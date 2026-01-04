2026koncertPapp László Budapest Sportaréna

Öt koncert, amit nagyon várunk 2026-ban

Metallica, Eric Clapton, Marilyn Manson, Lenny Kravitz, Deep Purple – nagy nevek érkeznek 2026-ban Magyarországra, így ikonikus pillanatokból várhatóan idén sem lesz hiány. Összeszedtünk most öt koncertet, amit nem érdemes kihagyni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 6:47
A Meallica idén két koncertet is ad Budapesten Fotó: Live Nation
Eric Clapton (2026. május 2., MVM Dome)

Öt koncert, amit nagyon várunk 2026-ban
Eric Clapton húsz év után ad újra koncertet Magyarországon (Fotó: Live Nation)

Eric Clapton, a többszörös Grammy-díjas gitáros-énekes hatvanéves pályafutása során eddig egyetlenegyszer játszott Budapesten, húsz évvel ezelőtt, most azonban a legendás „Lassúkezű” művész, minden idők egyik legnagyobb hatású gitárosa visszatér Budapestre május 2-án, az MVM Dome-ba. A gitárlegenda októberben jelentette be 2026-os európai koncertsorozatát, amelynek keretében Magyarországon is fellép. Emellett a Bushbranch/Surfdog Records bejelentette, hogy kiadja Clapton 1989-es ikonikus Journeyman albumának remasterelt különkiadását, amelyen négy új bónuszszám is szerepel, amelyek az eredeti stúdiófelvételekből kerültek elő. A Journeyman: Deluxe Edition című album november 21-én jelenik meg digitális formában, valamint CD-n és LP-n.

A bejelentéssel együtt megjelent a korábban kiadatlan, Jerry Williams által írt Forever című dal és klip is:

A Journeyman: Deluxe Edition új életet lehel a klasszikus albumba, amely három korábban kiadatlan dalt tartalmaz az eredeti felvételekből, valamint egy további bónusznótát. Az albumon pedig olyan örökzöld slágerek találhatók, mint a Pretending, a Bad Love és a Running on Faith, olyan vendégekkel, mint George Harrison, Phil Collins, Chaka Khan, Daryl Hall, Robert Cray és még sokan mások.

Clapton maga így fogalmaz: „Journeyman… Ez az, aminek szeretném, hogy ismerjenek; szeretem azt gondolni, hogy mesterember vagyok. Úgy érzem, folyamatosan azon dolgozom, hogy tökéletesítsem mesterségemet.” Legutóbbi albuma, a Meanwhile, 2024. október 4-én jelent meg. A 14 dalos albumon hat eddig nem hallott felvétel található, és olyan művészekkel való kollaborációk is szerepelnek rajta, mint Jeff Beck, Van Morrison, Bradley Walker, Judith Hill, Daniel Santiago és Simon Climie. A Meanwhile-album itt érhető el. 

A jelenleg bejelentett európai koncertek a 2025-ös, sikeres amerikai turné folytatásai, amelynek keretében telt házas koncertet adott többek között a Madison Square Gardenben is. Elbűvölő játékát a magyar közönség eddig egyetlenegyszer élvezhette, 2006-ban a Budapest Arénában, most azonban ismét együtt tölthetünk egy estét Eric Claptonnal és dalaival május 2-án, az MVM Dome-ban. 

Metallica (2026. június 11., 13., Puskás Aréna)

Minden idők egyik legnépszerűbb metálbandája nyolc év után visszatér Budapestre. A zenekar jövőre is folytatja a 2026-ban már negyedik éve futó, rekorddöntögető M72 elnevezésű világkörüli turnéját, amely 16 koncerttel érkezik Európába és az Egyesült Királyságba. Budapesten, a Puskás Arénában két este is hallhatjuk a bandát, két különböző műsorral és más-más előzenekarokkal, június 11-én és 13-án.

A Metallica idén két koncertet is ad Budapesten (Fotó: Imdb)

A hagyományoknak megfelelően a Metallica az M72 World Tour 2026-os útvonalába is elhelyezett No Repeat Weekend fellépéseket, azaz az adott városban két koncertet adnak, a két estére teljesen különböző programmal és előzenekarokkal készülnek, így mind a két buli páratlan élmény lesz. Budapesten június 11-én a Pantera és az Avatar, 13-án pedig a Gojira és a Knocked Loose lesznek a Metallica vendégei.

Ahogy mindig, most is minden eladott jegy árának egy részét a zenekar az All Within My Hands alapítványán keresztül helyi jótékonysági szervezeteknek ajánlja fel a zenekar. A 2017-ben alapított All Within My Hands azzal a céllal jött létre, hogy a Metallicát az évek során támogató közösségeknek valamit vissza tudjon adni, és az alapítás óta több mint húszmillió dollárt gyűjtött össze: 11,4 millió dolláros támogatást nyújtott karrier- és műszaki oktatási programokra (beleértve az innovatív Metallica Scholars Initiative-et, amely immár hetedik éve működik), több mint 7,4 millió dollárt az élelmezési bizonytalanság elleni küzdelemre, valamint, több mint 4,7 millió dollárt fordított katasztrófaelhárításra.

