A Liverpool rablást tervez, de nagy pofont kaphat a téli átigazolási időszakban

A Liverpool a 2025/26-os szezonra már 482,9 millió eurót költött el új játékosokra, nyárion kétszer is rekordot döntött a Premier League-ben, ráadásul a három legdrágább labdarúgót Arne Slot gárdája vette meg. Befutott Alexander Isak (Newcastle United, 145 millió euró), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, 125 millió euró), Hugo Etikité (Eintracht Frankfurt, 95 millió euró), Kerkez Milos (Bournemouth, 46,9 millió euró) és Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen, 40 millió euró). Szoboszlai Dominikék azonban címvédőként csak negyedikek a tabellán, és ennek is örülhetnek, mert néhány hete sokkal rosszabb volt a helyzet. Arne Slot együttese a január 1-jén kezdődő téli átigazolási időszakban is erősítene, és nem titok, hogy a célkeresztjében ott van a 25 éves ghánai Antoine Semenyo, a Bournemouth támadója, Kerkez korábbi csapattársa. Semenyo az idényben 17 meccsen kilenc gólt és három gólpasszt jegyez a tabellán csak 15. helyen álló együttesében.

A gólerős Antoine Semenyo a Manchester City és a Liverpool érdeklődését is felkeltette (Fotó: AFP/Glyn Kirk

Semenyo: Manchester City vagy Liverpool?

Ám a Manchester City is megmozdult az ügyben, mégpedig határozottabban, mint a Liverpool, és a múlt hét elején arról szóltak a hírek, hogy Semenyo Pep Guardiola együttesét választotta. A hét végén ugyanakkor felröppent, hogy Richard Hughes, a Liverpool sportigazgatója – aki korábban Bournemouth technikai igazgatója volt, és Kerkez Milos átigazolást is nyélbe ütötte – Semenyo ügyében is lépni fog. „A Liverpool 65 millió fontos rablást tervez” – harsogta a Daily Mail cikkének a címe. Felgyorsultak az események, a Sky Sport mai híre szerint a manchesteriek megkezdték a tárgyalásokat a játékos 65 millió fontos kivásárlási záradékának részleteiről, vagyis a Man. City van lépéselőnyben. Azt persze nem tudhatjuk, hogy melyik klub ér célba.

Vasárnap az átigazolási ügyekben mértékadó olasz újságíró, Fabrizio Romano mindenesetre a fentebbi forgatókönyvet erősítette meg, miszerint a Manchester City kaparintja meg Semenyót, vagyis a Liverpool hoppon marad.

🚨 Manchester City will talk again with Bournemouth to try get Antoine Semenyo deal wrapped up this week.#MCFC remain confident after verbal agreement with Semenyo, despite the calls from Liverpool since November…



…and again last week.



➕🎥 https://t.co/pt0vqyP3Gh pic.twitter.com/Hjv5i5KsXe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2025

Antonie Semenyo a Burnley kapuját is bevette:

