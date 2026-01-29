Juj, mit mondott!

idezojelek
Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról. Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá.

Pozsonyi Ádám
munkakellér dezsőwclázár jános 2026. 01. 29. 5:53
Fotó: Fortepan / Kotnyek Antal
Kellér Dezső könyvét forgatom. Kortársak és sorstársak. Ez a címe. A magyar kabaré fél évszázadáról mesél benne – ahogy azt a címe is mutatja -, felbukkan Herczeg és Komlós, Békeffy és az Otthon kör, bár félő, az átlagembernek ez ma már semmit nem jelent, és a régi Pest se. Na, de nem boomerkedni jöttem ide, hanem mutatni valamit.

Azt írja Kellér: „Akkoriban egy érzelmes dal sikerét azon mérték le, hogy hatása következtében hány ember követ el öngyilkosságot. Nos, a mi mélabús tangónk hangjai mellett rövid egy hónap alatt kilenc elkeseredett lokálnő mérgezte meg magát. Ez már szép sikernek számított. A rekordot a „Szomorú vasárnap” tartotta havi százötven halottal.”

Olvastam, majd gyorsan körbenéztem, látja-e valaki, hogy miket silabizálok. Mert ez, kérem, botrány. Ilyet ma már nem lehetne mondani. Talán még leírni se. Ez maga a szélsőség, az uszítás, a gyűlöletbeszéd, a nőellenesség, a halállal viccelődés, az érzéketlenség, az elnyomottak és kirekesztettekkel szembeni közöny. Meg a szegények, árvák, kiszolgáltatottak megvetése, sorsukon gúnyolódás, nem európai és nem is ember, aki ilyet mond. Aki ilyet megenged magának.

Ha ezt Kellér Dezső ma mondaná, másnap ilyen cikkek jelennének meg az ellenzéki sajtóban. Látom lelkei szemeimmel, be is másolom. Nézzék:

„A kormányközeli kabarészerző öngyilkosságra buzdít. Kevesli, hogy nem lett elég nő öngyilkos. Kevesli a halottak számát, miközben a kórházak a tönk szélén állnak, egyetlen lélegeztetőgép sincs a kerületben, a mentősök fizetése a legutolsó az EU-ban, és WC-papírhiány van. Napi egy mackósajt az ebéd a körházakban, csöpög a csap, omlik a vakolat, egekben a munkanélküliség, utolsók vagyunk az egy főre jutó betegágyak tekintetében, és a miniszter felesége milliós bundákban jár. Kellér Dezső meg még ezt is kevesli, és újabb halottakat akar. Takarodjon a közéletből. Adja vissza a Kossuth-díját!”

Sőt, ez kevés, még aznap beindulna a – nem megszervezett és független! – videó- és posztáradat, s mivel Kellér Dezső mindig fogta a függönyt, ezért noÁr-tól Bruti bunkóig az összes fizetett felháborodó feltenne függönyt fogós szelfiket. Az alternatív butikok anarchia jeles függönyt kezdenének árusítani, és a Telex írna egy cikket, miszerint, ma a függöny, holnap a haláltábor.

Ma ilyen kort élünk. Ez a „Juj, ki mit mondott!” korszak.

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…”

Na, őt töröljék a Facebookról. Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá.

Az az ember rossz!

Honnan tudom? A haladó sajtóból.

„Bántó (rasszista, soviniszta, nőellenes, gyermekellenes, a sort folytathatnám.) viccet mondott XY֨”– emeli fel a véres kardot valamelyik orgánum, s követi őt nyomban a kommentcsürhe.

A vicc bántó? Igen. Ugyanis ez a vicc lényege. A vicc olyan jelenség, amiben egy népcsoport, foglalkozás, generáció, élethelyzet stb. nevetségessé van téve. A nevetségessé válás pedig bántó.

Skótvicc, székelyvicc, rendőrvicc, cigányvicc, szőke nő vicc.

Elárulok valamit: az vált ki nevetést, hogy valaki vagy valakik, kellemetlen helyzetbe kerülnek. Nem úgy reagálnak, ahogy az megszokott. Kínosan viselkednek, fura, értelmetlen dolgokat, vagy ostobaságot mondanak.

Ez a humor lényege.