Marylin Manson (2026. július 22., Budapest Park)

Marilyn Manson nyáron visszatér Budapestre (Forrás: Nytimes.com)

A provokatív, megbotránkoztató produkcióiról ismert amerikai rocksztár és zenekara jövőre visszatér Magyarországra, július 22-én a Budapest Parkban lépnek fel. Manson zenekara tavaly indult ismét turnéra One Assassination Under God – Chapter 1 című, sorrendben tizenkettedik stúdiólemezével. Idén csaknem egy évtized után térnek vissza Magyarországra. 

A Marilyn Manson 1989-ben alakult, a zenekar – és az énekes, eredetileg Brian Hugh Warner – nevét Marilyn Monroe és Charles Manson nevének összeolvasztásából kreálta meg. A kezdetben újságíróként dolgozó frontember ugyanis úgy vélte, a média számára a szexszimbólum és a gyilkos szektavezér is csak szenzáció. Már ez a választás is jelezte, hogy a Marilyn Manson egyszerre kíván polgárpukkasztó lenni és kritikus. 1994-ben adták ki első lemezüket Trent Reznor (Nince Inch Nails) akkor induló kiadójánál. A hírnevet második lemezük, az Antichrist Superstar hozta meg 1996-ban a csapat számára. Marilyn Manson nemrég Instagramján lebegtette be, hogy hamarosan érkezik a tizenharmadik nagylemez, így könnyen lehet, hogy Budapesten már arról is hallhat dalokat a közönség.

Lenny Kravitz (2026. augusztus 2., Papp László Budapest Sportaréna)

Lenny Kravitz szinte napra pontosan két évvel nagy sikerű budapesti koncertje után tér vissza hozzánk augusztus 2-án a Budapest Arénába. A négyszeres Grammy-díjas ikon a méltán sikeres Blue Electric Light Tour 2025 után – amely telt házas fellépéseket hozott Európában, Dél-Amerikában, Ausztráliában és egy Las Vegas-i előadás sorozatot is magában foglalt – folytatja azt, amit a Billboard csak „Lennaissance”-nek nevez, azaz a világraszóló siker és kreatív újjászületés időszakát.

Lenny Kravitz (Fotó: Mark Seliger)

Kravitz 12. stúdióalbuma, a Blue Electric Light, 2024 májusában jelent meg és rengeteg pozitív kritikát kapott. 

Az Associated Press például ragyogónak nevezte és „évek óta a rocker legjobb munkájának”, míg az NPR „szárnyaló rock, pszichedelikus funk, lágy soul és még sok más kaleidoszkópjának” írta le az albumot. Kravitz 2025-ben megkapta csillagát a Hollywoodi hírességek sétányán, 2024-ben a People’s Choice Awards-on a Music Icon Award díjat, a 2024-es Video Music Awards-on a Best Rock Award díjat, valamint a CFDA Fashion Icon Award elismerést is hazavihette.

Deep Purple (2026. október 2., Papp László Budapest Sportaréna)

A több mint fél évszázada működő, eddig huszonkét stúdióalbumot készített Deep Purple zenekar jövőre Európában és az Egyesült Királyságban is turnézik, ennek részeként lép fel a magyar fővárosban 2026. október 2-án a Papp László Budapest Sportarénában. A Deep Purple-t a szintén brit rockcsapat, a Jayler kísér a turnén. A Deep Purple lemezeiből világszerte több mint százmillió példány fogyott. A zenekar legutóbbi, sorrendben huszonharmadik stúdióalbuma, a kritikusok által is elismert =1 című lemez tavaly jelent meg, és nagy sikert aratott. Az őstagok közül hárman, Ian Paice, Roger Glover és Ian Gillan a mai napig a Deep Purple-ben zenélnek. A csapat talán utoljára indul turnéra, hiszen a szemproblémákkal küszködő frontember, Ian Gillan elmúlt nyolcvanéves, Roger Glover basszusgitáros hamarosan betölti a nyolcvanat, Ian Paice dobos pedig, aki fellépett az idei paksi Gastroblues Fesztiválon, 77.

Az együttest a Smoke On The Water című örökzöldnek köszönhetően szinte mindenki ismeri. Első néhány lemezük közül ma már a korszakos jelentőségű anyagok közé tartozik a bemutatkozó Shades of Deep Purple (1968), a Deep Purple (1969), a Deep Purple in Rock (1970), a Fireball (1971) vagy a Machine Head (1972) című korong.

A Deep Purple 1968-ban alakult, hosszú története során számos változás volt a tagságában. A későbbi legendás felállásból Jon Lord billentyűs (ő 2012-ben elhunyt) és Ritchie Blackmore gitáros volt alapító tag, aztán csatlakozott hozzájuk Ian Paice és Rod Evans énekes, akit nem sokkal később Ian Gillan váltott, mellette Roger Glover lett a basszusgitáros. A következő évtizedekben megfordult a Deep Purple-ben például David Coverdale énekes, Tommy Bolin és Joe Satriani gitáros. A Deep Purple mostani felállásában Gillan, Paice és Glover mellett Don Airey billentyűs és Simon McBride gitáros játszik.

A Deep Purple számos koncertet adott Magyarországon, legutóbb 2023 júliusában a Papp László Budapest Sportarénában.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

