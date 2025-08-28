Zelenszkij gyerekek halálát használta fel, hogy Magyarországot támadja

Az ukrán főváros, Kijev ellen intézett legújabb orosz rakétatámadás után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erőteljes szavakkal reagált és nemzetközi válaszlépéseket sürgetett. Gyermekek halálát használta fel arra, hogy a békepárti Magyarországnak üzenhessen, írja az Origo.
A támadás lakóépületeket ért és civilek életét követelte, köztük egy gyermekét is.
Zelenszkij az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében részletezte a támadás következményeit. Megerősítette, hogy legalább nyolcan vesztették életüket, köztük egy gyermek is. Az elnök részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és szeretteinek.
Zelenszkij a gyermek halálát használja fel céljai eléréséhez
Az ukrán vezető hangsúlyozta, hogy ez a támadás egyértelmű válasz azoknak, akik tűzszünetet és diplomáciai megoldást sürgettek.
Oroszország a ballisztikát választja a tárgyalóasztal helyett. A gyilkolás folytatását választja a háború befejezése helyett
– fogalmazott.
Zelenszkij több országtól is reakciót vár, köztük Kínától és Magyarországtól. Kiemelte, hogy „a gyermekek halálának sokkal nagyobb érzelmeket kellene kiváltania, mint bármi másnak”. Az ukrán elnök sürgette a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel Oroszország ellen új, kemény szankciókkal.
Ideje új, kemény szankcióknak Oroszország ellen mindenért, amit tesz. Oroszországnak felelősséget kell vállalnia minden csapásért, a háború minden napjáért
– tette hozzá.
Magyarország és Orbán Viktor a béke pártján
Magyarország a háború kezdete óta a békét és a tárgyalásos megoldást sürgeti. Orbán Viktor miniszterelnök a közelmúltban a munkácsi támadás után úgy fogalmazott:
A béke irányába tett erőfeszítéseket és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)