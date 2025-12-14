LiverpoolbrightonArne SlotMohamed SzalahPremier League

A mellőzött Szalah elképesztő rekordja után Slotnak feltették a nagy kérdést

Több szempontból is fontos mérkőzés volt Mohamed Szalahnak a szombat délutáni. Az Afrikai Nemzetek Kupájára tartó szélső a Brighton ellen 2-0-ra megnyert bajnokin gólpasszal emlékeztette a nagyérdeműt arra, hogy nem felejtett el futballozni, és egyben mérföldkőhöz érkezett. Még Arne Slot is elismerte Szalah teljesítményét.

2025. 12. 14. 5:55
Mohamed Szalah elköszönt Liverpooltól Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Olyan idénye még nem volt Mohamed Szalahnak Liverpoolban, mint a mostani. Az előzőben minden képzeletet felülmúlva szórta a gólokat, most viszont visszafogottak a számai, és egyre többet ücsörög a kispadon, amihez nincs hozzászokva. A Leeds elleni 3-3-as döntetlen után, amely meccsen egy percre sem jutott szóhoz, kifakadt az újságírók előtt. Mint mondta, méltatlannak érzi a helyzetet, hiszen ő korábban kiérdemelte, hogy a kezdőcsapatban kapjon helyet, de valaki őt akarja felelőssé tenni a Liverpool botlásaiért. A 33 éves klasszis azt sem tagadta, megromlott a kapcsolata az edzőjével, jobban mondva nem is beszél Arne Slottal.

Szalah és Slot mostanában nem jött ki jól egymással
Szalah és Slot mostanában nem jött ki jól egymással Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szalah gólpasszt adott, lenyűgözte Slotot

Egy hét alatt sok minden történt. A Liverpool választként száműzte a klublegendát az Inter elleni BL-meccs keretéből, az egyiptomi szélső csak otthonról nézhette, ahogy Szoboszlai Dominik góljával 1-0-ra győz az angol együttes. Pénteken viszont leült egymással Szalah és Slot, megbeszélték a történteket, és ennek hatására a gólzsák visszakerült a keretbe, sőt, már a 26. percben pályára lépett, amikor Joe Gomez megsérült. Szalah ezúttal régi önmagát idézte, sokat mosolygott, nagyon aktív volt, és még egy gólpasszt is kiosztott a Brighton elleni 2-0-s győzelem során. 

És ez nem akármilyen gólpassz volt, Szalah megmutatta, hogy tiszteletet érdemel, mert olyasmit ért el, amire a Premier League bő három évtizedes története során egy futballista volt képes: 

összesítve 277 gól, illetve gólpassz fűződik a nevéhez egy klub mezében, és ezzel túlszárnyalta az eddigi rekorder Wayne Rooney-t.

Elismerésre méltó teljesítmény, de Slotot elsősorban nem ez foglalkoztatta a hármas sípszó után. 

Az interjúja volt az oka annak, hogy nem volt ott Milánóban, és a kérdés mindig ugyanaz – és erről mindenkinek más a véleménye –, hogy egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, négy hónapra, tizenkét évre kell-e valakit kihagyni… Minden edző másképp dönt ebben. Nem vett részt a Milan elleni meccsen, tegnap beszéltem vele. Általában nem mondok semmit arról, miről beszéltünk, most sem fogok kivételt tenni, de szerintem a tettek többet mondanak a szavaknál. Újra bekerült a keretbe, és amikor először kellett cserélnem, őt küldtem be, és úgy teljesített, ahogyan szerintem minden szurkoló – engem is beleértve – szerette volna látni ma.

Szalah távozik, de mennyi időre?

Hétközben sok pletyka keringett Szalahról, beleértve azt is, hogy talán a Brighton elleni lehet az utolsó (hazai) mérkőzése a Liverpool mezében, mert végleg, és nem csak az Afrikai Nemzetek Kupájára távozik szombaton. A lefújás után mintha el is érzékenyült volna, amikor megtapsolta az Anfield közönségét, de Slot ezt nem támasztotta alá.

– Szerintem nem ő volt az egyetlen játékos, aki körbejárt a pályán és köszönetet mondott a szurkolóknak, mert a szurkolók megérdemelték a köszönetet tőlünk. Úgy gondolom, a játékosaink hihetetlenül keményen dolgoztak ma azért, hogy kapott gól nélkül hozzuk le a meccset, és hetek óta először – vagy talán inkább hónapokat kellene mondanom – egy kis szerencsénk is volt ebben. Sok mindent jól csináltunk, de egy kis szerencse is kellett hozzá. Voltak olyan meccseink, amikor nem engedtünk helyzetet az ellenfélnek, mégis kaptunk három gólt. Ma viszont határozottan engedtünk helyzeteket, de ezek nem végződtek góllal – világított rá a Liverpool menedzsere. – Mo most elutazik az Afrikai Nemzetek Kupájára, remélem, nagyon jól fog szerepelni, mi közben kénytelenek leszünk nélküle játszani, pedig jelenleg nincs túl sok bevethető játékosunk. A jó hír az, hogy szombaton játszunk, aztán van egy hét szünet, majd megint szombaton lépünk pályára. Ez a helyzet.

 

Slot hozzátette, részéről lezártnak tekinti a Szalah-ügyet, neki nincs semmilyen problémája a játékossal. Azt viszont nem akarta elárulni, hogy kifejezte-e maradási szándékát. Januárban többet fogunk tudni.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

