Nyolcvanezren kutattak egy eltűnt kisfiú után Orbán Viktor kérésére

Szívmelengető összefogásnak lehettek tanúi a digitális polgári kör (DPK) tagjai: Orbán Viktor ugyanis itt kért segítséget a szegedi találkozó után. Mint kiderült, egy fehér inges, fonott kalapot viselő kisfiú aláírást kért a zászlajára a miniszterelnöktől.
Orbán Viktor meg is ígérte, hogy a Lázárinfó után aláírja a zászlót, ám a nagy tömegben szem elől tévesztették egymást. A fiú felkutatásához a miniszterelnök a közel nyolcvanezer tagot számláló Első DPK-csoportban kért segítséget – írja a Mandiner.
Az összefogás végül sikerrel járt: megtalálták az édesanyát,
aki kommentben jelentkezett Orbán Viktor bejegyzése alatt. Elmondta, hogy gyermeke még mindig a szegedi háborúellenes gyűlés hatása alatt áll.
Végül Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár jelezte: egyeztetik a részleteket, mert – mint fogalmazott – „kérdés nem maradhat megválaszolatlanul, zászló pedig aláíratlanul”.
