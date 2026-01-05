hungarometidőjárásjégbalaton

Fagy a Balaton, de korizni még nem lehet rajta

A Balatonon nyílt vízen is napokon belül megjelenik az összefüggő jég, azonban az állapota rövid időn belül még nem lesz sportolásra alkalmas – hívta fel a figyelmet a HungaroMet Zrt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 05. 22:36
A kétezres évek elejéig januárra már rendszerint befagyott a Balaton, és akkor gyakran 20 centiméter körüli jégvastagság is előfordult. Az utóbbi években azonban alig jelent meg jég a nyílt vízen, komolyabb befagyás 2017 elején volt, amikor a parttól távolabb is átlagosan 30 centiméteres jégvastagság volt jellemző.

Jegesedik a Balaton Balatonfűzfőnél (Fotó: Nagy Lajos)

A HungaroMet szerint bár a víz hőmérséklete 1 fokos, az öblökben már megjelent a jég. A következő napokban várhatóan folyamatosan 0 fok alatt lesz a léghőmérséklet a tó környékén is, és vastagabb, körülbelül 10 centiméteres hóréteg is várható a parton.

Mindez elősegíti, hogy a nyílt vízen is napokon belül megjelenjen az összefüggő jég, azonban annak állapota rövid időn belül még nem lesz sportolásra alkalmas

– hívták fel a figyelmet, kiemelve, hogy a sportoláshoz alkalmas jéghez a hideg mellett szükség van arra is, hogy ne fedje be hó, mert az rossz irányban befolyásolja a jég állagát.

Borítókép: Jégképződés a tihanyi Belső-tónál és a kikötő környékén (Fotó: Fülöp Ildikó)

