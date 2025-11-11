A Liverpool megtalálta Van Dijk utódát, százmilliót sem sajnálna érte

A Premier League bajnoki címvédője a nyári átigazolási szezonban nem sajnálta a pénzt a csapat megerősítésére, és a támadószekció alapos felturbózása mellett a védelemre is bőven jutott majd 90 millió euró. Ám kiderült, hogy a hátsó alakzat – főleg a belső védő, Jarell Quansah 35 milló euróért való eladásával a Leverkusennek – igencsak sebezhető maradt, így a Liverpool szeretné megszerezni az olasz Inter belső védőjét, Alessandro Bastonit. És hogy miért is ez a sietség? Nos, a Vörösök idáig az idény 18 tétmérkőzésén nem kevesebb, mint 27 gólt kaptak – ugyanakkor 31-et rúgtak –, ami megengedhetetlen akkor, ha a bajnoki címért folyó csatában a legfőbb rivális, az Arsenal hálóját mindössze ötször vették be az ellenfelek 17 meccs alatt.

Alessandro Bastoni lehet a Liverpool következő százmilliós fogása (Fotó: ROBERTO TOMMASINI / NurPhoto)

Bastoni megszerzéséért megint alaposan ki kell nyitni a pénztárcát

A Liverpool a nyári átigazolási szezonban kétszer is rekordot döntött a Premier League-ben, ráadásul a három legdrágább labdarúgót Arne Slot gárdája vette meg. Összesen 482,9 millió eurót költöttek el a játékosokra.

Az öt legdrágább liverpooli igazolás a nyáron

Alexander Isak: csatár, Newcastle United, 145 millió euró

Florian Wirtz: támadó középpályás, Bayer Leverkusen, 125 millió euró

Hugo Etikité: csatár, Eintracht Frankfurt, 95 millió euró

Kerkez Milos: bal oldali védő, Bournemouth, 46,9 millió euró

Jeremie Frimpong: jobb oldali védő, Bayer Leverkusen, 40 millió euró

Utóbbi két játékos a védelmet volt hivatott erősíteni, ám Kerkeznek még szoknia kell a Liverpool játékstílusát – ezért még képtelen azon a szinten játszani, mint az előző szezonban –, míg Frimpong többet sérült, mint egészséges. Nem véletlen, hogy a Vörösök szeretnék megerősíteni a védelmüket, és ennek érdekében megint hajlandóak a bugyelláris mélyére nyúlni.

Bastoni védő létére a mostani idényben eredményesen is futballozik, amit 2 gólja és 4 gólpassza is igazol (Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto)

A kiszemeltjük nem más, mint az olasz válogatott és az előző kiírás BL-döntőse, az Internazionale belső védője, Alessandro Bastoni. A Sky Sports értesülése szerint a Liverpool hajlandó akár 100 millió eurót is a transzferre áldozni. Bastoni nemcsak most jelentene erősítést Arne Slot védelmének, hanem a sajtóértesülések szerint benne látják hosszú távon Virgil van Dijk utódát is. A Transfermarkt adatai alapján 80 millió euró értékű védő – akinek 2028. június 30-án jár le az Internél a szerződése – a jelenlegi idényben 17 alkalommal lépett pályára a kék-feketéknél, és ezeken a meccseken lőtt 2 gólt és adott 4 gólpasszt.