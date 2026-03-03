Egyesült ÁllamokSzaúd-­Arábianagykövetségdróntámadás

Dróntámadás érte az USA rijádi nagykövetségét

Füst és lángok csaptak fel az Egyesült Államok rijádi nagykövetségének területén, miután dróntámadás érte a diplomáciai komplexumot, tovább élezve a térségben amúgy is feszült biztonsági helyzetet. A Fox News értesülései szerint a létesítmény nagyrészt üres volt a becsapódások idején, személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés, az amerikai állampolgárokat pedig arra szólították fel, hogy maradjanak otthon.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 7:23
Az Egyesült Államok szaúd-arábiai nagykövetsége (Fotó: AFP)
Jennifer Griffin, a Fox News tudósítója szerint a szaúd-arábiai dróntámadás célpontja az Egyesült Államok szaúd-arábiai nagykövetsége volt, a komplexumból füst és tűz szállt fel.

A Szaúd-Arábia Öböl-partján fekvő Ras Tanura-i finomító március 2-án részlegesen leállt egy dróntámadás után
A Szaúd-Arábia Öböl-partján fekvő Ras Tanura-i finomító március 2-án részlegesen leállt egy dróntámadás után Fotó: AFP

A támadásban személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A nagykövetség nagyrészt üres volt, amikor a két támadás bekövetkezett – jelentette Griffin.

Az amerikaiakat Szaúd-Arábia városaiban arra utasították, hogy maradjanak otthon.

Az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete Teherán rakéta- és haditengerészeti képességeinek megsemmisítéséig tart – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn.

A miniszter a Kongresszus épületében újságírók előtt elmondta, hogy a támadások intenzitása a következő szakaszban fokozódhat. 

Hatalmas mértékű károkat szenvednek el, és nem fogom a taktikai erőfeszítéseink részleteit megosztani, de a legkeményebb csapások csak most következnek az amerikai hadsereg részéről. A következő szakasz még inkább büntető jellegű lesz Iránra nézve, mint a jelenlegi

 – fogalmazott Marco Rubio.

Miután az izraeli-amerikai katonai akció sikeresen likvidálta az iráni legfelsőbb vezetőt, Irán ámokfutásba kezdett minden olyan környező ország ellen, amely szövetségben áll Amerikával. A közel-keleti térségben egymást érik a rakéta- és dróntámadásokról szóló hírek és a harcokba már a Hezbollah is bekapcsolódott. A szakértők szerint a konfliktus könnyen elhúzódhat, ami beláthatatlan következményekkel járhat a világgazdaságra nézve.

Borítókép: Az Egyesült Államok szaúd-arábiai nagykövetsége (Fotó: AFP)

