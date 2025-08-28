Rendkívüli

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – Magyar Péter emberei suttyomban beismerték, hogy adóemelésre készülnek

orosz-ukrán háborúOrbán ViktorZelenszkijtámadás

Durva fenyegetés: beleszállt Magyarországba az ukrán külügyminiszter

Úgy látszik, nincs jobb dolga Zelenszkijnek és az ukrán vezetésnek, mint hogy Magyarországot támadja. Reggel az ukrán elnök elképesztő módon gyerekek halálát használta fel, hogy hazánk ellen indítson támadást. Most az ukrán külügyminiszter fenyegette meg a magyarokat.

Kozma Zoltán
2025. 08. 28. 12:26
Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter (Fotó: AFP)
Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Válaszul a Barátság olajvezeték elleni legutóbbi ukrán csapásra a magyar kormány úgy döntött, hogy megtiltja a felelős katonai egység parancsnokának a belépést Magyarországra és a teljes schengeni övezetbe. Erről írt a közösségi oldalán Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter keményen üzent az ukrán vezetésnek. Andrij Szibiha válaszul megfenyegette a magyarokat (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter keményen üzent az ukrán vezetésnek. Andrij Szibiha válaszul megfenyegette a magyarokat (Fotó: AFP)

 

Ez támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, veszélyeztette energiabiztonságunkat, és kis híján kikényszerítette stratégiai tartalékaink felhasználását. Ukrajna nagyon jól tudja, hogy a vezeték létfontosságú Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából, és hogy az ilyen csapások sokkal jobban ártanak nekünk, mint Oroszországnak. Bárki, aki megtámadja az energiabiztonságunkat és szuverenitásunkat, számoljon a következményekkel

– írta a magyar tárcavezető.

Ukrán támadás Magyarország ellen

Az ukrán külügyminiszter szinte azonnal válaszolt Szijjártó Péter bejegyzésére. Andrij Szibiha úgy fogalmazott: „Milyen szemtelenség ezt posztolni egy orosz terrorállam brutális támadása után. Péter, ha az orosz vezeték fontosabb neked, mint az ukrán gyerekek, akiket ma reggel Oroszország megölt, az erkölcsi hanyatlás.”

Magyarország a történelem rossz oldalán áll. Hasonló válaszlépéseket fogunk tenni

– húzta alá Zelenszkij embere.

Mint arról lapunk korábban beszámolt, ezt megelőzően Zelenszkij gyerekek halálát használta fel, hogy Magyarországot támadja.

Magyarország a béke pártján

Magyarország a háború kezdete óta a békét és a tárgyalásos megoldást sürgeti. Orbán Viktor miniszterelnök a közelmúltban a munkácsi támadás után úgy fogalmazott: 

A béke irányába tett erőfeszítéseket és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!

Borítókép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: AFP)

add-square Ukrajna megfenyegette Magyarországot

Zelenszkij-kritikus ukrán exképviselő szerint a Barátság kőolajvezeték elleni támadás terrorizmus

Ukrajna megfenyegette Magyarországot 16 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekDonald Trump

Magyarország Amerikában is igazodási pont lett

Sümeghi Lóránt avatarja

Orbán Viktor politikai lényeglátását és teljesítményét egyre többen ismerik el a tengerentúlon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu