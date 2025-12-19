Világsztárok csapnak össze egymással Budapesten a Bajnokok Ligája jövő évi döntője előtt

Budapestre látogat a Legendák Tornája! A Bajnokok Ligája-finálé kísérőprogramjaként mindenütt nagy sikernek örvendő esemény a 2026-os, Puskás Arénában sorra kerülő döntő előtt sem marad el, a Magyar Labdarúgó-szövetség pénteki közlése szerint a rangos eseménynek a Papp László Budapest Sportaréna ad majd otthont május 29-én, azaz egy nappal a döntő előtt.

A budapesti Puskás Aréna jövőre első alkalommal lesz a Bajnokok Ligája döntőjének otthona (Fotó: APA/Severin Aichbauer)

Magyarokkal kiegészült sztárcsapatokkal hangolhatnak a Bajnokok Ligája döntőjére

Az idei, 5-0-s PSG-győzelemmel zárult BL-döntőt Münchenben rendezték, a meccs felvezetéseként pedig olyan korábbi világsztárok szórakoztatták a közönséget, mint a vb-győztes brazil Kaká, Cafu, Roberto Carlos, a spanyol Andrés Iniesta, vagy éppen a több nagy klubban is megfordult portugál Luís Figo. Arról egyelőre nincs információ, hogy jövőre kik alkotják a csapatokat, ám az biztos, hogy a legendák – első alkalommal magyar játékosokkal is kiegészülve – 2026-ban, Budapesten is megmérkőznek egymással az Ultimate Champions címért.