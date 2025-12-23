Orbán Viktor találkozott az eltűnt fiúval + videó

Megható összefogásnak lehettek tanúi a digitális polgári kör (DPK) tagjai: Orbán Viktor ugyanis itt kért segítséget a szegedi háborúellenes gyűlés után. Egy fehér inges, fonott kalapot viselő kisfiú aláírást kért a zászlajára a miniszterelnöktől, aki meg is ígérte, hogy a Lázárinfó után teljesíti a kérést, ám a nagy tömegben szem elől tévesztették egymást.

A DPK háborúellenes gyűlése (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Mint megírtuk, a fiú felkutatásához a miniszterelnök a közel nyolcvanezer tagot számláló Első DPK-csoportban kért segítséget.

Az összefogás végül sikerrel járt: megtalálták az édesanyát,

aki kommentben jelentkezett Orbán Viktor bejegyzése alatt. Elmondta, hogy gyermeke még mindig a szegedi háborúellenes gyűlés hatása alatt áll.

Végül Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár jelezte: egyeztetik a részleteket, mert – mint fogalmazott – „kérdés nem maradhat megválaszolatlanul, zászló pedig aláíratlanul”.

Beszámoltunk arról is, hogy a miniszterelnök végül találkozott a fiúval, és aláírta a zászlót.

Minden kívánság így teljesüljön! – kommentálta a közösségi oldalán a találkozóról megosztott fotót Orbán Viktor. A fényképen az a pillanat látható, amint a miniszterelnök dedikálja a nemzeti színű lobogót.

Na, szia, Gyurkó!

– írta bejegyzésében a kormányfő, aki egy videót is közzétett a találkozóról. A fiú saját készítésű levendulaszörppel ajándékozta meg Orbán Viktort.