Jámbor András jámbor népe

Nem, ők nem akarnak békét. Nem akarnak elfogadást, nem érzik úgy, hogy a másik ember is ember.

Pozsonyi Ádám
2026. 02. 12. 5:55
Fotó: Hatlaczki Balázs
0

Jámbor András posztját dobja fel az internet, és már nem is kell kávé. Nézzék, ezt írja. Mutatom: „A képen Erzsébet. Valószínűleg a politikában semmiben nem értünk egyet.

Erzsébet felszólalt a hétvégi DPK-gyűlésen, és láthatólag nagyon izgult, folyamatosan belebakizott a szövegébe. Most ellenzéki influenszerek sorra gyártják róla a videókat, amelyekben kinevetik és megalázzák.

Nem tudjuk, mi Erzsébet története. Kik voltak a szülei. Három gyereket nevelt fel, nem tudjuk, miként. Lényegében nem tudunk róla semmit. Nem tudjuk, miért lett fideszes, és akiről nem tudunk semmit, három mondat alapján afölött nem itélkezhetünk.”

Itt András lefut néhány kört, hogy a hatalom tette tönkre az embereket blabla, amiért ilyenek (értsd: fideszesek) lettek, és ez szörnyű, de…

„Én egy olyan országért dolgozom, ahol senkit nem aláznak meg a véleményéért. Nem aláznak meg senkit azért, mert bénán mondja el a politikai véleményét. Ahol érvelünk, vitatkozunk, de tiszteletben tartjuk a honfitársainkat.”

Na, mit tippelnek, mit kap ezért? Bingó! Jelenleg nyolcszáz hozzászólásban mondja el a nép, hogy ezt ők nem így gondolják, Erzsébetnek a k. anyja. Pusztuljon el!

 Mert fideszes, tehát gyilkos.

„De az Erzsébetekkel nem lehet békében élni, mert kinyírják a gyerekeink jövöjét. A miénket már kicsinálták!” (Gábor)

„Hagyjuk már abba az illedelmes egalizációt!” (Iván)

„Aki nincs tisztában a képességeivel, az ne álljon ki a plénum elé szónokolni, holott a tupirozott szőrgombóccá alakított frizúrjának nevetségességét sem képes nőként (!) felismerni. És az a Fidesz-fanok közös sajátossága a saját tudnivélt (alternatív) valóságukba vetett kételyektől mentes hit. De a legnagyobb baj, hogy nem volt senki közöttük, aki figyelmeztette volna ezt a szerencsétlent, ne akarjon szerepelni. Egyiküket sem sajnálom.” (Péter, aki senkit nem sajnál)

„Ez most eléggé műpátoszosra sikerült. Senki sem fogott Erzsébet fejéhez pisztolyt, hogy idiótát csináljon magából.” (Antal, aki nem szereti a műpátoszt)

„Azért ne legyen már kötelező minden idiótát felmenteni. Nem volt kötelező azt a vacakot elmondania. Megtette, valahogy nem sajog érte a szívem, hogy a fél ország rajta röhög.” (Ilona, a gyönge nő.)

Nem folytatom. Azóta 805! hozzászólásban ordítják, hogy nem jár könyörület az ellenfélnek, ők rühellik, gyűlölik, utálják, Erzsébetet bántani ér, Erzsébetet kiröhögni kötelesség, és őket senki ne akadályozza meg abban, hogy más emberi méltóságába beleköpjenek. Ez nekik jár!

 És nem, ők nem akarnak békét. Nem akarnak elfogadást, nem érzik úgy, hogy a másik ember is ember. Ezt a kirekesztés-elfogadás szöveget csak akkor tolják, ha devianciáról, idegenségről van szó. Meg ugye őróluk. (Azt hiszem, ez az elfogadás ellenkezik magával az emberi természettel.)

Akarjuk, hogy így beszéljenek rólunk, az apánkról, a lányunkról, a szomszédunkról? Ebben a tónusban? „Neki nincs bocsánat, bűnözőkkel szövetkezik, röhögd ki, köpd le, az a dolgod!”

