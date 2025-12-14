Angliában megírták, mennyit hagyhat ki Szoboszlai Dominik a sérülése miatt

A címvédő Liverpool Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal a kezdőben nyert a Brighton elleni Premier League-mérkőzésen. Míg Kerkez végig a pályán volt, addig Szoboszlait a hajrában ápolni kellett, mielőtt a 83. percben lecserélte őt Arne Slot vezetőedző. A találkozó után a holland tréner elárulta, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a bokáját fájlalta, és „nem nézett ki jól, amikor láttam, de hihetetlen a mentalitása, így reméljük a legjobbakat!”. Nos, Szoboszlai sérülésének súlyosságáról az angol bajnok – és maga a közösségi oldalán a mérkőzés óta nem posztoló játékos – cikkünk megjelenéséig nem adott ki új információt, de ez nem hátráltatta a helyi sajtót, hogy ne kezdjen találgatni a kihagyás hosszáról.

Szoboszlai Dominik (jobbra) bokasérülést szenvedett a Liverpool Brighton elleni angol bajnokiján (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Szoboszlai Dominik a sérülésének súlyosságától függően ennyit hagyhat ki

A 25 éves Szoboszlai az idénynyitó Community Shield, az eddigi hat Bajnokok Ligája-mérkőzés és a korábbi tizenöt bajnoki mindegyikét végigjátszotta, szombat délután először kellett lecserélni őt az évad során. Nem igazán lehet azon vitatkozni, hogy a magyar játékos volt az egyik, ha nem a legjobb Liverpool-játékos az elmúlt hónapokban, ezért aztán a Vörösök szurkolói a sérülést látva minél rövidebb kihagyásban reménykednek. Az angol lapok jellemzően három lehetséges forgatókönyvet vázoltak fel:

Szoboszlai Dominik bokasérülése egyáltalán nem súlyos, legfeljebb meghúzódott – ebben az esetben akár már a következő találkozón is ismét szerepet kaphat.

A bokaszalagja részlegesen elszakadt, ilyenkor a szokásos rehabilitáció három–hat hét szokott lenni – ebben az időszakban három–kilenc mérkőzést játszik a Liverpool.

A bokaszalagja teljesen elszakadt, ekkor két-három hónapos kihagyás az általános, vagyis leginkább az idény hajrájára térhetne vissza.

A magyar válogatott futballista a mostani és az előző idényben nem volt sérült, a 2023–24-es évadban azonban a januárt és a februárt szinte teljesen kihagyta combhajlítóizom-sérülés miatt.

Bokaproblémái is voltak korábban Szoboszlainak: a 2018–19-es idény elején még Salzburg-játékosként nagyjából egy hónapig, 2021 novemberében pedig az RB Leipzig színeiben körülbelül egy hétig nem volt játékra alkalmas.

A Liverpool szurkolói abban bíznak, hogy ezúttal inkább az utóbbi a helyzet.