Felkészültek az ítéletidőre az energiaszolgáltatók

Az MVM-csoport, az E.On és az Opus elosztó vállalatok felkészültek a várható időjárásra, az üzemeltetés stabil, és elrendelték a készenlétet, a javító kapacitások és szakemberek rendelkezésre állását – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára a közösségi oldalán.
Czepek Gábor kiemelte:
amennyiben havária alakulna ki, az üzemeltető vállalatok azonnal be tudnak avatkozni.
Az olaj- és üzemanyag-ellátás kapcsán a Mollal is folyamatosan kapcsolatban van a kormány, fennakadás nem tapasztalható, a készenlét biztosított – fogalmazott az államtitkár.
A családok biztonságos ellátása most is elsődleges szempontunk
– húzta alá Czepek Gábor.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!