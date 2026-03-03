javítóintézetzendülésZala vármegye

Zaklattak egy nevelőnőt és fellázadtak a fiúk egy javítóintézetben

A fiatal fogvatartottak rongálással egymillió forintot meghaladó kárt okoztak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 03. 11:51
A nagykanizsai javítóintézet MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nagykanizsai javítóintézetben tavaly nyáron elkövetett fogolyzendülés és más bűncselekmények miatt vádat emeltek négy fiatal ellen – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség. A négy fogvatartottal szemben már korábban is indult büntetőeljárás a javítóintézetben dolgozók és intézeti társaik sérelmére elkövetett személy elleni erőszakos bűncselekmények miatt.

Az egyik fiatalkorú vádlott tavaly júliusban

trágár hangnemben szexuális ajánlatot tett az egyik nevelőnőnek,

és megpróbálta a nő intim szervét is megfogni. Egy másik fiatalkorú vádlott egy héttel később ugyanezt a nevelőnőt hátulról többször visszarántotta a hajánál fogva.

Még aznap a két fiú közösen erőszakkal lépett fel az őket elkülöníteni próbáló másik nevelővel szemben, majd az esti órákban a már korábban is megtámadott nevelőnőt próbálták bántalmazni.

A vádlottak „közreműködése mellett” a nap folyamán az intézetben folyamatos volt a rendbontás, a fogvatartottak többször megnyomták a tűzjelzőt, székeket törtek össze, randalíroztak. Az otthon vezetője elkülönítéseket rendelt el és szankciókat helyezett kilátásba, de a feszültség tovább fokozódott.

A rendbontás a vacsoráztatás után nyílt ellenszegüléssé fajult, a legidősebb, a javítóintézetben már felnőttkorúvá vált vádlott és az egyik fiatalkorú az étteremben szervezkedett. A felnőttkorú fiatal az étkező előtti folyosón kifújta a poroltó tartalmát, bekapcsolta a tűzjelzőt, fiatalkorú társa pedig feltörte a zárt édességes szekrényt, és kiszórta a tartalmát.

Csatlakozott hozzájuk két vádlott-társuk, és a rendészek és a nevelők többszöri felszólítása ellenére folytatták az ellenszegülést. A kiérkező rendőrök különítették el a vádlottakat, akik a körlet ajtaját addig rugdalták, amíg a tokjából kiszakadt, közben telefirkálták a falakat, és további berendezési tárgyakat rongáltak meg.

A fiatal fogvatartottak a rongálással egymillió forintot meghaladó kárt okoztak.

A Zala Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő intézeti neveltekkel szemben fogolyzendülés, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és rongálás bűntette miatt emelt vádat, indítványozva a kényszerintézkedés fenntartását, továbbá végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását.

Borítókép: A nagykanizsai javítóintézet (Fotó: MTI)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Hála, genfi konvenció és egyéb gazemberségek

Bayer Zsolt avatarja

Kezdjük talán a hálával. Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu