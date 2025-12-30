Varga Barnabás nem kell az AEK Athén vezetésének, megszólaltak a görögök

Varga Barnabás sorsa már régóta központi témát jelent a Ferencváros csapatánál, a 31 esztendős futballista lehetséges távozása egy ideje a levegőben lóg, és decemberben Kubatov Gábor klubelnök is megerősítette, hogy megfelelő ajánlat esetén elengedik a játékost. A Nemzeti Sport hétfőn arról írt, hogy Görögországból származó információ szerint a 13-szoros görög bajnok AEK Athén is szívesen a soraiban látná a csatárt. Az athéni együttes – amelyet a Videoton FC egykori trénere, Marko Nikolics irányít – az alapszakasz harmadik helyezettjeként nemrég bejutott a Konferencialiga nyolcaddöntőjébe, hazája bajnokságában pedig 15 meccs után az első helyen áll, egy ponttal megelőzve az Olimpiakoszt.

Varga Barnabás iránt az AEK Athén mégsem érdeklődik (Fotó: Vasvári Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

Az AEK Athén azonban nem érdeklődik Varga Barnabás iránt, ezt a görög Novasport portál megkeresésére közölte – szúrta ki a Csakfoci.

Varga Barnabás ügyében nem tárgyal az AEK Athén

A klub hivatalosan tagadja, hogy érdeklődnének a Ferencváros támadója iránt, vagy hogy bármilyen tárgyalás folyna.

„Semmilyen ügyünk nincs a Ferencváros csatárával kapcsolatban” – szögezte le az AEK Athén.

Varga Barnabás ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve 29 mérkőzésen 20 gólnál és öt gólpassznál jár a Ferencvárosban, a magyar válogatott színeiben szeptember óta öt meccsen ötször talált be. A szerződése 2027 nyaráig érvényes az FTC-nél.