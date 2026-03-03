Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal beszélt telefonon

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor megvitatták az Iránnal és a Közel-Kelettel kapcsolatos, meredeken eszkalálódó helyzetet, beleértve annak az energiapiacra gyakorolt hatásait is – írja a ria.ru a Kreml sajtóosztályára hivatkozva.

Megvitatták az Irán körüli és a közel-keleti régióban meredeken eszkalálódó helyzetet, beleértve a globális energiapiac állapotára gyakorolt lehetséges következményeket is

– áll a közleményben.

„Az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő” – fogalmazott korábban Orbán Viktor, írja a Világgazdaság. A kormányfő azt is írta, hogy újra felszólítja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy „haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást Magyarországra”.