A Gerard Depardieu filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy klasszikus mozi, Az utolsó metró (Le Dernier Métro) szerezte meg. Ezen a héten a negyedik helyezett alkotással érkezünk, amely egy történelmi dráma, a Danton.
Az öt legjobb Gerard Depardieu-film – Danton + videó
Egy megrázó történelmi dráma a hatalomról, amely felemel és elpusztít.
4. Danton (1983)
A Danton egy történelmi dráma, Andrzej Wajda lengyel rendező egyik legismertebb és legnagyobb hatású alkotása. A film a francia forradalom egyik legsötétebb időszakába, a jakobinus terror éveibe vezet vissza, középpontjában Georges Danton és Maximilien Robespierre szembenállásával.
A főszerepben Gérard Depardieu látható, aki elementáris erővel kelti életre Dantont, míg Robespierre-t Wojciech Pszoniak alakítja hűvös, fanatikus elszántsággal. A film lengyel–francia koprodukcióban készült, és bár történelmi eseményeket dolgoz fel, erős politikai allegóriaként is értelmezhető, különösen a kelet-európai diktatúrák kontextusában.
A Danton nem látványos kosztümös eposz, hanem dialógusokra, eszmékre és erkölcsi dilemmákra építő dráma, amely a hatalom természetét és a forradalom önpusztító mechanizmusát vizsgálja.
A történet
1794-ben járunk, a francia forradalom kellős közepén. Danton, a nép kedvence, a terror enyhítését és a kivégzések leállítását követeli. Egykori szövetségese, Robespierre azonban a forradalom tisztaságának megőrzése érdekében a könyörtelen fellépést tartja szükségesnek.
A két férfi közötti eszmei konfliktus hamar személyes és politikai harccá válik. A forradalom saját gyermekeit kezdi elpusztítani: koncepciós perek, megfélemlítés és propaganda uralja Párizst. Danton végül a törvényszék elé kerül, ahol sorsa már előre eldöntött.
Depardieu játéka a filmben
Gérard Depardieu elementáris erővel formálja meg Georges Dantont: egyszerre karizmatikus, szenvedélyes és mélyen emberi. Játékában a forradalmár nem eszményített hős, hanem hús-vér ember, aki hisz az igazságban, de tisztában van az emberi gyarlósággal is. Depardieu jelenléte uralja a vásznat: hangja, gesztusai és érzelmi kitörései éles kontrasztot alkotnak Robespierre hideg fanatizmusával, így a film morális tengelyévé válik.
Érdekességek
- Andrzej Wajda a filmet nemcsak történelmi drámának, hanem politikai parabola gyanánt is készítette, amely párhuzamot vonható a kommunista rendszerek működésével.
- Gérard Depardieu alakítását sok kritikus élete egyik legjobb szerepének tartja.
- A film jelentős része eredeti helyszíneken és hiteles díszletek között forgott, különös figyelmet fordítva a kor hangulatára.
- Robespierre figurája tudatosan aszketikus és rideg – szinte ellentéte Danton életigenlő, hedonista személyiségének.
- A tárgyalási jelenetek szinte színházi erejűek, hosszú dialógusokkal, minimális vágással.
- A film Cannes-ban is nagy visszhangot keltett, és politikai töltete miatt több országban élénk vitákat váltott ki.
Miért érdemes megnézni?
A Danton időtálló film a hatalomról, a fanatizmusról és az erkölcsi felelősségről. Megmutatja, hogyan válhat egy nemes eszme embertelenné, ha elveszíti a mértéket és az együttérzést. A film nem kínál egyszerű válaszokat, de erőteljes kérdéseket tesz fel – ma is aktuálisan. Gérard Depardieu karizmatikus játéka, Wajda visszafogott, mégis feszült rendezése és a történelmi háttér együtt olyan alkotást eredményeznek, amely nemcsak filmtörténeti jelentőségű, hanem gondolkodásra késztető élmény is.
Idővonal – 1983, amikor a Danton megszólalt a hatalomról… 🎬
- A Star Wars: A Jedi visszatér bemutatásával lezárul az eredeti Star Wars-trilógia, amely alapjaiban formálja át a modern popkultúrát.
- François Mitterrand francia elnök gazdaságpolitikai irányváltást hirdet („tournant de la rigueur”), amely meghatározza Franciaország 80-as évekbeli politikáját.
- Megjelenik Michael Jackson Thriller albumának legendás videóklipje, amely új korszakot nyit a zenei videók történetében.
- A mozikban tarol a Scarface, amely idővel kultfilmmé válik, és meghatározza a gengszterfilmek modern ábrázolását.
- Terjedni kezdtek a személyi számítógépek: az IBM PC a digitális korszak előfutárává vált.
- Ebbe a közegbe érkezett meg a Danton, amely történelmi köntösben, de nagyon is aktuálisan beszélt a forradalom eltorzulásáról és a hatalom veszélyeiről.
A Gérard Depardieu filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten a bronzérmes mozival érkezünk.
Borítókép: Gérard Depardieu alakítását sok kritikus élete egyik legjobb szerepének tartja (Fotó: Mafab.hu)
