Nyolcvanezren kutattak egy eltűnt kisfiú után Orbán Viktor kérésére

Szívmelengető összefogásnak lehettek tanúi a digitális polgári kör (DPK) tagjai: Orbán Viktor ugyanis itt kért segítséget a szegedi találkozó után. Mint kiderült, egy fehér inges, fonott kalapot viselő kisfiú aláírást kért a zászlajára a miniszterelnöktől.

A DPK háborúellenes gyűlése (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor meg is ígérte, hogy a Lázárinfó után aláírja a zászlót, ám a nagy tömegben szem elől tévesztették egymást. A fiú felkutatásához a miniszterelnök a közel nyolcvanezer tagot számláló Első DPK-csoportban kért segítséget – írja a Mandiner.

Az összefogás végül sikerrel járt: megtalálták az édesanyát,

aki kommentben jelentkezett Orbán Viktor bejegyzése alatt. Elmondta, hogy gyermeke még mindig a szegedi háborúellenes gyűlés hatása alatt áll.

Végül Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár jelezte: egyeztetik a részleteket, mert – mint fogalmazott – „kérdés nem maradhat megválaszolatlanul, zászló pedig aláíratlanul”.