesítőbb) influenszerem, Nagy Ádám dacos odamondogatása. Ő mindig keményen csap oda, s nem kímél senkit. A következményekkel se törődik. Megmondja, még akkor is, ha ezért a büntetés kétezer lájk

Jólvanezígy Ádám szerint a nők, a vidékiek és az idősek „b@szhatják” el sokak jövőjét áprilisban azzal, hogy a Fideszre szavaznak.

Megfigyelésem, hogy az ellenzék részén elképesztő a lincshangulat. Azon a térfélen az a meggyőződés, hogy ha ők nyernek, akkor mi megyünk a böribe. Nem vicc. Ezt leírják véleményformálók, és a plebs is. Páran akasztással is előhozakodnak, de a „mentek a böribe”, ez náluk alap.

Van egy csomó ember, aki küzd a szebb világért, és úgy gondolja, hogy a szebb világ útjában embertársai állnak. S mivel az általuk elképzelt szebb világ útjában vannak, akkor gonoszok. S a gonoszokat el kell távolítani. Le kell számolni velük, likvidálni kell, le kell sittelni, hogy ne akadályozzák a boldogságot.

Ezek tényleg ezt gondolják.

NoÁr egyik posztja alatt – ahol az egyik lázárinfo alatt ordibáló mellett vigyorog – írja egy ember (Sándor), hogy „Nagyon remélem nem fogjuk ezeket a rohadtakat az utcán látni, mellettünk elsétálni, mert nem ott a helyük, hanem a BÖRTÖNBEN.” És erre ezt válaszolja kommentben Molnár Áron: „Jogos”.

Nekem eszembe nem jutna azt mondani, hogy az utcán sétáló ellenzékieket, akiknek egy része lehet, hogy ugyanazt a zenét hallgatja, esetleg volt iskolatárs, vagy távoli rokon, börtönbe kell zárni. Félelmetes.

Megvallom, én is beszéltem lázadó hülyeségeket. Mármint tizenhat éves koromban. Sose felejtem el, amikor jó édesanyámnak felhevülten szónokoltam az anarchista társadalmi berendezkedés áldásairól meg a nagybetűs szabadságról – szegény csak annyit mondott: Fiam, ezek marhaságok –, de akkor tizenhat voltam, és a konyhában történt. Egy kommunista diktatúra vége felé. Nem felnőtt fejjel, gazdag vállalkozóként, az interneten, a szólásszabadság korában. 

G. K. Chesterton, angol író (1874–1936) egy regényhőse mondja „Az ember aki csütörtök volt” oldalain. „Mi lázadók hetet-havat összehordunk a kormányzat bűneiről. Mindez merő badarság. A kormányzatnak nincs más bűne, csak az, hogy kormányoz. A legfőbb hatalom megbocsáthatatlan bűne az, hogy legfőbb.”

Igen. Az emberi lélek semmit nem változik. De az idézetnek még nincs vége: „Nem azért átkozlak benneteket, mert kegyetlenek vagytok. Azért átkozlak benneteket, mert biztonságban vagytok.”

Ez itt még a szociális kockázattal járó lázadás korszaka. De ezek a mai nyomorultak stúdióból lázadnak, milliós fizetésekkel.

Jut eszembe: Örülök, hogy Fenyő azért még kibékült a Szikorával. Olyan kínos és felesleges dolog, amikor öreg zenészek még a legvégén is haragot tartanak.

(Borítókép: Fekete Bárányok rockkoncert – Beatrice, a Hobo Blues Band, a P. Mobil zenekarok. Fotó: Fortepan/Urbán Tamás)

