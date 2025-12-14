Rendkívüli

Angliában megírták, mennyit hagyhat ki Szoboszlai Dominik a sérülése miatt

Az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójának szombati játéknapján a Liverpool 2-0-ra győzött a vendége Brighton ellen. A hazaiaknál futballozó Szoboszlai Dominik a hajrában sérülést szedett össze, amely miatt Arne Slot vezetőedző le is cserélte őt. Angliában már elindultak a találgatások, hogy a magyar játékosnak mennyit kell majd kihagynia.

2025. 12. 14. 10:46
Szoboszlai Dominik nem tudta végigjátszani a Liverpool Brighton elleni mérkőzését (Fotó: AFP/Paul Ellis)
A címvédő Liverpool Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal a kezdőben nyert a Brighton elleni Premier League-mérkőzésen. Míg Kerkez végig a pályán volt, addig Szoboszlait a hajrában ápolni kellett, mielőtt a 83. percben lecserélte őt Arne Slot vezetőedző. A találkozó után a holland tréner elárulta, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a bokáját fájlalta, és „nem nézett ki jól, amikor láttam, de hihetetlen a mentalitása, így reméljük a legjobbakat!”. Nos, Szoboszlai sérülésének súlyosságáról az angol bajnok – és maga a közösségi oldalán a mérkőzés óta nem posztoló játékos – cikkünk megjelenéséig nem adott ki új információt, de ez nem hátráltatta a helyi sajtót, hogy ne kezdjen találgatni a kihagyás hosszáról.

Szoboszlai Dominik (jobbra) bokasérülést szenvedett a Liverpool Brighton elleni angol bajnokiján
Szoboszlai Dominik (jobbra) bokasérülést szenvedett a Liverpool Brighton elleni angol bajnokiján (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Szoboszlai Dominik a sérülésének súlyosságától függően ennyit hagyhat ki

A 25 éves Szoboszlai az idénynyitó Community Shield, az eddigi hat Bajnokok Ligája-mérkőzés és a korábbi tizenöt bajnoki mindegyikét végigjátszotta, szombat délután először kellett lecserélni őt az évad során. Nem igazán lehet azon vitatkozni, hogy a magyar játékos volt az egyik, ha nem a legjobb Liverpool-játékos az elmúlt hónapokban, ezért aztán a Vörösök szurkolói a sérülést látva minél rövidebb kihagyásban reménykednek. Az angol lapok jellemzően három lehetséges forgatókönyvet vázoltak fel:

  • Szoboszlai Dominik bokasérülése egyáltalán nem súlyos, legfeljebb meghúzódott – ebben az esetben akár már a következő találkozón is ismét szerepet kaphat.
  • A bokaszalagja részlegesen elszakadt, ilyenkor a szokásos rehabilitáció három–hat hét szokott lenni – ebben az időszakban három–kilenc mérkőzést játszik a Liverpool.
  • A bokaszalagja teljesen elszakadt, ekkor két-három hónapos kihagyás az általános, vagyis leginkább az idény hajrájára térhetne vissza.

A magyar válogatott futballista a mostani és az előző idényben nem volt sérült, a 2023–24-es évadban azonban a januárt és a februárt szinte teljesen kihagyta combhajlítóizom-sérülés miatt. 

Bokaproblémái is voltak korábban Szoboszlainak: a 2018–19-es idény elején még Salzburg-játékosként nagyjából egy hónapig, 2021 novemberében pedig az RB Leipzig színeiben körülbelül egy hétig nem volt játékra alkalmas.

A Liverpool szurkolói abban bíznak, hogy ezúttal inkább az utóbbi a helyzet.

A Liverpool programja a közeljövőben

December második felében és januárban összesen tizenegy mérkőzés vár a csapatra:

  • december 20.: Tottenham (bajnoki, idegenben)
  • december 27.: Wolverhampton (bajnoki, otthon)
  • január 1.: Leeds (bajnoki, o)
  • január 4.: Fulham (bajnoki, i)
  • január 8.: Arsenal (bajnoki, i)
  • január 12.: Barnsley (FA Kupa, o)
  • január 17.: Burnley (bajnoki, o)
  • január 21.: Marseille (BL, i)
  • január 24.: Bournemouth (bajnoki, i)
  • január 28.: Qarabag (BL, i)
  • január 31.: Newcastle (bajnoki, o) 

Premier League – nagyon messze a címvédés!
