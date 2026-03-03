„Magyar Péter haladéktalanul egyeztessen az ukrán barátaival az olajblokád feloldásáról!”

A gáz világpiaci ára 93 százalékkal emelkedett a közel-keleti konfliktus kezdete óta, vagyis alig 5 nap alatt. A globális energiapiacok megérezték a katari gázkitermelés leállását és az ellátási útvonalak veszélyessé válását. Magyarország érdeke, hogy ilyen körülmények közt is biztosítsa hazánk energiabiztonságát és a lehetőségekhez képest a legalacsonyabb energiaárakat.

Jelenleg Magyarország energiaellátása biztosított. A magyar kormány folyamatosan a családok, valamint a magyar gazdaság védelmén dolgozik.

De vannak, akik a káoszban lehetőséget látnak: a Tisza Párt Brüsszellel és Kijevvel karöltve le akarja választani Magyarországot az olcsó energiáról. Ez azonnali áremelkedést és a rezsicsökkentés felszámolását eredményezné. A magyar családok többszörös energiaszámlákat lennének kénytelenek fizetni, a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne. Régóta követeli ezt Brüsszel hazánktól - a Tisza Párt pedig nem tudna nemet mondani.