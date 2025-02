Drogok nélkül is meg tud őrülni Marilyn Manson a színpadon + videó

A Marilyn Manson-koncert beszámolója előtt gyorsan menjünk végig kronológiailag az utóbbi néhány hónap eseményein.

Marilyn Manson amerikai énekes (Forrás: Nytimes.com)

Manson új albumát az év egyik legjobb rocklemezének tartják

A négy éve tartó bírósági ügye miatt talajt vesztett Marilyn Manson (eredeti nevén Brian Warner) visszatérését a Five Finger Death Punchnak is köszönheti. Báthory Zoli csapata ugyanis elhívta tavaly az augusztusban indult észak-amerikai turnéjára a festett arcú zenészt és társait. Manson ötfős alakulata a bulisorozat előtt dobta ki készülő új albumának első trackjét, az As Sick as the Secrets Withint, amely rögtön felkerült a slágerlistákra.

Nyáron a sokkrocker azt is bejelentette, hogy a banda új lemezét promotálva 2025 februárjában európai turnéra indul. Szeptemberben már minden jegy elkelt a tízállomásos téli koncertsorozatra.

November 22-én pedig végre megjelent a kilenc dalt tartalmazó One Assassination Under God – Chapter 1, amelyet több neves zenei portál az év legjobb rocklemezei közé sorolt.

Szülinapi buli drogok nélkül, a bírósági ügy lezárása

A történetmesélésben 2025. január 5-énél járunk, amikor is Mansont többek között olyan rockhírességek köszöntötték fel egy partin, mint a The Smashing Pumpkins frontembere, Billy Corgan, vagy egykori zenésztársa, John 5, aki jelenleg a Mötley Crüe-t erősíti. Sőt, ezt a bulit még a Falling in Reverse énekese, Ronnie Radke sem mondta le, nem úgy, mint a budapesti és több más európai koncertjét. A partin nemcsak Manson 56. életévét ünnepelték meg, hanem azt is, hogy a rocker már négy éve tiszta.

Időrendben, ezt követte Manson bírósági ügyének végkifejlete, aminek előzménye, hogy több nő is nemi erőszakkal és szexuális zaklatással vádolta meg. A rocksztár az információk szerint nem fog büntetőjogi vádakkal szembesülni, erről a Los Angeles megyei kerületi ügyész döntött január végén. Nathan J. Hochman ennek okaként az elévülési idő lejártát hozta fel, és azt, hogy nem lehet kétséget kizáróan bizonyítani Manson bűnösségét.

Sok női rajongó volt a csehországi koncerten

Itt tartunk most, amikor is a téli európai turné negyedik állomására, Brnóba érkezett a neves amerikai rockbanda. Az 5500 férőhelyes helyszín a koncertre színültig megtelt, jegyeket több hónapja már csak másodkézből, két-háromszoros áron lehetett vásárolni az eseményre.

A buli közönsége igen vegyes volt, de leginkább a 30 év felettiek voltak kíváncsiak Manson visszatérésére. A merchpultnál hatalmas sor alakult ki, a fanatikusoknak az sem vette kedvét a várakozástól, hogy egy póló ára átszámítva több mint 19 ezer forintba került.

Ami igazán meglepő volt, hogy rengeteg női rajongó is kilátogatott a Starez Arénába, úgy látszik, a botrányok nem tépázták meg Manson renoméját a gyengébbik nem körében sem.

Az együttes felállása az előző, négy évvel ezelőtti lemezhez képest ismét megváltozott. Az alakulatba tavaly visszatért az a Tyler Bates, aki 2014 és 2018 között két Manson-album zenei felelőse volt és akinek a nevéhez a John Wick-filmek népszerű dallamai is fűződnek. Egy női gitáros is érkezett 2024-ben, Reba Meyers, a Code Orange zenésze. Rajtuk kívül Piggy D (ex-Rob Zombie) bőgőn játszott, Gil Sharone (ex-The Dillinger Escape Plan) pedig a dobok mögött ült a koncerten.

Manson hálás volt a közönségnek

A francia előzenekar, a The Blackmordia nem túl egyedi fellépését követően az amerikai rockbanda pontosan, az eredetileg megadott időpontban, fél 9-kor lépett a színpadra.

Az új album egyik durvább trackjével, a Nod If You Understanddel indították be a csaknem másfél órás bulit. Az rögtön látható volt, hogy Marilyn Manson jó formában van, súlyfeleslegétől megszabadulva, erőt sugározva mozgott a színpadon.

A koncert második dala már egy klasszikus volt, a feltüzelt közönség pedig együtt ugrált a frontemberrel a Disposable Teens ütemeire. Még nagyobb ovációt váltott ki az 1996-os Antichrist Superstar két metálslágere, az Angel With the Scabbed Wings és a Tourniquet.

Manson láthatóan hálás volt a rajongóknak, nem alibizve, hanem odatéve magát, teljes átéléssel tolta a műsort. Külön megemlíteném, hogy a női gitáros, Reba Meyers is kivette a részét a zúzásból, a színpadi jelenléte még inkább bepörgette a rockereket.

Manson a koncert közben többször megköszönte a közönségnek a szeretetet és azt, hogy kitartottak mellette.

Mivel a buli időpontja Valentin-napra esett, így erről is megemlékezett néhányszor a festett rockikon.

A 16 trackes setlist a tavaly megjelent One Assassination Under God – Chapter 1 lemezre épült, erről a korongról 6 dalt játszottak le. Ezek mellett olyan klasszikusok csendültek fel, mint a This Is the New Shit vagy a Mechanical Animals sikerdalai, a Great Big White World, illetve a Dope Show. Természetesen a kihagyhatatlan Sweet Dreams ismert dallamai is megszólaltak a koncert vége felé. A Eurythmics-feldolgozás mint mindig, most is megtette hatását, ekkor már eksztázisba kerültek a lelkes rajongók. A koncertet színpadi hóesés kíséretében a Coma White-tal zárta a zenekar.