Ukrajnahitelukrajnai háborúkormányinfó

Az Ukrajnának nyújtandó EU-s háborús kölcsön meghosszabbítja a háborút + videó

Magyarország továbbra is háborún kívüli ország akar maradni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 23. 18:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Ukrajnának nyújtandó EU-s háborús kölcsönt Európa soha nem fogja visszakapni, ez a támogatás nem a békéhez vezet, hanem a háború meghosszabbításához – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszámolt róla, hogy a kormányülésen meghallgatták a miniszterelnök és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter tájékoztatását a múlt heti uniós csúcsról.

Kormányinfó Havran Zoltán
 

Magyarországnak azt a célkitűzését sikerült elérnie, hogy a bizottság eredeti javaslata és az emögött álló erős német támogatás ellenére sem sikerült egyelőre teljesen tönkretenni az európai tőkepiacot – hangsúlyozta a miniszter, aki nyilvánvalónak nevezte, hogy a lefoglalt, befagyasztott orosz vagyon felhasználása ezt eredményezte volna.

Magyarország ahhoz is tartotta magát, hogy nem fog hitelt felvenni

– jelentette ki Gulyás Gergely. Majd felidézte: az uniós csúcson ugyanis arról döntöttek, hogy 24 uniós tagállam vesz fel hitelt és nyújt háborús kölcsönt Ukrajnának, azonban Magyarország Csehországgal és Szlovákiával együtt kimaradt ebből, mert álláspontja szerint ez ellentétes Európa érdekeivel.

Magyarország továbbra is a háborún kívüli ország akar maradni,

és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az amerikai béketörekvések akár Budapesten, akár másutt sikerrel járjanak – jelentette ki.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Vitályos Eszter és Gulyás Gergely a Kormányinfón (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

add-square Kormányinfó

Január 1-jétől fontos változások lépnek életbe + videó

Kormányinfó 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu