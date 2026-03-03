Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Trump akkor hoz tényleg újat a Közel-Keletre, ha teljesen új szabályokat vezet be”

Bálint Botond
2026. 03. 03. 6:57
Bálint Botond, Pesti Srácok: „Trump akkor hoz tényleg újat a Közel-Keletre, ha teljesen új szabályokat vezet be. Venezuela és Szíria esete is azt mutatja, hogy az új szabályok működhetnek. A régi vezetést kiemelik (elmenekül, elrabolják, megölik), és az új hatalomnak csak két fő szabálynak kell megfelelnie, legyen lokálisan hatalomképes, másrészt ne szegüljön ellen az amerikaiak geopolitikai és gazdasági érdekeinek. Irán atomprogram, rakéták és drónok nélkül csak egy nagyobb olajtermelő ország, amely akár elfogadható életet is kínálhat a lakosainak, teljesen mindegy, hogy milyen politikai vezetés alatt, csak azok ne legyenek elmebetegek, mint most. Ha ez összejön, senki nem fogja kétségbe vonni Trump történelmi érdemeit.”

