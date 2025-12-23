Vigasztalni kellett Kovács Patrik legyőzőjét, újonc oktatta a kétszeres világbajnokot

Zárul a darts-vb második fordulója, amelynek utolsó napjának délutáni sessionje alaposan kiélezett mérkőzésekkel örvendeztette meg a sportág szerelmeseit. Már az első meccs is csak az ötödik szettben dőlt el, az angol Ryan Meikle kétjátszmás hátrányból fordítva ment tovább az új-zélandi Jonny Tata kárára.

Callan Rydz ott van a darts-vb 3. fordulójában (Fotó: PDC)

A második összecsapáson az első fordulóban Kovács Patrikot búcsúztató Callan Rydz lépett tábla elé, az angolra nem várt könnyű feladat, ugyanis a 22. helyen kiemelt Daryl Gurney-vel kellett farkasszemet néznie. A kétszeres vb-negyeddöntős északír az elveszített első szett utáni két játszmában csak egy leget engedélyezett ellenfelének, így karnyújtásnyira került a győzelemtől, Rydz azonban 100 feletti átlaggal kiharcolta a döntő szettet. Ott aztán mindent beleadtak, mindketten hozták a saját kezdésüket, utána viszont Rydz hátsó pályáról villantott, és gyorsan le is zárta a meccset.

A jól láthatóan elérzékenyült Rydzt Gurney ölelgette és mondott neki biztató szavakat, erre azonban jó oka volt: az angol tavaly éppen a világbajnokság alatt veszítette el a nagymamáját, most pedig a nagypapája küzd betegséggel. Mindketten sokat jelentenek neki, Rydz nekik köszönhetően maradt anno a dartsnál. Gurney azon kevesek egyike, aki erről tudott, ezért is viselkedett vele ilyen sportszerűen.

A nap első holland–angol párharca szintén elment öt szettig, hiába jött vissza azonban kétjátszmás hátrányból Scott Williams, a végjátékot viszonylag simán nyerte a 19. kiemelt Jermaine Wattimena.

Újabb világbajnok köszönt el a darts-vb-től

A délutánt Peter Wright és Arno Merk mérkőzése zárta. Előzetesen valószínűleg kevesen gondolták volna, hogy a német újonc leckét ad a kétszeres világbajnoknak, a skót azonban egészen pocsékul dobott, többször szektort tévesztett és nyilakat cserélt, játéka azonban nem akart összeállni, mindössze két leget tudott nyerni az egész meccsen. Wright személyében a harmadik világbajnok búcsúzott a tornától, korábban Raymond van Barneveld és Michael Smith köszönt el.