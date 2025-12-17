Szoboszlai DominikArne SlotLiverpool FC

Durva álhír terjed Szoboszlai Dominikről, de amivel Slotot vádolják miatta, az valós

Szoboszlai Dominik megsérült a Liverpool legutóbbi meccsén múlt szombaton, és azóta a klub nem adott ki hivatalos információt arról, hogy pontosan mennyi időt kell kihagynia. Szoboszlai sérülése azonban pletykát indított el Angliában, amely szerint a magyar középpályás februárig kidőlt a sorból. Ez egyértelmű álhír, be is mutatjuk, hogy miért. Mindeközben Liverpoolban felvetették Arne Slot jogos felelősségét Szoboszlai sérülésében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 10:05
Szoboszlai Dominik sérülése után ijesztő hír jelent meg Angliában, ahol Arne Slot felelősségét is firtatják Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool 2-0-ra legyőzte a Brightont a Premier League legutóbbi fordulójában, Szoboszlai Dominik a 83. percben bokasérülés miatt hagyta el a pályát, nem sokkal egy rossz lépés után. Ezek voltak az első percek, amelyeket Szoboszlai nem töltött a pályán ebben az idényben az angol bajnokságban, ami jól mutatja, mennyire fontos a szerepe Arne Slot csapatában. Emiatt különösen foglalkoztatja a szurkolókat, hogy mennyi meccset kell kihagynia a magyar középpályásnak. Angliában ijesztő hír terjedt el erről, de nem árt körültekintőnek lenni.

Szoboszlai Dominik sérülésében Arne Slot edző felelősségét is felvetik Liverpoolban
Szoboszlai Dominik sérülésében Arne Slot edző felelősségét is felvetik Liverpoolban (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Számos közösségi oldal létezik, amelyek a Liverpool híreire szakosodtak, sok szurkoló ezekről az oldalakról tájékozódik, és első ránézésre ebbe a körbe tartozik az Anfield Papers nevű X-oldal is, amely kedden tett közzé friss hírt Szoboszlai sérüléséről. Ebben azt írják, hogy Szoboszlai februárig nem lesz bevethető combhajlító-izomsérülés miatt.

Mindez álhír csupán, vagy egy rossz poén

Forrásként egy James Pearce nevű felhasználóra hivatkozik az oldal, ami első ránézésre hitelessé teszi az információt. James Pearce ugyanis ismert, Liverpoolra szakosodott újságíró, aki a jó nevű The Athletic munkatársa. Csakhogy ha jobban megnézzük, ez a James Pearce nem az a James Pearce, csupán egy névrokon, akinek látszólag semmi köze a Liverpoolhoz.

Persze már az is gyanút kelthet, hogyan lett Szoboszlai bokasérüléséből váratlanul combhajlító-izomsérülés. Ha pedig jobban megnézzük az Anfield Papers oldalát, a bemutatkozóban maguk írják, hogy nem kell őket komolyan venni. Így hát jobb, ha nem is tesszük. Szoboszlai februárig való kidőlése durva álhír, vagy ha úgy tetszik, egy rossz poén – egyelőre semmi több.

Hivatalos tájékoztatást a Liverpool cikkünk megjelenéséig nem adott ki Szoboszlai felépülésének várható hosszáról, így arról egyelőre csak találgatások vannak, hogy mennyit kell kihagynia. Vélhetően pénteken lehetünk okosabbak, amikor Arne Slot megtartja a szombati, Tottenham elleni bajnokit felvezető szokásos sajtótájékoztatót, amelyeken a sérültekről is rendszeresen helyzetjelentést adnak.

Arne Slot a felelős Szoboszlai sérülése miatt?

Mindeközben a Liverpool ügyeiben valóban jártas Anfield Watch nevű oldal cikket írt Szoboszlai sérüléséről, pontosabban annak hátteréről, és felveti Arne Slot felelősségét. Mint írják, a Premier League összes középpályása közül csak Elliot Andreson (Nottingham Forest) és James Garner (Everton) töltött több percet a pályán ebben az idényben Szoboszlainál, és ők is csak azért, mert legutóbb le kellett cserélni a megsérülő magyart.

A lap felveti, hogy a nagy rivális Arsenal edzője, Mikel Arteta többször is biztosított legalább egy kis pihenőt csapat hasonló fontosságú középpályásainak, mint Declan Rice és Martín Zubimendi.

Megjegyzik, hogy ezzel szemben Szoboszlai kénytelen volt elviselni Slot rotációjának a hiányát, és figyelembe véve, hogy közben a magyar válogatott összes meccsét is végigjátszotta az ősszel, túlterheltté válhatott. Erre pedig Slotnak jobban oda kellett volna figyelnie a sérülés elkerülése érdekében. 

Szoboszlai Dominik ebben az idényben:

  • Premier League: 16 meccs/1433 perc
  • Bajnokok Ligája: 6/540
  • Community Shield: 1/90
  • Magyar válogatott: 6/540

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.