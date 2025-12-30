varga barnabáskubatov gáboraek athénferencváros

Varga Barnabás nem kell az AEK Athén vezetésének, megszólaltak a görögök

Hétfőn a magyar médiában végigfutott a hír, hogy Varga Barnabás a Ferencváros labdarúgócsapatától az AEK Athén együtteséhez igazolhat. Ám az AEK ezt cáfolja, a patinás görög csapat nem érdeklődik Varga Barnabás iránt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 8:58
Varga Barnabás nem költözik Görögországba Fotó: Csudai Sándor
Varga Barnabás sorsa már régóta központi témát jelent a Ferencváros csapatánál, a 31 esztendős futballista lehetséges távozása egy ideje a levegőben lóg, és decemberben Kubatov Gábor klubelnök is megerősítette, hogy megfelelő ajánlat esetén elengedik a játékost. A Nemzeti Sport hétfőn arról írt, hogy Görögországból származó információ szerint a 13-szoros görög bajnok AEK Athén is szívesen a soraiban látná a csatárt. Az athéni együttes – amelyet a Videoton FC egykori trénere, Marko Nikolics irányít – az alapszakasz harmadik helyezettjeként nemrég bejutott a Konferencialiga nyolcaddöntőjébe, hazája bajnokságában pedig 15 meccs után az első helyen áll, egy ponttal megelőzve az Olimpiakoszt.

Varga Barnabás iránt az AEK Athén mégsem érdeklődik
Varga Barnabás iránt az AEK Athén mégsem érdeklődik (Fotó: Vasvári Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

Az AEK Athén azonban nem érdeklődik Varga Barnabás iránt, ezt a görög Novasport portál megkeresésére közölte – szúrta ki a Csakfoci.

Varga Barnabás ügyében nem tárgyal az AEK Athén

A klub hivatalosan tagadja, hogy érdeklődnének a Ferencváros támadója iránt, vagy hogy bármilyen tárgyalás folyna.

„Semmilyen ügyünk nincs a Ferencváros csatárával kapcsolatban” – szögezte le az AEK Athén.

Varga Barnabás ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve 29 mérkőzésen 20 gólnál és öt gólpassznál jár a Ferencvárosban, a magyar válogatott színeiben szeptember óta öt meccsen ötször talált be. A szerződése 2027 nyaráig érvényes az FTC-nél.

 

