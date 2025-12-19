Arne Slot remek hírt közölt Szoboszlai Dominikról a Liverpool rangadója előtt

Szoboszlai Dominik még a múlt heti, Brighton ellen 2-0-ra megnyert bajnokin szenvedett bokasérülést, amely miatt a hajrában le kellett cserélni. Bár eleinte olyan vészjósló hírek is megjelentek, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának hosszú időt kell kihagynia, a Tottenham elleni bajnokit megelőző sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző tiszta vizet öntött a pohárba.

Arne Slot jó hírt közölt Szoboszlai Dominikról (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Szoboszlai Dominik visszatérhet

– Cody Gakpónak volt egy vizsgálata, amely alapján úgy tűnik, hogy nem olyan nagy a baj, mint elsőre tűnt, de ő sem holnap, sem a jövő héten nem játszhat még. Joe Gomez szintén nincs benne a meccskeretben.

Szoboszlai Dominik tegnap vett részt először az edzésen, meglátjuk, hogyan lesz holnap, lesz-e olyan állapotban, hogy ott legyen a kezdőcsapatban. Az edzés után a játékossal és a stábbal is egyeztetni kell, ha nincs gond, akkor kezdhet. De erre csak akkor kerül sor, ha teljesen fitt

– mondta Slot, hozzátéve, hogy Jeremie Frimpongra is számíthatnak a Spurs ellen.

A Liverpool a szombati összecsapást a hetedik helyről várja, lemaradása tíz pont az éllovas Arsenaltól. A Vörösök mellett két másik 26 pontos együttes, a Crystal Palace és a Manchester United is nagy harcban áll a Bajnokok Ligája-szereplést érő helyekért, és ez a holland szakember figyelmét sem kerülte el.

– Az első tizenkét-tizenhárom helyezett nagyon közel van egymáshoz. Egyre jobbak vagyunk védekezésben, és ez jó alapot ad. A játékosok egyre inkább készen állnak arra, hogy csapatként felvegyék a versenyt a Premier League intenzitásával, és így az idény következő részében többet várhatunk tőlük.

A Liverpool magyar idő szerint szombaton 18.30-tól órától mérkőzik meg idegenben a Tottenhammel, a találkozót a Spíler1 élőben közvetíti.