Igen, ezek tényleg így gondolják, és ennek a légkörnek, ennek a gondolkodásmódnak a kialakulásáért legfőképp Magyar Péter a felelős. Az a gátlástalan, könyörtelen tahóság, ahogy ő az emberekkel viselkedik, érintkezik, ahogy pökhendin odaveti a hozzá kérdést feltevőknek, hogy „Köszönjük szépen, ne harsogja a propagandát, köszönjük, viszont látásra, köszönjük, kérem a következőt.” Magyar Péter úgy beszél emberekkel, mintha a cselédjei lennének. Mintha alattvalói. Mintha ölebek az ő állatkertjében, és vagy hasznosak neki, akkor kapnak koncot, és megsimogathatják őt, rajonghatnak érte, vagy nem gazsulálnak, akkor meg kifelé. Nem hasznosítható állatokat kilökni!

De a saját híveivel is így bánik. Ahogy kitépi a vele egy színpadon álló énekesnő kezéből a mikrofont, ahogy kiragadja más kezéből a telefont és a vízbe hajítja, ahogy pökhendi-öntudatosan felpattan tévéstúdiókban az asztaltól, ahogy belevág más szavába, mint valami kiskirály. Igen, kiskirály, nem pedig arisztokrata.

Az arisztokratában méltóság van. A kiskirályban van ez a kivagyiság, aki épp most foglalta el a szomszéd nemes úr várát, az első pár falut megszerezte árulással, de ez neki kevés, ő erdélyi vajda akar lenni, aztán meg király.

Ő kezdte el hirdetni, hogy aki nem ellenzéki, az gyilkosokkal, árulókkal, gazemberekkel, propagandistákkal, gonoszokkal szövetkezik, tehát az nem ember. És az emberek mindig követik a popsztárokat, sportolókat, celebeket, és a hozzá hasonlókat is. Főleg, ha azt látják, hogy itt lehet gátlástalanul más becsületébe gázolni, kárörvendően röhögcsélni, nem fárasztanak ilyen unalmas szövegekkel, mint kereszténység, nemzet, hagyomány, család, tisztelet.

Az emberekből a legalját hozta felszínre Magyar Péter politikája. Nem, nem is a politikája, a viselkedése.

Ő maga csinálta pontosan ugyanezt a saját feleségével, gyermekeinek anyjával. És sikeres, napszemüveges, slimfit, az unió üdvöskéje. Ez tehát a recept.

Gyerekkorában mindenki azt hallotta a szüleitől, hogy leskelődni nem szabad. Nem szép. Illetlenség. Ma a tömeg valóságshow-t néz szabad perceiben, mert leskelődni nemcsak ér, hanem kifejezetten jó. Ahol minden relatív, ott minden relatív. És a füle tövéig zsigeri Orbán-gyűlölő Jámbor húsz év alatt egyszer engedett meg magának egy olyan posztot, hogy az ellenséget nem kell ízekre szaggatni bármilyen apróságért. És relatívvá lett a sokéves orbánozás, a sajátjai fordultak ellene. Mert disznók elé gyöngyöt szórni nemcsak felesleges, de veszélyes is.

Félelmetes, ahogy előbújt a takarásból ez a rengeteg szörnyszülött!

Nem szégyellik leírni, hogy a vérünket akarják. A lincselés egyelőre csak virtualitásban zajlik. Vissza kell őket szorítani! Kemény. Innét már csak egy lépés, hogy ne egy idegenre mondják ezt, hanem a szomszédra, ismerősre, barátra.

Ugye nem akarjuk? És ezt a világot se, amit ezek képviselnek. Akkor viszont nincs más mód, áprilisban nagyon meg kell őket verni, különben majd bántják az anyádat, gyereked, barátodat. És ez nem vicc. „Mentek a böribe” – ahogy mindig mondják.

Borbély Zsolt Attila
Önsorsrontás Székelyföldön

Huth Gergely
A polgári öntudat diadala

Novák Miklós
Olijnyikova lebuktatta önmagát

Szőcs László
Globál Zrt., Tiszának pántlikázva

