Jámbor András jámbor népe

Jámbor András posztját dobja fel az internet, és már nem is kell kávé. Nézzék, ezt írja. Mutatom: „A képen Erzsébet. Valószínűleg a politikában semmiben nem értünk egyet.

Erzsébet felszólalt a hétvégi DPK-gyűlésen, és láthatólag nagyon izgult, folyamatosan belebakizott a szövegébe. Most ellenzéki influenszerek sorra gyártják róla a videókat, amelyekben kinevetik és megalázzák.

Nem tudjuk, mi Erzsébet története. Kik voltak a szülei. Három gyereket nevelt fel, nem tudjuk, miként. Lényegében nem tudunk róla semmit. Nem tudjuk, miért lett fideszes, és akiről nem tudunk semmit, három mondat alapján afölött nem itélkezhetünk.”

Itt András lefut néhány kört, hogy a hatalom tette tönkre az embereket blabla, amiért ilyenek (értsd: fideszesek) lettek, és ez szörnyű, de…

„Én egy olyan országért dolgozom, ahol senkit nem aláznak meg a véleményéért. Nem aláznak meg senkit azért, mert bénán mondja el a politikai véleményét. Ahol érvelünk, vitatkozunk, de tiszteletben tartjuk a honfitársainkat.”

Na, mit tippelnek, mit kap ezért? Bingó! Jelenleg nyolcszáz hozzászólásban mondja el a nép, hogy ezt ők nem így gondolják, Erzsébetnek a k. anyja. Pusztuljon el!

Mert fideszes, tehát gyilkos.

„De az Erzsébetekkel nem lehet békében élni, mert kinyírják a gyerekeink jövöjét. A miénket már kicsinálták!” (Gábor)

„Hagyjuk már abba az illedelmes egalizációt!” (Iván)

„Aki nincs tisztában a képességeivel, az ne álljon ki a plénum elé szónokolni, holott a tupirozott szőrgombóccá alakított frizúrjának nevetségességét sem képes nőként (!) felismerni. És az a Fidesz-fanok közös sajátossága a saját tudnivélt (alternatív) valóságukba vetett kételyektől mentes hit. De a legnagyobb baj, hogy nem volt senki közöttük, aki figyelmeztette volna ezt a szerencsétlent, ne akarjon szerepelni. Egyiküket sem sajnálom.” (Péter, aki senkit nem sajnál)

„Ez most eléggé műpátoszosra sikerült. Senki sem fogott Erzsébet fejéhez pisztolyt, hogy idiótát csináljon magából.” (Antal, aki nem szereti a műpátoszt)

„Azért ne legyen már kötelező minden idiótát felmenteni. Nem volt kötelező azt a vacakot elmondania. Megtette, valahogy nem sajog érte a szívem, hogy a fél ország rajta röhög.” (Ilona, a gyönge nő.)

Nem folytatom. Azóta 805! hozzászólásban ordítják, hogy nem jár könyörület az ellenfélnek, ők rühellik, gyűlölik, utálják, Erzsébetet bántani ér, Erzsébetet kiröhögni kötelesség, és őket senki ne akadályozza meg abban, hogy más emberi méltóságába beleköpjenek. Ez nekik jár!

És nem, ők nem akarnak békét. Nem akarnak elfogadást, nem érzik úgy, hogy a másik ember is ember. Ezt a kirekesztés-elfogadás szöveget csak akkor tolják, ha devianciáról, idegenségről van szó. Meg ugye őróluk. (Azt hiszem, ez az elfogadás ellenkezik magával az emberi természettel.)