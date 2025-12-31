Arne Slot elismerte, ez hátráltatja Kerkez Milos fejlődését Liverpoolban

Rendkívüli

Orbán Viktor: 2026-ban arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból

Az angol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának csütörtöki játéknapján a címvédő Liverpool a Leeds United együttesét fogadja. A találkozót megelőző napon a Vörösök vezetőedzője, Arne Slot megtartotta sajtótájékoztatóját, és a holland tréner többek között arról is beszélt, hogy a sérülések okozta kényszerű változtatások Kerkez Milos fejlődését is hátráltatják.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 15:24
Kerkez Milos ismét pályára léphet a Leeds ellen (Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Mike Morese)
A kedden és csütörtökön sorra kerülő Premier League-fordulóban azok a csapatok találkoznak, amelyek legutóbb a 15. körben, december elején mérkőztek meg egymással. Akkor a Liverpool előbb kétgólos előnybe került a Leeds otthonában, majd a hazaiak egyenlítése után Szoboszlai Dominik talált a hálóba, ám a házigazdák a 96. percben 3-3-as döntetlenre mentették a meccset. A címvédő vezetőedzője, Arne Slot az év utolsó napján tartott sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy mit lehet tanulni az akkori pontvesztésből.

Arne Slot visszaemlékezett a december 6-ai Leeds–Liverpool mérkőzésre, és kitért Kerkez Milosra is
Arne Slot visszaemlékezett a december 6-i Leeds–Liverpool mérkőzésre, és kitért Kerkez Milosra is (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Arne Slot a Liverpool Leeds elleni bajnokijáról

– El tudnék viselni még egy ilyen hektikus mérkőzést, de nem szívesen élnék át ismét egy olyan napot. 

Abból a meccsből azt a tanulságot vontam le, hogy jobban megnehezítették a dolgunkat, miután az utolsó húsz percben átváltottak négyvédős rendszerre.

Egyértelműen jobban szenvedtünk vele, mint öt védővel szemben, ekkor szerezték a góljaikat is – mondta a 3-3-ra végződött találkozóról a holland tréner.

Kerkez Milos és Florian Wirtz is szóba került

Arne Slot az eltiltásából visszatérő Szoboszlai Dominikra ismét számíthat, az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő Mohamed Szalahra és a sérültekre azonban nem. A vezetőedző a hiányzókkal kapcsolatban kitért az új igazolásaira, különösen a szélső hátvédjeire, így a magyar válogatott Kerkez Milosra is: – Ezen a poszton a sebesség az egyik legfontosabb, hiszen arra a Premier League-ben és például a Paris Saint-Germain ellen is szükség van a csatárokkal szemben. 

Jeremie (Frimpong – a szerk.) és Milos emiatt is mindenképpen hasznos igazolás volt, de sajnos nem mindig ugyanazok a társak játszottak előttük, hiszen sokszor nem mindenki elérhető.

Bár emiatt apránként, de ettől még látjuk, hogy a játékosok fejlődnek – nyilatkozta Slot.

A Liverpool trénere utóbbi mondatával Florian Wirtzre is célzott, a német középpályás ugyanis az idény eleji szenvedés után fokozatosan feljavult, és a napokban már az első gólját is megszerezte. Slot szerint a Bundesligából érkezett Wirtz mostanra szinte teljesen alkalmazkodhatott Angliához és a Premier League-hez, és az utóbbi időben már végig bírja játszani a mérkőzéseket, nem fárad el a hajrá előtt.

A decemberben egyaránt veretlen Liverpool és Leeds bajnokija magyar idő szerint csütörtökön 18.30-kor kezdődik az Anfield Roadon.

Premier League – ahol nincs biztos pont

Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

