Rendkívüli

Január 1-jétől fontos változások lépnek életbe + videó

dartsPeter Wrightdarts-vbdarts-világbajnokság

Vigasztalni kellett Kovács Patrik legyőzőjét, újonc oktatta a kétszeres világbajnokot

A háromnapos szünet előtti utolsó játéknapra került sor a londoni Alexandra Palace-ban zajló PDC-dartsvilágbajnokságon. A délutáni session rendkívül izgalmas és szoros összecsapásokat hozott, az első körben Kovács Patrikot búcsúztató Callan Rydz ötszettes csatában múlta felül a darts-vb 22. kiemeltjét, Daryl Gurney-t.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 17:48
Daryl Gurney és Callan Rydz ölelkezése utóbbi győzelme után Forrás: X
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zárul a darts-vb második fordulója, amelynek utolsó napjának délutáni sessionje alaposan kiélezett mérkőzésekkel örvendeztette meg a sportág szerelmeseit. Már az első meccs is csak az ötödik szettben dőlt el, az angol Ryan Meikle kétjátszmás hátrányból fordítva ment tovább az új-zélandi Jonny Tata kárára.

Callan Rydz ott van a darts-vb 3. fordulójában
Callan Rydz ott van a darts-vb 3. fordulójában (Fotó: PDC)

A második összecsapáson az első fordulóban Kovács Patrikot búcsúztató Callan Rydz lépett tábla elé, az angolra nem várt könnyű feladat, ugyanis a 22. helyen kiemelt Daryl Gurney-vel kellett farkasszemet néznie. A kétszeres vb-negyeddöntős északír az elveszített első szett utáni két játszmában csak egy leget engedélyezett ellenfelének, így karnyújtásnyira került a győzelemtől, Rydz azonban 100 feletti átlaggal kiharcolta a döntő szettet. Ott aztán mindent beleadtak, mindketten hozták a saját kezdésüket, utána viszont Rydz hátsó pályáról villantott, és gyorsan le is zárta a meccset.

A jól láthatóan elérzékenyült Rydzt Gurney ölelgette és mondott neki biztató szavakat, erre azonban jó oka volt: az angol tavaly éppen a világbajnokság alatt veszítette el a nagymamáját, most pedig a nagypapája küzd betegséggel. Mindketten sokat jelentenek neki, Rydz nekik köszönhetően maradt anno a dartsnál. Gurney azon kevesek egyike, aki erről tudott, ezért is viselkedett vele ilyen sportszerűen.

A nap első holland–angol párharca szintén elment öt szettig, hiába jött vissza azonban kétjátszmás hátrányból Scott Williams, a végjátékot viszonylag simán nyerte a 19. kiemelt Jermaine Wattimena.

Újabb világbajnok köszönt el a darts-vb-től

A délutánt Peter Wright és Arno Merk mérkőzése zárta. Előzetesen valószínűleg kevesen gondolták volna, hogy a német újonc leckét ad a kétszeres világbajnoknak, a skót azonban egészen pocsékul dobott, többször szektort tévesztett és nyilakat cserélt, játéka azonban nem akart összeállni, mindössze két leget tudott nyerni az egész meccsen. Wright személyében a harmadik világbajnok búcsúzott a tornától, korábban Raymond van Barneveld és Michael Smith köszönt el.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, 2. FORDULÓ:

A keddi program:

Délutáni mérkőzések

  • Jonny Tata (új-zélandi, 86.51)–Ryan Meikle (angol, 85.54) 2:3 (3-1, 3-2, 2-3, 1-3, 1-3)
  • Daryl Gurney (északír, 22., 93.51)–Callan Rydz (angol, 96.59) 2:3 (1-3, 3-0, 3-1, 0-3, 3-5)
  • Jermaine Wattimena (holland, 19., 95.91)–Scott Williams (angol, 92.69) 3:2 (3-2, 3-2, 1-3, 0-3, 3-0)
  • Peter Wright (skót, 30., 79.20)–Arno Merk (német, 92.17) 0:3 (0-3, 1-3, 1-3)

20.00 (Tv: Sport1)

  • Danny Noppert (holland, 6.)–Justin Hood (angol)
  • Gary Anderson (skót, 14.)–Connor Scutt (angol)
  • Michael van Gerwen (holland, 3.)–William O’Connor (ír)
  • Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)

A teljes ágrajzot itt tekintheti meg!

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu