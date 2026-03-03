Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

telefonVlagyimir PutyinOrbán Viktor

Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal beszélt telefonon

Telefonon tárgyalt egymással Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor. A Kreml közlése szerint szó esett az ukrán hadseregbe mozgósított, majd orosz fogságba került magyarok helyzetéről, valamint az ukrajnai háború lehetséges politikai-diplomáciai rendezéséről is. Az iráni válság pedig felkavarhatja az energiapiacokat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 12:37
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Kremlben, Moszkvában, 2025. november 28-án (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. Megvitatták azokat a kérdéseket, amelyek az ukrán hadseregbe mozgósított, majd orosz fogságba esett magyar állampolgárokkal kapcsolatosak – közölte a Kreml sajtószolgálata, amiről az rbc.ru számolt be. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök megvitatta az iráni helyzetet és annak a globális energiapiacokra gyakorolt lehetséges hatását – közölte a Kremlre hivatkozva a VG.

Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök
Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Az ukrajnai helyzetről folytatott eszmecsere során Putyin megjegyezte, hogy Magyarország vezetése kizárólag a konfliktus politikai-diplomáciai rendezését támogatja, valamint arra törekszik, hogy a nemzetközi ügyekben „kiegyensúlyozott és szuverén irányvonalat” kövessen – írja a portál.

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor megvitatták az Iránnal és a Közel-Kelettel kapcsolatos, meredeken eszkalálódó helyzetet, beleértve annak az energiapiacra gyakorolt hatásait is – írja a ria.ru a Kreml sajtóosztályára hivatkozva.

Megvitatták az Irán körüli és a közel-keleti régióban meredeken eszkalálódó helyzetet, beleértve a globális energiapiac állapotára gyakorolt lehetséges következményeket is

 – áll a közleményben.

„Az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő” – fogalmazott korábban Orbán Viktor, írja a Világgazdaság. A kormányfő azt is írta, hogy újra felszólítja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy „haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást Magyarországra”.

Az Egyesült Államok és Izrael szombaton csapássorozatot indított iráni célpontok, köztük Teherán ellen, károkat és civil áldozatokat okozva. Irán válaszul rakétacsapásokat indított izraeli terület, valamint a Közel-Keleten található amerikai katonai létesítmények ellen – fogalmaz a portál.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Kremlben, Moszkvában, 2025. november 28-án (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

gazdaság

Kulcsszerep jutott a magyar tulajdonú nagyvállalatoknak

A szolgáltatóközpontok egyre összetettebb funkciókat látnak el, s jelentősen segítik a diplomás, nyelveket beszélő fiatalok helyben maradását. A HBPO Professional Services Kft. jó példa arra, hogy a sikeres termelési tevékenységet a szolgáltatási és a kutatás-fejlesztési tevékenység Magyarországra telepítése követheti, s ezáltal zajlik a gazdaság dimenzióváltása – közölte Szijjártó Péter a cég győri szolgáltatóközpontjának megnyitóján, csütörtökön.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu