Szombaton Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított az iráni rezsim jelentette fenyegetés megszüntetésére. Donald Trump elnök megerősítette, hogy az akció során megölték Ali Hamenei legfelsőbb iráni vezetőt. Irán válaszul brutális bosszúhadjáratot indított a szomszédjai ellen. Az akció során több olyan országot ért légitámadás – drón és rakétacsapás –, amely szövetségben áll az Egyesült Államokkal.
Irán bosszúhadjáratot hirdetett, senki sincs biztonságban + videó
Az izraeli-amerikai katonai akció sikeresen likvidálta az iráni legfelsőbb vezetőt. Irán azóta ámokfutásba kezdett minden olyan környező ország ellen, amely szövetségben áll Amerikával. A közel-keleti térségben egymást érik a rakéta- és dróntámadásokról szóló hírek és a harcokba már a Hezbollah is bekapcsolódott. A szakértők szerint a konfliktus könnyen elhúzódhat, ami beláthatatlan következményekkel járhat a világgazdaságra nézve.
A közel-keleti térségből sorra érkeznek a jelentések rakétacsapásokról, dróntámadásokról és civil áldozatokról, miközben a Hezbollah is bekapcsolódott az összecsapásokba. Katar felett működésbe léptek a légvédelmi rendszerek és hosszú órákon át robbanásokat lehetett hallani.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, elhúzódó közel-keleti konfliktusra figyelmeztet a szakértő.
Hétfőn a szaúd-arábiai Aramco Ras Tanura olajfinomító is az iráni támadás célkeresztjébe került. A finomító környékén hatalmas, fekete füst terjengett.
Az Egyesült Királyság külügyminisztere, Yvette Cooper kijelentette, Irán több olyan országot és helyszínt is célba vett a Perzsa-öböl térségében, amelyek nem vettek részt az ellene irányuló akciókban, ami a rezsim felelőtlenségét mutatja.
Bahreinben egy iráni öngyilkos drón csapódott be egy toronyházba, ami hatalmas robbanással járt és több emelet is kigyulladt a légitámadás következtében.
Egy ember néhány méterről örökített meg egy Sahed típusú iráni drón becsapódását. A videón először a búgó hangot lehet hallani, majd megjelenik az öngyilkos drón körvonala, ami becsapódott néhány méterrel a videót készítő személy felett.
Borítókép: Iráni drón csapódott be Jeruzsálemtől 30 kilométerre (Fotó: AFP)
A Tisza Párt is cinkos a Magyarország elleni merényletben
Zelenszkij hazudik, a Barátság kőolajvezeték működhet, Magyar Péter és a Tisza Párt is cinkos.
Európa újabb migrációs hullámtól tart, Irán nem tárgyal
A háború az egész régiót lángba boríthatja.
A Közel-Keleten dőlhet el Ukrajna sorsa? Váratlan fordulat jöhet a háborúban
Ha megroppan Irán, meggyengülhet Oroszország pozíciója is.
Franciaország kész részt venni a Perzsa-öböl és Jordánia védelmében
Erről a külügyminiszter, Jean-Noel Barrot beszélt egy sajtótájékoztatón.
