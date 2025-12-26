Az öt legjobb Gerard Depardieu-film – Danton + videó

A Danton nem látványos kosztümös eposz, hanem dialógusokra, eszmékre és erkölcsi dilemmákra építő dráma, amely a hatalom természetét és a forradalom önpusztító mechanizmusát vizsgálja.

A történet

1794-ben járunk, a francia forradalom kellős közepén. Danton, a nép kedvence, a terror enyhítését és a kivégzések leállítását követeli. Egykori szövetségese, Robespierre azonban a forradalom tisztaságának megőrzése érdekében a könyörtelen fellépést tartja szükségesnek.

Gérard Depardieu elementáris erővel formálja meg Georges Dantont: egyszerre karizmatikus, szenvedélyes és mélyen emberi Fotó: Port.hu

A két férfi közötti eszmei konfliktus hamar személyes és politikai harccá válik. A forradalom saját gyermekeit kezdi elpusztítani: koncepciós perek, megfélemlítés és propaganda uralja Párizst. Danton végül a törvényszék elé kerül, ahol sorsa már előre eldöntött.

Depardieu játéka a filmben

Gérard Depardieu elementáris erővel formálja meg Georges Dantont: egyszerre karizmatikus, szenvedélyes és mélyen emberi. Játékában a forradalmár nem eszményített hős, hanem hús-vér ember, aki hisz az igazságban, de tisztában van az emberi gyarlósággal is. Depardieu jelenléte uralja a vásznat: hangja, gesztusai és érzelmi kitörései éles kontrasztot alkotnak Robespierre hideg fanatizmusával, így a film morális tengelyévé válik.