Persze egy ideológus ezt nem értheti, ezért is tiltották le anno a Waczak szállót.

A vicc az új kulák. Irtani kell.

De néha már viccelni se kell, csak pusztán tényeket kimondani.

Lázár János arról beszélt legutóbb, hogy – amellett, hogy az ország lehetőséget ad a felemelkedésre, és nagy számban kerülnek ki orvosok, munkások, képzett emberek is a cigányság köréből –, vannak olyan munkák, amikhez ugyan nem kell képzettség, s amit az átlagember nem vállal el, de az iskolázatlan cigányrétegnek ez lehetőséget ad a kenyérkeresetre, s az elindulásra kifelé a segélyalapú létből.

Mindannyian tudjuk mit kapott, s hova süllyedt az uszító kampány.

A „köteles beszéd” trükkjét ismétli most meg az ellenzék Lázár János mondataival kapcsolatban. Kifacsarják, és elhallgatják a lényegi részét.

A kommentcsőcselék és a fizetett Brüsszel-párti felháborodó sereg két szót vett észre az egész beszédből.

WC és cigány. Többet nem.

De egyrészt nem is akart mást észre venni, másrészt a véleménydiktátorai nem is engedik, hogy mást észre vegyen. De a kommenthad ettől függetlenül ujjong. Már megunta a Nagy Ferót, s most boldog, mert van új lincselnivaló. Különben is, legalább két napja nem tudta odakopácsolni semmi alá, hogy „ennél már nincs lejjebb”. És miután elégedetten hátra dőlnek a verbális lincselés után, visszatérhetnek végre a kedélyes Orsósozáshoz.

A WC-kről meg csak annyit: Azt a munkát a kedves felháborodó nem vállalná el. A családból senki nem vállalná. Az ismerősi köréből se vállalná el senki. De azért legyen kitakarítva, mert ha nem tiszta, akkor Lázár mondjon le.

Csak, hogy tudjuk, mit is mondott: „Becsüld meg a dolgozó cigányt, mert a dolgozó cigány megteszi azt, amit te nem. A dolgozó, tenni akaró cigány komoly érték, akkor is, ha diplomás, akkor is, ha neki köszönheted, hogy tiszta WC vár.” Nem értem mi a gond ezzel a mondattal. Pont azt mondja, hogy mindegy, hogy diplomás vagy, vagy fizikai dolgozó, esetleg takarító, ha dolgozol értékes ember vagy.

Persze vannak az amatőrök és mellette vannak a profik. A legnagyobb profi, a gyűlöletkeltés leghatalmasabb szintje a HVG. Ők ezt merték elkövetni:

„Amikor a vésztői cigánytelep lakóit vonatokra tették, azt mondták nekik, dolgozni mennek, ők pedig örvendeztek. Végre lesz munkájuk! A végállomás Birkenau volt. Hálásak lehetünk, hogy most »csak« szart pucolni küldenének” – írta Lakatos Dóri a Facebookon.” (2026. 01. 25.)

Na, ez egy gyöngyszem. A példátlan uszítás, és a gyomorforgató nyálas giccs gyűjteménybe illő ötvözete. Múzeumban kéne majd egyszer mutogatni, hogy mit voltak képesek a 21. század elején tömeghergelés céljából egyesek elkövetni.

Tehát – foglaljuk össze: munka = fasizmus. Gratulálok.

Minden bántó él nélkül kérdem, az alapból mondjuk jó szándékú, ám képzetlen és iskolázatlan embereknek milyen munkát kéne voltaképp kínálni? Műfordító? Belgyógyász? Vezérigazgató?

Ha a pucolás megalázó, a kukásautó vezetés nem megalázó? Az árufeltöltés nem megalázó? Más szájában turkálni és piszkálni a rothadó zápfogat nem megalázó? Konyhán mosogatni más tányérját nem megalázó? Kórházban idős emberek ágytálját kivinni nem megalázó?

Elmondom mi a megalázó munka: Beállni a sor végére 522-ikként WC-pucolós szelfit tolni. Na, az szerintem nagyon megalázó. Csak az ilyen noÁr félék képesek rá.

(Borítókép: Lukács Margit és Kellér Dezső a Hazafias Népfront klubjában, 1961-ben.)

