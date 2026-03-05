idezojelek
Vélemény

A Trump-doktrína és az iráni háború

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

egyesült államokIránKínadonald trumpnagystratégianemzetbiztonságvilágrendoroszország 2026. 03. 05.
Amióta Donald Trump 2025 januárjában másodszor is átvette az elnöki tisztséget, új megközelítést alkalmaz az amerikai globális vezető szerepre. Ez az új globális politikai megközelítés, amelyet eddig Trump-doktrínának neveztek, nem egy szokványos, korlátozott célok elérésére irányuló amerikai elnöki doktrína. Míg a Reagan-doktrína az antikommunista ellenállók támogatását irányozta elő, és a Bush-doktrína a demokrácia előmozdításával az iszlám terrorizmus totalitárius alapjai­nak aláásására törekedett, 

a Trump-doktrína elvek átfogó halmazát rögzíti, amely újradefiniálja az Egyesült Államok globális szerepvállalását. Ez egy szélesebb körű elképzelés a változó világrendben való cselekvésre. A február végén megkezdett és egyre inkább regionális konfliktussá fejlődő, Irán ellen folyamatban lévő katonai művelet része ennek az új doktrínának.

Ez az új nagystratégia öt új elvre épül, amelyek legvilágosabban Trump második elnökségének első évében körvonalazódtak.

Először is, az amerikai külpolitika elsődleges érdeke az államok közötti stratégiai verseny. Ezt az elvet először a Trump-adminisztráció első, 2018-as nemzetbiztonsági stratégiája hirdette ki. Ez az új elv az amerikai politika XXI. századi kudarcaira, valamint a globális versenytársak, nevezetesen Oroszország és Kína felemelkedésére adott válaszként született. A hidegháború vége óta, különösen 2001. szeptember 11. után az amerikai külpolitika a globális terrorizmus elleni küzdelemre, valamint a liberalizmus előmozdítására irányult külföldön; még olyan helyeken is, ahol az nem volt kívánatos. 

Míg az Obama-kormány jelentette be először a „fordulat Ázsia felé” stratégiát, Trump az Indo-csendes-óceáni térségben Kína visszatartását tette külpolitikájának központi elemévé.

Másodszor, az amerikai vezetésű, szabályokon alapuló rendet át kell alakítani. A hidegháború vége óta Amerika egy nagystratégiát követett, amelyet liberális hegemóniának neveztek, és amelynek keretében az Egyesült Államok arra törekedett, hogy minél több országot magához hasonló „liberális demokráciává” alakítson át, még akkor is, ha ez tarthatatlan körülmények között történt. Ezen téves politika miatt – ahogy azt Marco Rubio külügyminiszter a februári müncheni biztonsági konferencián kifejtette – a hidegháború végének eufóriája néhányakat arra késztetett, hogy kikiáltsák a „történelem végét”, melynek keretében minden ország liberális demokráciává válik, a kereskedelem és a gazdaság által kialakított kötelékek felváltják a nemzeti identitást, és a szabályok felülírják a nemzeti érdekeket. Rubio azonban kijelentette, hogy ez ostoba ötlet volt.

Trump első évében szétzúzta a szabályokon alapuló rend szent teheneit: többek között megszüntette a USAID-et, átalakította a NATO-t egy olyan szövetséggé, amely a területen kívüli műveletek és a liberális értékek terjesztése helyett az elrettentő erőre és Európa saját védelmére összpontosít, és megkérdőjelezte az ENSZ-t a Béketanács létrehozásával, amelynek célja a konfliktusok hatékonyabb megoldása.

Függetlenül attól, hogy ezek a változások tartósak-e, precedenst teremtettek azzal, hogy jelezték Amerika elégedetlenségét az elmúlt harminc évben kialakult nemzetközi rendszerrel.

Harmadszor, Amerika képtelen egyszerre két nagyhatalommal harcolni. Ez pedig szükségessé teszi az erőforrások priorizálását, hogy azokra a fenyegetésekre összpontosuljanak, amelyek az Egyesült Államok érdekei szempontjából súlyosabbnak és kritikusabbnak ítélhetők. 

A Trump-adminisztráció második ciklusának első évében következetes volt ebben a kérdésben, különösen ami azt illeti, hogy az európaiak vállalják a saját védelmük biztosításának terhét, hogy az amerikaiak a nyugati féltekén és az Indo-csendes-óceáni térségben növelhessék katonai jelenlétüket.

 Ez utóbbi régió nehéz terepnek bizonyult a Kína visszatartására irányuló amerikai katonai jelenlét növelése szempontjából. Kína ritkaföldfém-ellátási láncok feletti dominanciája, valamint a Szenkaku-szigetek és a Tasman-tenger térségében végrehajtott erődemonstrációi miatt a Trump-kormány harcias Kína-stratégiája kissé mérséklődött.

