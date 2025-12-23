Az Ukrajnának nyújtandó EU-s háborús kölcsön meghosszabbítja a háborút + videó

Az Ukrajnának nyújtandó EU-s háborús kölcsönt Európa soha nem fogja visszakapni, ez a támogatás nem a békéhez vezet, hanem a háború meghosszabbításához – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszámolt róla, hogy a kormányülésen meghallgatták a miniszterelnök és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter tájékoztatását a múlt heti uniós csúcsról.

Magyarországnak azt a célkitűzését sikerült elérnie, hogy a bizottság eredeti javaslata és az emögött álló erős német támogatás ellenére sem sikerült egyelőre teljesen tönkretenni az európai tőkepiacot – hangsúlyozta a miniszter, aki nyilvánvalónak nevezte, hogy a lefoglalt, befagyasztott orosz vagyon felhasználása ezt eredményezte volna.

Magyarország ahhoz is tartotta magát, hogy nem fog hitelt felvenni

– jelentette ki Gulyás Gergely. Majd felidézte: az uniós csúcson ugyanis arról döntöttek, hogy 24 uniós tagállam vesz fel hitelt és nyújt háborús kölcsönt Ukrajnának, azonban Magyarország Csehországgal és Szlovákiával együtt kimaradt ebből, mert álláspontja szerint ez ellentétes Európa érdekeivel.

Magyarország továbbra is a háborún kívüli ország akar maradni,

és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az amerikai béketörekvések akár Budapesten, akár másutt sikerrel járjanak – jelentette ki.