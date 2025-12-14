A mellőzött Szalah elképesztő rekordja után Slotnak feltették a nagy kérdést

Olyan idénye még nem volt Mohamed Szalahnak Liverpoolban, mint a mostani. Az előzőben minden képzeletet felülmúlva szórta a gólokat, most viszont visszafogottak a számai, és egyre többet ücsörög a kispadon, amihez nincs hozzászokva. A Leeds elleni 3-3-as döntetlen után, amely meccsen egy percre sem jutott szóhoz, kifakadt az újságírók előtt. Mint mondta, méltatlannak érzi a helyzetet, hiszen ő korábban kiérdemelte, hogy a kezdőcsapatban kapjon helyet, de valaki őt akarja felelőssé tenni a Liverpool botlásaiért. A 33 éves klasszis azt sem tagadta, megromlott a kapcsolata az edzőjével, jobban mondva nem is beszél Arne Slottal.

Szalah és Slot mostanában nem jött ki jól egymással Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szalah gólpasszt adott, lenyűgözte Slotot

Egy hét alatt sok minden történt. A Liverpool választként száműzte a klublegendát az Inter elleni BL-meccs keretéből, az egyiptomi szélső csak otthonról nézhette, ahogy Szoboszlai Dominik góljával 1-0-ra győz az angol együttes. Pénteken viszont leült egymással Szalah és Slot, megbeszélték a történteket, és ennek hatására a gólzsák visszakerült a keretbe, sőt, már a 26. percben pályára lépett, amikor Joe Gomez megsérült. Szalah ezúttal régi önmagát idézte, sokat mosolygott, nagyon aktív volt, és még egy gólpasszt is kiosztott a Brighton elleni 2-0-s győzelem során.

És ez nem akármilyen gólpassz volt, Szalah megmutatta, hogy tiszteletet érdemel, mert olyasmit ért el, amire a Premier League bő három évtizedes története során egy futballista volt képes:

összesítve 277 gól, illetve gólpassz fűződik a nevéhez egy klub mezében, és ezzel túlszárnyalta az eddigi rekorder Wayne Rooney-t.

Elismerésre méltó teljesítmény, de Slotot elsősorban nem ez foglalkoztatta a hármas sípszó után.

Az interjúja volt az oka annak, hogy nem volt ott Milánóban, és a kérdés mindig ugyanaz – és erről mindenkinek más a véleménye –, hogy egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, négy hónapra, tizenkét évre kell-e valakit kihagyni… Minden edző másképp dönt ebben. Nem vett részt a Milan elleni meccsen, tegnap beszéltem vele. Általában nem mondok semmit arról, miről beszéltünk, most sem fogok kivételt tenni, de szerintem a tettek többet mondanak a szavaknál. Újra bekerült a keretbe, és amikor először kellett cserélnem, őt küldtem be, és úgy teljesített, ahogyan szerintem minden szurkoló – engem is beleértve – szerette volna látni ma.

Szalah távozik, de mennyi időre?

Hétközben sok pletyka keringett Szalahról, beleértve azt is, hogy talán a Brighton elleni lehet az utolsó (hazai) mérkőzése a Liverpool mezében, mert végleg, és nem csak az Afrikai Nemzetek Kupájára távozik szombaton. A lefújás után mintha el is érzékenyült volna, amikor megtapsolta az Anfield közönségét, de Slot ezt nem támasztotta alá.