Negyedszer, a Trump-doktrína értelmében az amerikai elsőbbség újbóli megerősítése a második ciklus külpolitikájának meghatározó jellemzője. A 2025-ös év során végrehajtott hatalmas katonai felkészüléstől kezdve Nicolás Maduro 2026 januárjában, rendkívül kifinomult katonai erődemonstrációval végrehajtott elfogásáig Trump határozott szándékot mutatott az amerikai hatalom érvényesítésére a nyugati féltekén, amire Theo­dore Roosevelt óta nem volt példa. Teddyhez hasonlóan 

a Trump-adminisztráció is bejelentette a saját Monroe-doktrína kiegészítését, amely kimondja, az évekig tartó elhanyagolás után az Egyesült Államok most újra megerősíti hatalmát a féltekén, hogy biztosítsa a hozzáférést a kulcsfontosságú területekhez,

és hogy „megtagadja a féltekén kívüli versenytársaktól a lehetőséget, hogy erőket vagy más fenyegető képességeket helyezzenek el, vagy stratégiailag fontos eszközöket birtokoljanak vagy ellenőrizzenek a féltekén”.

Végül pedig ott van a közel-keleti biztonsági paradigma átalakítására irányuló törekvés. Az Irán ellen jelenleg folyó hadművelet ennek a törekvésnek a része. 

Trump természeténél fogva háborúellenes, azonban az Egyesült Államok közel-keleti külpolitikájának következetes elve, hogy Irán nem rendelkezhet nukleá­ris fegyverrel. Ezért Trump sok szempontból csupán más eszközökkel folytatja ugyanezt a politikát.

 Ezt eddig tárgyalásokon keresztül tette, és – amint azt a 2025 júniusában a nukleáris létesítmények ellen indított támadások is mutatták – korlátozott katonai erő alkalmazásával. Most, 2026 februárjában Trump ismét új támadásokat engedélyezett, amelyeket jelentős harci műveleteknek nevezett.

A közel-keleti biztonsági paradigma átalakításának egyik kulcsfontosságú eleme, hogy Izrael kevésbé függjön az amerikai pénzügyi és katonai támogatástól. 2025 és 2026 folyamán prominens amerikai és izraeli hangok egyértelművé tették, hogy a különleges kapcsolatnak inkább stratégiai partnerséggé kell átalakulnia, amelyben Izrael inkább régióbeli biztonsági partner lesz, mintsem elsősorban katonai finanszírozás kedvezményezettje. Ez azonban csak Izrael geopolitikai helyzetének megváltoztatásával lehetséges, amelynek eredményeként normalizálódnak a kapcsolatai arab szomszédjaival, és Irán semlegesítődik, így az amerikai támogatás kevésbé lesz szükséges és kritikus Izrael túlélése szempontjából. Ez azt jelenti, hogy az 1979-es iszlám forradalom óta fennálló iráni rezsimnek nemcsak nem szabad megengedni, hogy nukleáris fegyvert fejlesszen ki, hanem olyan mértékben meg kell gyengíteni, hogy többé ne jelentsen fenyegetést Izraelre, vagy vezetőit el kell távolítani – ezek évtizedek óta az amerikai–izraeli geostratégiai együttműködés központi céljai a Közel-Keleten.

Az Irán elleni katonai erő alkalmazása esetén azonban benne van a pakliban, hogy az úgynevezett missziókiterjesztéshez vezethet. Ez akkor fordul elő, amikor a katonai műveletek végrehajtása során fokozatosan megváltoznak a célok, ami – ahogy a 9/11 utáni háborúkban is történt – nem tervezett, hosszabb távú elkötelezettséghez vezetett. 

Irán az Öböl menti államokban lévő amerikai katonai létesítmények, Izrael, és a Hormuzi-szorosi olajszállítmányok ellen rakétákkal és drónokkal indított támadásokkal nemcsak az infrastruktúrája ellen indított támadásokra reagált, hanem legfőbb vezetője, Ali Hamenei – aki egyben a síita iszlám vallási vezetője is – meggyilkolására is. Ezek a támadások következésképpen Irán elleni megtorlásokhoz vezetnek, amelyekre Irán további megtorlásokkal reagál. Ami a szorost illeti, Irán lezárta azt. Ez azért jelentős, mert a világ olajszállítmányainak 25 százaléka ezen a helyen megy keresztül, ez pedig komoly globális gazdasági következményekkel jár. Valószínű, hogy Trump, és esetleg más szereplők is, például Kína – amely olajtermelésének 60 százalékát a Hormuzi-szoroson keresztül szerzi be – be fognak avatkozni a szoros újbóli megnyitása érdekében.

Ezért Trump legnagyobb próbatétele az lesz, hogy képes-e mindezeket a célokat elérni anélkül, hogy – ahogy mindig is ígérte, és ami a MAGA/America First jelmondatok kulcsfontosságú eleme volt – amerikai csapatokat küldene egy újabb úgynevezett rezsimváltó háborúba. Idővel kiderül.

A szerző az amerikai stratégiák és az elnöki doktrínák elemzője, a Magyar Külügyi Intézet vendégkutatója

 

