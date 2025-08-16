Diogo JotaLiverpoolBournemouthArne SlotMohamed SzalahPremier League

Mi történt? Szalah könnyek között hagyta el az Anfield gyepét

A címvédő Liverpool Bournemouth felett aratott 4-2-es győzelmével rajtolt el a Premier League új idénye. Érzelmes pillanatokat hozott az este, a Vörösök sztárja, Mohamed Szalah nem is állta meg könnyek nélkül a lefújás utáni pillanatokat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 10:48
Mohamed Szalah elérzékenyült a lefújást követő percekben Fotó: AFP/Paul Ellis
Ha csak az eredményt nézzük, a Liverpool kedvére való volt a Premier League 2025/2026-os idényének nyitómérkőzése, amelyet 4-2-re nyert meg a címvédő a Bournemouth ellen. A csapat játéka azonban döcögött, és a Vörösök kétgólos előnyt hagytak kicsúszni a kezükből, de aztán a hajrára becserélt Federico Chiesa megmentette őket, majd Mohamed Szalah a 94. percben beállította a végeredményt.

A Liverpool szélsője, Mohamed Szalah Diogo Jota egyik ismert gólörömével ünnepelte a Bournemouth elleni találatát
A Liverpool szélsője, Mohamed Szalah Diogo Jota egyik ismert gólörömével ünnepelte a Bournemouth elleni találatát Fotó: AFP/Paul Ellis

Szalah elsírta magát a meccs után

Emlékezetes meccs volt, de a legemlékezetesebb pillanatok talán a lefújás után következtek. Diogo Jota tragikus halála óta nem volt még a Liverpoolnak olyan mérkőzése, hogy ne emlékeztek volna meg a portugál csatárról. Természetesen ez a Premier League nyitányán is így volt, most az ő tiszteletére is szólt a You’ll Never Walk Alone, amelyet egyperces gyászszünet követett, a 20. percben felcsendült a neki írt szurkolói nóta, az Anfield lelátóját ellepték a Jota arcával díszített molinók és a sálak, a fekete karszalagot viselő játékosok pedig a gólörömeikkel rá emlékeztek.

A lefújást követően is folytatódott az éneklés, miközben a Liverpool futballistái tapssal köszöntötték a nézősereget. Szalah hagyta el utoljára a gyepet, sokáig hallgatta, és nem állta meg könnyek nélkül, ahogy a szurkolók Jota dalát énekelték.

Slot Jotát cserélte volna be

Ezeket a pillanatokat Arne Slot is felemlegette a meccs után.

Amikor 2-2 az állás, mindenki tudja, hogy melyik játékosra néztem volna abban a pillanatban. Nagyon örültem volna, ha becserélhetem Diogo Jotát, de szörnyű okok miatt nem tehettem ezt meg.

„De a szurkolók és a játékosok megtették, amit korábban ő is oly sokszor. Aminek leginkább meg kellene maradnia bennünk a meccsről, hogy mennyire lenyűgöző és megható volt a Diogo előtti tisztelgés. Az igazat megvallva, a mérkőzés után nem is akartam bemenni az öltözőbe, annyira különlegesnek tartottam, amit a szurkolóink csináltak ma. Valószínűleg Mo (Szalah – a szerk.) is érezte a lefújás után, hogy mennyire különleges pillanat volt ez. Talán még inkább átérezte mindezt, mert mindannyian tudtuk, hogy Diogo családja, a felesége és a gyermekei is ott voltak velünk a stadionban. Nekik biztosan sokat jelent azt hallani, hogy mennyire szeretik itt Diogót. De átérezzük azt a fájdalmat is, ami bennük van” – fogalmazott a Liverpool menedzsere.

 

 

 

