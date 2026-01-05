Felkészültek az ítéletidőre az energiaszolgáltatók

Az MVM-csoport, az E.On és az Opus elosztó vállalatok felkészültek a várható időjárásra, az üzemeltetés stabil, és elrendelték a készenlétet, a javító kapacitások és szakemberek rendelkezésre állását – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára a közösségi oldalán.

Czepek Gábor kiemelte:

amennyiben havária alakulna ki, az üzemeltető vállalatok azonnal be tudnak avatkozni.

Az olaj- és üzemanyag-ellátás kapcsán a Mollal is folyamatosan kapcsolatban van a kormány, fennakadás nem tapasztalható, a készenlét biztosított – fogalmazott az államtitkár.

A családok biztonságos ellátása most is elsődleges szempontunk

– húzta alá Czepek Gábor.