Eyam – a falu, amely megállította a pestist

1666-ban Eyam lakói tudatos döntést hoztak: elszigetelik falujukat a külvilágtól, amikor a pestis megjelenik közöttük. A karantén halálos áldozatokkal járt, de megóvta a környező településeket a járvány terjedésétől.

2025. 12. 23.
Eyam lakói képesek voltak megállítani a pestist Fotó: Open AI
Eyam és a pestis megjelenése

Eyam településen 1665 végén jelent meg a pestis. A fertőzés egy londoni szövetküldeménnyel érkezett, amelyben a kórokozókat hordozó bolhák voltak. 

A betegség gyorsan terjedt a szűk utcák és a zsúfolt lakóterek között. 

A lakók hamar felismerték, hogy nem elszigetelt esetről van szó, hanem halálos járványról, amely az egész vidéket fenyegethette.

Az önkéntes karantén

Eyam lakói nem külső hatósági kényszer hatására cselekedtek. A közösség vezetői és a helyi egyház kezdeményezésére megszületett a döntés: senki nem hagyja el a falut, és idegenek sem léphetnek be. A karantén önkéntes volt, mégis szigorú. Tudták, hogy ezzel saját túlélési esélyeiket rontják, de a környező falvakat megvédhetik.

A pestisjárványok rengeteg áldozatot szedtek a középkorban és a korai újkorban   Fotó: Wikimedia Commons

Ez a döntés a 17. században kivételesnek számított. A járvány idején az emberek többsége menekült, Eyam lakói azonban maradtak.

Mindennapok a karantén idején Eyam falujában

A karantén hónapjai alatt Eyam lakói megszervezték az alapvető ellátást. A környék településeinek lakói az élelmiszert a falu határán hagyták, érintkezés nélkül. 

A fizetséget ecettel fertőtlenített érmékkel adták át. 

A vallási élet is átalakult. Az istentiszteleteket a szabadban tartották, hogy csökkentsék a fertőzés kockázatát.

Eyam középkori plébániatemploma napjainkban  Fotó: Alan Fleming / Wikimedia Commons

A halálozás súlyos volt. A lakosság nagy része életét vesztette, családok tűntek el teljesen. A közösség mégis kitartott a karantén mellett egészen a járvány lecsengéséig.

Eyam és a járvány megállítása

Eyam önkéntes elszigetelődése hatékony volt. A pestis nem terjedt tovább a környező településekre. A falu áldozata így nemcsak helyi tragédia, hanem regionális védelem lett. A döntés hosszú távon hozzájárult ahhoz, hogy a térség megmeneküljön egy sokkal súlyosabb járványhullámtól.

A pestis kórokozója, a Yesina pestis baktérium mikroszkópos képe  Fotó: Wikimedia Commons

Ez teszi Eyam történetét különlegessé. Nem hősies csata, hanem közösségi felelősségvállalás mentett életeket.

Eyam jelentősége a járványtörténetben

Eyam az egyik legkorábbi dokumentált példája annak, hogy egy közösség tudatosan vállalja az elszigeteltséget a közjó érdekében. A döntés mögött nem orvostudományi ismeretek, hanem tapasztalat és erkölcsi felelősség állt. A falu története ma is fontos tanulságot hordoz: a járványok idején a közösségi döntések életeket menthetnek.

Eyam óvárosa   Fotó: Alan Heardman / Wikimedia Commons

Ezért vált Eyam a járványtörténet egyik legemlékezetesebb helyszínévé, ahol a túlélés nem egyéni, hanem közösségi kérdés volt.

