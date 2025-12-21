DPKOrbán ViktorHáborúellenes Gyűlés

Nyolcvanezren kutattak egy eltűnt kisfiú után Orbán Viktor kérésére

A miniszterelnök személyesen kért segítséget, hogy megtalálja a fehér inges, kalapos kisfiút, akinek a szegedi tömegben nem tudta aláírni a zászlaját.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 13:15
DPK gyűlés Szeged Orbán Viktor Havran Zoltán
Szívmelengető összefogásnak lehettek tanúi a digitális polgári kör (DPK) tagjai: Orbán Viktor ugyanis itt kért segítséget a szegedi találkozó után. Mint kiderült, egy fehér inges, fonott kalapot viselő kisfiú aláírást kért a zászlajára a miniszterelnöktől.

DPK gyűlés Szeged Orbán Viktor
A DPK háborúellenes gyűlése (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor meg is ígérte, hogy a Lázárinfó után aláírja a zászlót, ám a nagy tömegben szem elől tévesztették egymást. A fiú felkutatásához a miniszterelnök a közel nyolcvanezer tagot számláló Első DPK-csoportban kért segítséget – írja a Mandiner.

Az összefogás végül sikerrel járt: megtalálták az édesanyát,

aki kommentben jelentkezett Orbán Viktor bejegyzése alatt. Elmondta, hogy gyermeke még mindig a szegedi háborúellenes gyűlés hatása alatt áll.

Végül Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár jelezte: egyeztetik a részleteket, mert – mint fogalmazott – „kérdés nem maradhat megválaszolatlanul, zászló pedig aláíratlanul”.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Havran Zoltán)

Bayer Zsolt
idezojeleknélküled

Magyar Péter bevonul Szegeden a Nélküledre

Bayer Zsolt avatarja

Megérjük még, hogy a Simor, a Szily meg a Lukács büszkén fogja énekelni a Nélküledet. És a székely zászló fog lobogni a kezükben.

