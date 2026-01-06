Huszonnyolc kanadai állampolgárt véglegesen eltiltott az Oroszországba való beutazástól hétfőn az orosz külügyminisztérium, az intézkedést válasznak nevezve az Ottawa által korábban Moszkva ellen bejelentett, orosz megítélés szerint „jogtalan” korlátozásokra. A tárca indoklása szerint az eltiltás olyan személyeket érint, akiknek „a pro-banderista szervezetekben és struktúrákban végzett tevékenysége annak a bűnös neonáci ideológiának a terjesztésére irányul, amelyet jelenleg a kijevi rezsim hirdet”.
Ezek a személyek, figyelmen kívül hagyva a történelmi tényeket és a Nagy Honvédő Háború eseményeinek igazságát, igyekeznek megszilárdítani Kanada kapcsolatait a legradikálisabb és legkérlelhetetlenebb nacionalista erőkkel Ukrajnában. Ezt a tendenciát erősíti, hogy Chrystia Freeland volt kanadai külügyminisztert és miniszterelnök-helyettest, Hitler egyik pribékjének, Mihajlo Homjaknak az unokáját ma kinevezték V. Zelenszkij (Volodimir Zelenszkij ukrán elnök) tanácsadójának a +Független+ (Ukrajna) gazdaságfejlesztési kérdéseiben. A kijevi klikk, tisztelegve Kanada őrült ukrán náci közössége előtt, meghozta ezt a személyi döntést, tisztára mosva a 14. +Galícia+ SS-hadosztály, az SS Schutzmannschaft, a Nachtigall és más alegységek ukrán nácijai által elkövetett bűnöket
– áll a közleményben.
A moszkvai diplomáciai tárca szerint Oroszország következetesen ellenzi a szélsőségesség és az idegengyűlölet valamennyi megnyilvánulását, és továbbra is fel fog lépni állami érdekei és a történelmi igazság védelme érdekében.
Borítókép: Kanadai zászló (Fotó: AFP)
