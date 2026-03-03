Irán bosszúhadjáratot hirdetett, senki sincs biztonságban + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, elhúzódó közel-keleti konfliktusra figyelmeztet a szakértő.

Hétfőn a szaúd-arábiai Aramco Ras Tanura olajfinomító is az iráni támadás célkeresztjébe került. A finomító környékén hatalmas, fekete füst terjengett.

Saudi Arabia's Aramco Ras Tanura oil refinery after Iranian strikes.

Az Egyesült Királyság külügyminisztere, Yvette Cooper kijelentette, Irán több olyan országot és helyszínt is célba vett a Perzsa-öböl térségében, amelyek nem vettek részt az ellene irányuló akciókban, ami a rezsim felelőtlenségét mutatja.

Bahreinben egy iráni öngyilkos drón csapódott be egy toronyházba, ami hatalmas robbanással járt és több emelet is kigyulladt a légitámadás következtében.

Iranian drone hits high-rise building in Bahrain

Egy ember néhány méterről örökített meg egy Sahed típusú iráni drón becsapódását. A videón először a búgó hangot lehet hallani, majd megjelenik az öngyilkos drón körvonala, ami becsapódott néhány méterrel a videót készítő személy felett.

Cellphone footage showing an Iranian Shahed-136 striking a high-rise residential building earlier tonight in Bahrain.

Borítókép: Iráni drón csapódott be Jeruzsálemtől 30 kilométerre (Fotó: AFP)