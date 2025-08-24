Karácsony GergelyUkrajnaKijevbarátság kőolajvezetékVolodimir ZelenszkijtMark Carneyt Gelencsér Ferenc

Karácsony Ukrajnát élteti, miközben Zelenszkij Magyarországot fenyegeti

A Tisza Párt ifjúsági tagozatává silányult Momentum egykori elnöke Ukrajnát már nagyon az EU-ban látná.

Munkatársunktól
2025. 08. 24. 21:24
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ukrajna függetlenségének 34. évfordulóján újra ukrán nemzeti színekben a Lánchíd. Mert Ukrajna függetlensége mellett kiállni egyszerre erkölcsi kötelességünk és elemi nemzeti érdekünk” – fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármester egy bejegyzésben, melyet a közösségi oldalán tett közzé. A többhetes nyári álmából lassan talán már felébredő városvezető a poszthoz mellékelt egy fotót, amelyen az ukrán színekre fénnyel festett Lánchidat mutatja, majd egy kommentben hozzátette: a fotó 2024 februárjában, a háború évfordulóján készült. 

Karácsony Gergely főpolgármester ilyennek álmodja mostanában a Lánchidat. Forrás: Facebook

Karácsony mai bejegyzése azért különösen felháborító, mert ma zsarolta meg burkoltan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hazánkat a Barátság kőolajvezeték további sorsával kapcsolatban. Az ukrán elnöktől azt kérdezték az újságírók, hogy mennyivel növeli Ukrajna EU-csatlakozási esélyeit a magyar vétó feloldására, ha Kijev tovább támadja a Barátság kőolajvezetéket, vagyis képes-e Kijev ezzel a módszerrel zsarolni Magyarországot. Zelenszkij a válaszát kétértelmű utalással fogalmazta meg:

Mindig támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti barátságot, és most ennek a »Barátságnak« a léte Magyarország álláspontjától függ.

Tehát Ukrajna csak akkor nem lövi tovább a Barátság kőolajvezetéket, ha Budapest megváltoztatja álláspontját, és támogatni fogja Kijev európai integrációját és tagságát az unióba. Zelenszkij mostani kijelentése nyílt beismerése annak, hogy Ukrajna már nyíltan támadja Magyarország szuverenitását. 

 

A Momentum is az ukránok csahosai között

Kijevben hallgatta Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt, valamint Kanada miniszterelnökét, Mark Carneyt Gelencsér Ferenc, a Momentum egykori elnöke Ukrajna függetlenségének napja alkalmából – számolt be a balliberális parlamenti képviselő a közösségi oldalán. Bejegyzését az általa kritizált Orbán Viktor miniszterelnök már régóta hangoztatott mondatával kezdte, miszerint a békéhez erő kell. Gelencsér azt az unásig hangoztatott lózungot is szajkózta, hogy Ukrajna nemcsak a saját szuverenitásáért, hanem mindannyiunk közös európai jövőjéért harcol három és fél éve. Szerinte az ukrán hadsereg ez idő alatt a kontinens legfelkészültebb és legharcedzettebb seregévé vált, stratégiai és taktikai tudása kiemeli az európai mezőnyből. 

Gelencsér »elfelejtette« megemlíteni a törvénytelen és embertelen kényszersorozásokat, amelyekkel ártatlan emberek sokaságának életét teszik tönkre.

Úgy vélekedett, hogy Ukrajna békét akar, Oroszország nem. – Szomorú, hogy az oroszokat – olykor közvetlenül, olykor közvetve – támogatja a Fidesz is, amelynek egyes csatolmányai még hasznot is húznak a háborúból. Az orosz olajszankciók árnyékában profitálnak, miközben emberek milliói váltak földönfutóvá – fogalmazott. Hozzátette, szerinte Európa és Ukrajna sorsa mára végérvényesen összefonódott.

 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)

add-square Ukrajna megfenyegette Magyarországot

Zelenszkij durván megfenyegette Magyarországot

Ukrajna megfenyegette Magyarországot 4 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolgárháború

Mondtam már! Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lesz, ha akad majd egy szülő, aki nem viseli el tovább ezeket, és megkeresi az elkövetőket egy jó hatlövetűvel?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu