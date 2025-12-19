Bajnokok LigájaPuskás arénaBudapest

Világsztárok csapnak össze egymással Budapesten a Bajnokok Ligája jövő évi döntője előtt

Jövőre Budapest láthatja vendégül a legendás labdarúgók focitornáját. A Bajnokok Ligája 2026-os döntőjét rendező magyar főváros lesz az otthona az Ultimate Champions Legends Tournament elnevezésű tornának, amelyen világhírű korábbi futballisták mellett magyar játékosok is játszanak majd.

2025. 12. 19.
Az idén is szerepelt a Bajnokok Ligája-döntő felvezetésének programjában a világhírű volt futballisták találkozója. Fotó: Anadolu/Halil Sagirkaya
Budapestre látogat a Legendák Tornája! A Bajnokok Ligája-finálé kísérőprogramjaként mindenütt nagy sikernek örvendő esemény a 2026-os, Puskás Arénában sorra kerülő döntő előtt sem marad el, a Magyar Labdarúgó-szövetség pénteki közlése szerint a rangos eseménynek a Papp László Budapest Sportaréna ad majd otthont május 29-én, azaz egy nappal a döntő előtt.

A budapesti Puskás Aréna jövőre első alkalommal lesz a Bajnokok Ligája döntőjének otthona
A budapesti Puskás Aréna jövőre első alkalommal lesz a Bajnokok Ligája döntőjének otthona (Fotó: APA/Severin Aichbauer)

 

Magyarokkal kiegészült sztárcsapatokkal hangolhatnak a Bajnokok Ligája döntőjére

Az idei, 5-0-s PSG-győzelemmel zárult BL-döntőt Münchenben rendezték, a meccs felvezetéseként pedig olyan korábbi világsztárok szórakoztatták a közönséget, mint a vb-győztes brazil Kaká, Cafu, Roberto Carlos, a spanyol Andrés Iniesta, vagy éppen a több nagy klubban is megfordult portugál Luís Figo. Arról egyelőre nincs információ, hogy jövőre kik alkotják a csapatokat, ám az biztos, hogy a legendák – első alkalommal magyar játékosokkal is kiegészülve – 2026-ban, Budapesten is megmérkőznek egymással az Ultimate Champions címért.

A jegyértékesítés pénteken elindult, a szervezők több, mint 11 ezer nézőre számítanak. A szerencsés jegytulajdonosokra gazdag kísérőprogramok, személyes találkozási lehetőség a legendákkal, valamint exkluzív nyereményjátékok várják.

 

