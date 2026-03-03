Ahogy arról lapunk is beszámolt, lángba borult a Közel-Kelet. Irán bosszúhadjáratot hirdetett, senki sincs biztonságban. A Forradalmi Gárda beszámolója szerint az amerikai–izraeli légicsapásokra adott válaszul több száz ballisztikus rakétát és 700-nál is több drónt lőttek ki Izrael területén található célpontok, illetve a környező országokban lévő amerikai támaszpontok ellen. Ráadásul hétfőn Irán lezárta a Hormuzi-szorost és azt az ígéretet tette, hogy lángba fog borítani minden hajót, amely megpróbál átjutni.
„Magyar Péter haladéktalanul egyeztessen az ukrán barátaival az olajblokád feloldásáról!”
A Közel-Keleten kirobbant konfliktus hatására az energiaárak drámai emelkedésnek indultak: a nyersolaj és a földgáz világpiaci ára is rekordokat dönt. Magyarország energiaellátása jelenleg biztosított, de az ellenzéki erők hasznot akarnak húzni a kialakult helyzetből. A magyar kormány kiáll az ország érdekei mellett, és a rezsicsökkentés védelmének fontosságát hangsúlyozza a nemzetközi feszültségek közepette.
A gáz világpiaci ára 93 százalékkal emelkedett a közel-keleti konfliktus kezdete óta, vagyis alig 5 nap alatt. A globális energiapiacok megérezték a katari gázkitermelés leállását és az ellátási útvonalak veszélyessé válását. Magyarország érdeke, hogy ilyen körülmények közt is biztosítsa hazánk energiabiztonságát és a lehetőségekhez képest a legalacsonyabb energiaárakat.
Jelenleg Magyarország energiaellátása biztosított. A magyar kormány folyamatosan a családok, valamint a magyar gazdaság védelmén dolgozik.
De vannak, akik a káoszban lehetőséget látnak: a Tisza Párt Brüsszellel és Kijevvel karöltve le akarja választani Magyarországot az olcsó energiáról. Ez azonnali áremelkedést és a rezsicsökkentés felszámolását eredményezné. A magyar családok többszörös energiaszámlákat lennének kénytelenek fizetni, a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne. Régóta követeli ezt Brüsszel hazánktól - a Tisza Párt pedig nem tudna nemet mondani.
További Külföld híreink
Orbán Balázs bejegyzésében azt írta, hogy aki meg akarja érteni a jelenlegi ukrán zsarolás jelentőségét, annak elég egy pillantást vetnie két grafikonra.
A bal oldalon az Urál típusú olaj ára látható. Ez az, amit most Magyarország olcsón be tud szerezni az oroszoktól. A jobb oldali képen az úgynevezett Brent olaj ára látható. A kettő között kb. 30 százalék árkülönbség van – és folyamatosan növekszik a Közel-Keleten kialakult helyzet miatt
– emelte ki a politikai igazgató, majd azzal folytatta, hogy jelenleg a két típusú olaj hordónkénti ára között közel 20 dollárnyi különbség van.
Kijev és a Tisza azért tartja olajblokád alatt Magyarországot, hogy a magyaroknak legalább ennyivel többet kelljen fizetni az energiáért, és ezzel gazdasági káoszt okozzanak. Ha így lenne, akkor akár 1000 forint fölé is emelkedhetne az üzemanyag ára, a rezsicsökkentés pedig fenntarthatatlanná válna. Ez egy rendkívül súlyos támadás a magyar családok és vállalkozások ellen
– magyarázta. „Ilyen helyzetben nincs helye a színészkedésnek és hazudozásnak! Magyar Péter haladéktalanul egyeztessen az ukrán barátaival az olajblokád feloldásáról! Nem hajolunk meg az ukrán zsarolás előtt, ki fogunk állni a magyar emberek érdeke mellett!” – zárta bejegyzését Orbán Balázs.
Borítókép: Elszabaduló üzemanyagárakkal fenyeget a Barátság vezeték elzárása és a közel-keleti konfliktus egyaránt (Fotó: Székelyhidi Balázs)
Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Így tehet pontot az ukrajnai háború végére a közel-keleti konfliktus
Zelenszkij elkezdett aggódni.
Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal beszélt telefonon
A két vezető a fogságba esett magyarok ügyéről és az ukrajnai háború diplomáciai rendezésének lehetőségéről tárgyalt.
Kibújt a szög a zsákból: Zelenszkij Orbán Viktor vereségét és Magyar Péter győzelmét akarja
Az ukrán elnök nem folytat párbeszédet Orbán Viktorral.
Az izraeli hadsereg nyomult tovább Libanonban, felszámolják a Hezbollahot + videó
Az IDF mélyebbre ment, mint eddig bármikor.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Így tehet pontot az ukrajnai háború végére a közel-keleti konfliktus
Zelenszkij elkezdett aggódni.
Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal beszélt telefonon
A két vezető a fogságba esett magyarok ügyéről és az ukrajnai háború diplomáciai rendezésének lehetőségéről tárgyalt.
Kibújt a szög a zsákból: Zelenszkij Orbán Viktor vereségét és Magyar Péter győzelmét akarja
Az ukrán elnök nem folytat párbeszédet Orbán Viktorral.
Az izraeli hadsereg nyomult tovább Libanonban, felszámolják a Hezbollahot + videó
Az IDF mélyebbre ment, mint eddig bármikor.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!