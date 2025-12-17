Manchester UnitedBruno FernandesPremier League

Szalah elindította a dominót, a Premier League újabb sztárja balhézik klubjával

Mohamed Szalah után újabb Premier League-sztár fakadt ki. Bruno Fernandes, a Manchester United csapatkapitánya a legutóbbi interjújában elárulta, csalódottnak és megbántva érezte magát, amikor a klub megpróbálta eladni őt a nyár folyamán.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 11:15
A portugál klasszis becsapva érzi magát Fotó: Peter Powell Forrás: AFP
Bruno Fernandes a nyáron nagyon közel volt ahhoz, hogy a szaúdi Al-Hilalhoz távozzon 75 millió fontért cserébe a Manchester Unitedtől, ám végül nemet mondott a mesés, 200 millió fontos fizetési ajánlatra, amely megháromszorozta volna addigi keresetét. A portugál középpályás most elárulta, az üzlet létrejött volna, amennyiben a Manchester United vezetőségének akarata érvényesül.

Bruno Fernandesnek nem esett jól, hogy a Manchester United lemondott volna róla a nyáron
Bruno Fernandesnek nem esett jól, hogy a Manchester United lemondott volna róla a nyáron (Fotó: Peter Powell/AFP)

Mohamed Szalah után most Bruno Fernandes is a médiában szúrt oda klubjának.

Bruno Fernandes becsapva érzi magát

A hűség kérdését már nem úgy értékelik, mint régen. Távozhattam volna a legutóbbi átigazolási időszakban, sokkal több pénzt kerestem volna. A klub részéről meg úgy éreztem, mintha azt mondanák: ha elmész, nem olyan nagy baj. Ez egy kicsit fájt

– idézi az Origo a futballista Canal 11-nek adott interjúját.

Bruno Fernandes 2020-ban igazolt a Sporting CP-től a Manchester Unitedhez, azóta folyamatosan a csapat egyik, ha nem a legfontosabb tagjának számít. Még 2024-ben három évvel meghosszabbította szerződését, amely így 2027 nyaráig érvényes – emellett szerepel a megállapodása egy további egy évre szóló opció –, ám

hiába szerepel az MU állítása szerint a hosszú távú tervekben, Bruno Fernandes szerint nem értékelik őt eléggé.

– Úgy éreztem, hogy az empátia és a szeretet, amit a klub iránt éreztem, kölcsönös volt. De eljutottam arra a pontra, amikor már úgy éreztem, hogy számukra a pénz minden másnál fontosabb. A klub azt akarta, hogy menjek, ez ott van a fejemben. Elmondtam a vezetőknek, és úgy érzem, nem volt bátorságuk meghozni a döntést, mert az edző akart engem. De ha azt mondtam volna, hogy el akarok menni, elengedtek volna.

A 31 esztendős futballista hozzátette, bár beszélt korábbi csapattársával, Cristiano Ronaldóval a szaúdi lehetőségről, nem akart távozni a 2026-os nyári világbajnokság előtt.

– Jason Wilcox (sportigazgató) és Omar Berrada (vezérigazgató) is azt mondta: „Nem mondunk nemet, természetesen azt akarjuk, hogy a klubnál maradj. De ha menni akarsz, nem mondjuk, hogy ez nem jó ajánlat, mert hatalmas pénz.”

