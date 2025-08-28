Durva fenyegetés: beleszállt Magyarországba az ukrán külügyminiszter

Válaszul a Barátság olajvezeték elleni legutóbbi ukrán csapásra a magyar kormány úgy döntött, hogy megtiltja a felelős katonai egység parancsnokának a belépést Magyarországra és a teljes schengeni övezetbe. Erről írt a közösségi oldalán Szijjártó Péter.
Ez támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, veszélyeztette energiabiztonságunkat, és kis híján kikényszerítette stratégiai tartalékaink felhasználását. Ukrajna nagyon jól tudja, hogy a vezeték létfontosságú Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából, és hogy az ilyen csapások sokkal jobban ártanak nekünk, mint Oroszországnak. Bárki, aki megtámadja az energiabiztonságunkat és szuverenitásunkat, számoljon a következményekkel
– írta a magyar tárcavezető.