Durva álhír terjed Szoboszlai Dominikről, de amivel Slotot vádolják miatta, az valós

A Liverpool 2-0-ra legyőzte a Brightont a Premier League legutóbbi fordulójában, Szoboszlai Dominik a 83. percben bokasérülés miatt hagyta el a pályát, nem sokkal egy rossz lépés után. Ezek voltak az első percek, amelyeket Szoboszlai nem töltött a pályán ebben az idényben az angol bajnokságban, ami jól mutatja, mennyire fontos a szerepe Arne Slot csapatában. Emiatt különösen foglalkoztatja a szurkolókat, hogy mennyi meccset kell kihagynia a magyar középpályásnak. Angliában ijesztő hír terjedt el erről, de nem árt körültekintőnek lenni.

Szoboszlai Dominik sérülésében Arne Slot edző felelősségét is felvetik Liverpoolban (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Számos közösségi oldal létezik, amelyek a Liverpool híreire szakosodtak, sok szurkoló ezekről az oldalakról tájékozódik, és első ránézésre ebbe a körbe tartozik az Anfield Papers nevű X-oldal is, amely kedden tett közzé friss hírt Szoboszlai sérüléséről. Ebben azt írják, hogy Szoboszlai februárig nem lesz bevethető combhajlító-izomsérülés miatt.

Mindez álhír csupán, vagy egy rossz poén

Forrásként egy James Pearce nevű felhasználóra hivatkozik az oldal, ami első ránézésre hitelessé teszi az információt. James Pearce ugyanis ismert, Liverpoolra szakosodott újságíró, aki a jó nevű The Athletic munkatársa. Csakhogy ha jobban megnézzük, ez a James Pearce nem az a James Pearce, csupán egy névrokon, akinek látszólag semmi köze a Liverpoolhoz.

Persze már az is gyanút kelthet, hogyan lett Szoboszlai bokasérüléséből váratlanul combhajlító-izomsérülés. Ha pedig jobban megnézzük az Anfield Papers oldalát, a bemutatkozóban maguk írják, hogy nem kell őket komolyan venni. Így hát jobb, ha nem is tesszük. Szoboszlai februárig való kidőlése durva álhír, vagy ha úgy tetszik, egy rossz poén – egyelőre semmi több.

[🟢] NEW: Dominik Szoboszlai will be sidelined until February with a hamstring injury.



(@JamesPearce) pic.twitter.com/YXUKZxVXmS — Anfield Papers (@AnfieldPapers) December 16, 2025

Hivatalos tájékoztatást a Liverpool cikkünk megjelenéséig nem adott ki Szoboszlai felépülésének várható hosszáról, így arról egyelőre csak találgatások vannak, hogy mennyit kell kihagynia. Vélhetően pénteken lehetünk okosabbak, amikor Arne Slot megtartja a szombati, Tottenham elleni bajnokit felvezető szokásos sajtótájékoztatót, amelyeken a sérültekről is rendszeresen helyzetjelentést adnak.