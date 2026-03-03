Magyarországmagyar kormányenergiaellátás

„Magyar Péter haladéktalanul egyeztessen az ukrán barátaival az olajblokád feloldásáról!”

A Közel-Keleten kirobbant konfliktus hatására az energiaárak drámai emelkedésnek indultak: a nyersolaj és a földgáz világpiaci ára is rekordokat dönt. Magyarország energiaellátása jelenleg biztosított, de az ellenzéki erők hasznot akarnak húzni a kialakult helyzetből. A magyar kormány kiáll az ország érdekei mellett, és a rezsicsökkentés védelmének fontosságát hangsúlyozza a nemzetközi feszültségek közepette.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 12:24
Elszabaduló üzemanyagárakkal fenyeget a Barátság vezeték elzárása és a közel-keleti konfliktus egyaránt Fotó: Székelyhidi Balázs
Ahogy arról lapunk is beszámolt, lángba borult a Közel-Kelet. Irán bosszúhadjáratot hirdetett, senki sincs biztonságban. A Forradalmi Gárda beszámolója szerint az amerikai–izraeli légicsapásokra adott válaszul több száz ballisztikus rakétát és 700-nál is több drónt lőttek ki Izrael területén található célpontok, illetve a környező országokban lévő amerikai támaszpontok ellen. Ráadásul hétfőn Irán lezárta a Hormuzi-szorost és azt az ígéretet tette, hogy lángba fog borítani minden hajót, amely megpróbál átjutni.

A gáz világpiaci ára 93 százalékkal emelkedett a közel-keleti konfliktus kezdete óta, vagyis alig 5 nap alatt. A globális energiapiacok megérezték a katari gázkitermelés leállását és az ellátási útvonalak veszélyessé válását. Magyarország érdeke, hogy ilyen körülmények közt is biztosítsa hazánk energiabiztonságát és a lehetőségekhez képest a legalacsonyabb energiaárakat. 

Jelenleg Magyarország energiaellátása biztosított. A magyar kormány folyamatosan a családok, valamint a magyar gazdaság védelmén dolgozik.

De vannak, akik a káoszban lehetőséget látnak: a Tisza Párt Brüsszellel és Kijevvel karöltve le akarja választani Magyarországot az olcsó energiáról. Ez azonnali áremelkedést és a rezsicsökkentés felszámolását eredményezné. A magyar családok többszörös energiaszámlákat lennének kénytelenek fizetni, a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne. Régóta követeli ezt Brüsszel hazánktól - a Tisza Párt pedig nem tudna nemet mondani.

Orbán Balázs bejegyzésében azt írta, hogy aki meg akarja érteni a jelenlegi ukrán zsarolás jelentőségét, annak elég egy pillantást vetnie  két grafikonra. 

A bal oldalon az Urál típusú olaj ára látható. Ez az, amit most Magyarország olcsón be tud szerezni az oroszoktól. A jobb oldali képen az úgynevezett Brent olaj ára látható. A kettő között kb. 30 százalék árkülönbség van – és folyamatosan növekszik a Közel-Keleten kialakult helyzet miatt

– emelte ki a politikai igazgató, majd azzal folytatta, hogy jelenleg a két típusú olaj hordónkénti ára között közel 20 dollárnyi különbség van. 

Kijev és a Tisza azért tartja olajblokád alatt Magyarországot, hogy a magyaroknak legalább ennyivel többet kelljen fizetni az energiáért, és ezzel gazdasági káoszt okozzanak. Ha így lenne, akkor akár 1000 forint fölé is emelkedhetne az üzemanyag ára, a rezsicsökkentés pedig fenntarthatatlanná válna. Ez egy rendkívül súlyos támadás a magyar családok és vállalkozások ellen

– magyarázta. „Ilyen helyzetben nincs helye a színészkedésnek és hazudozásnak! Magyar Péter haladéktalanul egyeztessen az ukrán barátaival az olajblokád feloldásáról! Nem hajolunk meg az ukrán zsarolás előtt, ki fogunk állni a magyar emberek érdeke mellett!” – zárta bejegyzését Orbán Balázs.

Elszabaduló üzemanyagárakkal fenyeget a Barátság vezeték elzárása és a közel-keleti konfliktus egyaránt

Belföldi híreink

Külföldi híreink

