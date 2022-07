Az öt legjobb Al Pacino-film – A sebhelyesarcú

Ez mindig tetszik, bejön az embereknek. Még azon az áron is, ha az illető történetesen egy köztörvényes bűnöző. Ráadásul Tony alapjában véve nem rossz ember. A családját szereti, az anyjáért és a testvéréért tűzbe menne. Ráadásul emberségét, jellemének pozitív vetületét azzal is bizonyítja, hogy a film egyik kulcsjelenetében nem hajlandó felrobbantani azt a bizonyos autót, amelyben a kiszemelt célpont utazik, mert két kisgyerek is ül benne. Annak ellenére nem hajtja végre az utasítást, hogy tisztában van vele, hogy ez a döntése a saját vesztét jelenti. Tony Montana nyughatatlan jelleme, összeférhetetlen önfejűsége, nagyravágyása és telhetetlensége magában hordozza a saját végzetét. A mozi zárójelenete a filmtörténet egyik leglátványosabb fináléja, amelyben Tony drámai halála annak ellenére, hogy kiszámítható, méltó befejezése a műnek.

A film egyébként nagyon jól teljesített a kasszáknál, mégsem vívta ki a kritika elismerését. Főként a nyers erőszak képi megformálását és a durva párbeszédek sokaságát kifogásolták az ítészek. Ennek ellenére három kategóriában is kapott Golden Globe-jelölést a fim: legjobb férfi főszereplő (Al Pacino), legjobb férfi mellékszereplő (Steven Bauer) és a legjobb eredeti filmzene (Giorgio Moroder) kategóriájában, igaz, végül egyik jelölést sem sikerült begyűjtenie. Pedig Al Pacino pazar színészi játéka, Oliver Stone briliáns forgatókönyve és Brian De Palma zseniális kamerabeállításai végig feszültté és izgalmassá teszik a filmet.

A közönség döntött is. Mind a mai napig szerves része a mai modern kultúrának A sebhelyesarcú. Hiába érkeztek meg a mozikba a digitális trükkök, Tony Montanán nem fogott az idő. Sőt talán divatosabb, mint valaha. A film plakátjait és Al Pacino jellegzetes filmből kiollózott jeleneteit ábrázoló poszterek egész garmadája található meg szinte valamennyi lakberendezési bolt kínálatában, a nagy népszerűségnek örvendő, világhírű játékszoftver, a Grand Theft Auto (GTA) sorozat is számos ponton megemlékezik a filmről, érdemes felidézni a főszereplőt, a helyszínt vagy éppen a játék hangulatát. De sok zenészt is megihletett Tony Montana alakja, elég, ha csak az AK26 együttes Blöff című számára gondolunk. Igaz, hogy az Al Pacino által megformált gengszter a menő, kemény, trágár, laza figura miatt lett népszerű és trendi a fiatalok körében, és nem a jellemének pozitív vetületei emelték ki a többi filmes alak közül, mégis bátran kijelenthetjük, hogy Al Pacino kultikus alakítása tette megkerülhetetlenné a Brian De Palma és Oliver Stone nevével is fémjelzett filmet, arról nem is beszélve, hogy toplistánkon pedig egészen a második helyig repítette az alkotást.

Idővonal: A sebhelyesarcú című filmet 1983-ban mutatták be, abban az évben, amikor Ronald Reagan a Szovjetuniót a „gonosz birodalmának“ titulálta, megnyílt a tokiói Disneyland, az első USA-n kívüli Disney-park, a Magyar Nemzeti Bank forgalomba hozta az 1000 forintos címletű bankjegyet, II. János Pál pápa felkereste merénylőjét a Rebibbia börtönben, hogy megbocsásson neki, a londoni repülőtéren megtörtént az úgynevezett „Brinks Mat” rablás, amikor elloptak 26 millió fontot érő 6800 aranyrudat, a Koreai Légitársaság 007-es Boeing–747 járata 400 km-re letért az útvonaláról, és Szahalin légterébe repült. A szovjet légierő a gépet lelőtte, 269 ember halt meg, diplomáciai bonyodalom alakult ki az USA és a Szovjetunió között, Franciaország Hissene Habré elnök oldalán beavatkozott a csádi polgárháborúba, és Magyarországon bemutatták az István, a király című rockoperát. (Wikipédia)

