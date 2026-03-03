Dróntámadás érte az USA rijádi nagykövetségét

Jennifer Griffin, a Fox News tudósítója szerint a szaúd-arábiai dróntámadás célpontja az Egyesült Államok szaúd-arábiai nagykövetsége volt, a komplexumból füst és tűz szállt fel.
A támadásban személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A nagykövetség nagyrészt üres volt, amikor a két támadás bekövetkezett – jelentette Griffin.
Az amerikaiakat Szaúd-Arábia városaiban arra utasították, hogy maradjanak otthon.
