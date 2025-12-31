Arne Slot elismerte, ez hátráltatja Kerkez Milos fejlődését Liverpoolban

A kedden és csütörtökön sorra kerülő Premier League-fordulóban azok a csapatok találkoznak, amelyek legutóbb a 15. körben, december elején mérkőztek meg egymással. Akkor a Liverpool előbb kétgólos előnybe került a Leeds otthonában, majd a hazaiak egyenlítése után Szoboszlai Dominik talált a hálóba, ám a házigazdák a 96. percben 3-3-as döntetlenre mentették a meccset. A címvédő vezetőedzője, Arne Slot az év utolsó napján tartott sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy mit lehet tanulni az akkori pontvesztésből.

Arne Slot visszaemlékezett a december 6-i Leeds–Liverpool mérkőzésre, és kitért Kerkez Milosra is (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Arne Slot a Liverpool Leeds elleni bajnokijáról

– El tudnék viselni még egy ilyen hektikus mérkőzést, de nem szívesen élnék át ismét egy olyan napot.

Abból a meccsből azt a tanulságot vontam le, hogy jobban megnehezítették a dolgunkat, miután az utolsó húsz percben átváltottak négyvédős rendszerre.

Egyértelműen jobban szenvedtünk vele, mint öt védővel szemben, ekkor szerezték a góljaikat is – mondta a 3-3-ra végződött találkozóról a holland tréner.

Kerkez Milos és Florian Wirtz is szóba került

Arne Slot az eltiltásából visszatérő Szoboszlai Dominikra ismét számíthat, az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő Mohamed Szalahra és a sérültekre azonban nem. A vezetőedző a hiányzókkal kapcsolatban kitért az új igazolásaira, különösen a szélső hátvédjeire, így a magyar válogatott Kerkez Milosra is: – Ezen a poszton a sebesség az egyik legfontosabb, hiszen arra a Premier League-ben és például a Paris Saint-Germain ellen is szükség van a csatárokkal szemben.

Jeremie (Frimpong – a szerk.) és Milos emiatt is mindenképpen hasznos igazolás volt, de sajnos nem mindig ugyanazok a társak játszottak előttük, hiszen sokszor nem mindenki elérhető.

Bár emiatt apránként, de ettől még látjuk, hogy a játékosok fejlődnek – nyilatkozta Slot.

A Liverpool trénere utóbbi mondatával Florian Wirtzre is célzott, a német középpályás ugyanis az idény eleji szenvedés után fokozatosan feljavult, és a napokban már az első gólját is megszerezte. Slot szerint a Bundesligából érkezett Wirtz mostanra szinte teljesen alkalmazkodhatott Angliához és a Premier League-hez, és az utóbbi időben már végig bírja játszani a mérkőzéseket, nem fárad el a hajrá előtt.