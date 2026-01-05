czepek gáborenergiaügyi minisztériumhavazásmvm csoport

Felkészültek az ítéletidőre az energiaszolgáltatók

Az MVM-csoport, az E.On és az Opus elosztóvállalatai felkészültek a várható időjárásra, az üzemeltetés stabil, a szükséges készenlétet és javítókapacitásokat elrendelték – közölte Czepek Gábor energiaügyi államtitkár.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 21:05
Czepek Gábor
Czepek Gábor kiemelte:

amennyiben havária alakulna ki, az üzemeltető vállalatok azonnal be tudnak avatkozni.

Az olaj- és üzemanyag-ellátás kapcsán a Mollal is folyamatosan kapcsolatban van a kormány, fennakadás nem tapasztalható, a készenlét biztosított – fogalmazott az államtitkár.

A családok biztonságos ellátása most is elsődleges szempontunk

– húzta alá Czepek Gábor.

Borítókép: Az energiaszolgáltatók felkészültek az extrém időjárásra


zoe.mediaworks.h

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

