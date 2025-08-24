Karácsony Ukrajnát élteti, miközben Zelenszkij Magyarországot fenyegeti

„Ukrajna függetlenségének 34. évfordulóján újra ukrán nemzeti színekben a Lánchíd. Mert Ukrajna függetlensége mellett kiállni egyszerre erkölcsi kötelességünk és elemi nemzeti érdekünk” – fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármester egy bejegyzésben, melyet a közösségi oldalán tett közzé. A többhetes nyári álmából lassan talán már felébredő városvezető a poszthoz mellékelt egy fotót, amelyen az ukrán színekre fénnyel festett Lánchidat mutatja, majd egy kommentben hozzátette: a fotó 2024 februárjában, a háború évfordulóján készült.

Karácsony Gergely főpolgármester ilyennek álmodja mostanában a Lánchidat. Forrás: Facebook

Karácsony mai bejegyzése azért különösen felháborító, mert ma zsarolta meg burkoltan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hazánkat a Barátság kőolajvezeték további sorsával kapcsolatban. Az ukrán elnöktől azt kérdezték az újságírók, hogy mennyivel növeli Ukrajna EU-csatlakozási esélyeit a magyar vétó feloldására, ha Kijev tovább támadja a Barátság kőolajvezetéket, vagyis képes-e Kijev ezzel a módszerrel zsarolni Magyarországot. Zelenszkij a válaszát kétértelmű utalással fogalmazta meg:

Mindig támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti barátságot, és most ennek a »Barátságnak« a léte Magyarország álláspontjától függ.

Tehát Ukrajna csak akkor nem lövi tovább a Barátság kőolajvezetéket, ha Budapest megváltoztatja álláspontját, és támogatni fogja Kijev európai integrációját és tagságát az unióba. Zelenszkij mostani kijelentése nyílt beismerése annak, hogy Ukrajna már nyíltan támadja Magyarország szuverenitását.

A Momentum is az ukránok csahosai között

Kijevben hallgatta Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt, valamint Kanada miniszterelnökét, Mark Carneyt Gelencsér Ferenc, a Momentum egykori elnöke Ukrajna függetlenségének napja alkalmából – számolt be a balliberális parlamenti képviselő a közösségi oldalán. Bejegyzését az általa kritizált Orbán Viktor miniszterelnök már régóta hangoztatott mondatával kezdte, miszerint a békéhez erő kell. Gelencsér azt az unásig hangoztatott lózungot is szajkózta, hogy Ukrajna nemcsak a saját szuverenitásáért, hanem mindannyiunk közös európai jövőjéért harcol három és fél éve. Szerinte az ukrán hadsereg ez idő alatt a kontinens legfelkészültebb és legharcedzettebb seregévé vált, stratégiai és taktikai tudása kiemeli az európai mezőnyből.

Gelencsér »elfelejtette« megemlíteni a törvénytelen és embertelen kényszersorozásokat, amelyekkel ártatlan emberek sokaságának életét teszik tönkre.

Úgy vélekedett, hogy Ukrajna békét akar, Oroszország nem. – Szomorú, hogy az oroszokat – olykor közvetlenül, olykor közvetve – támogatja a Fidesz is, amelynek egyes csatolmányai még hasznot is húznak a háborúból. Az orosz olajszankciók árnyékában profitálnak, miközben emberek milliói váltak földönfutóvá – fogalmazott. Hozzátette, szerinte Európa és Ukrajna sorsa mára végérvényesen összefonódott.