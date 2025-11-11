Rendkívüli

Azonnali vizsgálatot indított Magyarország ellen Brüsszel

BastoniLiverpoolvédelemInterPremier League

A Liverpool megtalálta Van Dijk utódát, százmilliót sem sajnálna érte

Noha a támadószekció mellett a védelmét is megerősítette a nyáron a Liverpool, a 18 meccsen kapott 27 gól azt jelzi, hogy Frimpong és Kerkez érkezése nem oldotta meg a hátsó alakzat gondjait. Arne Slot csapata most újabb nagy igazolásra készül, hiszen az olasz Inter belső védője, Alessandro Bastoni megérne a Vörösöknek 100 millió eurót. A 26 éves játékosra nem kis feladat hárulna, ugyanis ő lenne a csapatnál Van Dijk utóda.

Molnár László
2025. 11. 11. 12:51
Bastoni jelenleg a világ egyik legjobb belső védője
Bastoni jelenleg a világ egyik legjobb belső védője Fotó: ANDREA DIODATO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Premier League bajnoki címvédője a nyári átigazolási szezonban nem sajnálta a pénzt a csapat megerősítésére, és a támadószekció alapos felturbózása mellett a védelemre is bőven jutott majd  90 millió euró. Ám kiderült, hogy a hátsó alakzat – főleg a belső védő, Jarell Quansah 35 milló euróért való eladásával a Leverkusennek – igencsak sebezhető maradt, így a Liverpool szeretné megszerezni az olasz Inter belső védőjét, Alessandro Bastonit. És hogy miért is ez a sietség? Nos, a Vörösök idáig az idény 18 tétmérkőzésén nem kevesebb, mint 27 gólt kaptak – ugyanakkor 31-et rúgtak –, ami megengedhetetlen akkor, ha a bajnoki címért folyó csatában a legfőbb rivális, az Arsenal hálóját mindössze ötször vették be az ellenfelek 17 meccs alatt.

Alessandro Bastoni lehet a Liverpool következő százmilliós fogása
Alessandro Bastoni lehet a Liverpool következő százmilliós fogása (Fotó: ROBERTO TOMMASINI / NurPhoto)

Bastoni megszerzéséért megint alaposan ki kell nyitni a pénztárcát

A Liverpool a nyári átigazolási szezonban kétszer is rekordot döntött a Premier League-ben, ráadásul a három legdrágább labdarúgót Arne Slot gárdája vette meg. Összesen 482,9 millió eurót költöttek el a játékosokra.

Az öt legdrágább liverpooli igazolás a nyáron

  • Alexander Isak: csatár, Newcastle United, 145 millió euró
  • Florian Wirtz: támadó középpályás, Bayer Leverkusen, 125 millió euró
  • Hugo Etikité: csatár, Eintracht Frankfurt, 95 millió euró
  • Kerkez Milos: bal oldali védő, Bournemouth, 46,9 millió euró
  • Jeremie Frimpong: jobb oldali védő, Bayer Leverkusen, 40 millió euró

Utóbbi két játékos a védelmet volt hivatott erősíteni, ám Kerkeznek még szoknia kell a Liverpool játékstílusát – ezért még képtelen azon a szinten játszani, mint az előző szezonban –, míg Frimpong többet sérült, mint egészséges. Nem véletlen, hogy a Vörösök szeretnék megerősíteni a védelmüket, és ennek érdekében megint hajlandóak a bugyelláris mélyére nyúlni.

Bastoni védő létére a mostani idényben eredményesen is futballozik, amit 2 gólja és 4 gólpassza is igazol
Bastoni védő létére a mostani idényben eredményesen is futballozik, amit 2 gólja és 4 gólpassza is igazol      (Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto)

A kiszemeltjük nem más, mint az olasz válogatott és az előző kiírás BL-döntőse, az Internazionale belső védője, Alessandro Bastoni. A Sky Sports értesülése szerint a Liverpool hajlandó akár 100 millió eurót is a transzferre áldozni. Bastoni nemcsak most jelentene erősítést Arne Slot védelmének, hanem a sajtóértesülések szerint benne látják hosszú távon Virgil van Dijk utódát is. A Transfermarkt adatai alapján 80 millió euró értékű védő – akinek 2028. június 30-án jár le az Internél a szerződése – a jelenlegi idényben 17 alkalommal lépett pályára a kék-feketéknél, és ezeken a meccseken lőtt 2 gólt és adott 4 gólpasszt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekSzent-Iványi István

Az SZDSZ-árva, aki benzinnel oltja a tüzet

Pilhál Tamás avatarja

Elkeseredett, de leginkább komikus utóvédharc bontakozott ki a történelmi sikerrel zárult Trump–Orbán-csúcs nyomán.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.