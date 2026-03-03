Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal beszélt telefonon

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. Megvitatták azokat a kérdéseket, amelyek az ukrán hadseregbe mozgósított, majd orosz fogságba esett magyar állampolgárokkal kapcsolatosak – közölte a Kreml sajtószolgálata, amiről az rbc.ru számolt be. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök megvitatta az iráni helyzetet és annak a globális energiapiacokra gyakorolt lehetséges hatását – közölte a Kremlre hivatkozva a VG.
Az ukrajnai helyzetről folytatott eszmecsere során Putyin megjegyezte, hogy Magyarország vezetése kizárólag a konfliktus politikai-diplomáciai rendezését támogatja, valamint arra törekszik, hogy a nemzetközi ügyekben „kiegyensúlyozott és szuverén irányvonalat” kövessen – írja a portál.
