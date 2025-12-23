A PSG mindenkit meglepett, történelmi ajánlat készül

Az örökös kontraktusra vonatkozó francia ajánlat hírével az AS sportnapilap szolgált, amely szerint a Paris Saint-Germain meglepő ajánlattal készül előállni Luis Enrique vezetőedzőnek.

Luis Enrique új szerződést írhat alá a PSG-vel (Fotó: Karim Jaafar/AFP)

Az 55 esztendős spanyol szakember megtalálta a PSG-nél az ideális környezetet ahhoz, hogy megvalósítsa futballfilozófiáját. Boldog, magabiztos és elültette játékosaiban a kemény munka fontosságába vetett hitet. A PSG és Luis Enrique közötti kapcsolat olyan erős, hogy Párizsban egy életre szóló szerződést fontolgatnak az edzővel, akinek még másfél éve van hátra a jelenlegi szerződéséből. A párizsi csapat előtt két kihívás áll: egy új megállapodás megkötése a vezetőedzővel és annak biztosítása, hogy minden játékos magáévá tegye a párizsi siker filozófiáját – írja az Origo.

Luis Enrique a PSG sikerkovácsa

Luis Enrique irányításával a PSG eddig két francia bajnokságot és Francia Kupát, egy francia szuperkupát, továbbá Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és Interkontinentális Kupát nyert. Korábban a szakember a spanyol válogatottnál, az AS Románál, a Celta Vigónál és az FC Barcelonánál dolgozott.