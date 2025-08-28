Rendkívüli

Már a Fradiról is álhírt kezdtek terjeszteni a tiszások, Magyar Péter egyből rácsapott

orosz-ukrán háborúOrbán ViktorZelenszkij

Zelenszkij gyerekek halálát használta fel, hogy Magyarországot támadja

Az ukrán elnök az eddigieknél is mélyebbre süllyedt. Politikai céljai elérése érdekében ártatlan gyermekek halálát használja fel. Volodimir Zelenszkij Magyarországnak üzent, miközben hazánk a béke mellett áll.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 28. 10:09
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Az ukrán főváros, Kijev ellen intézett legújabb orosz rakétatámadás után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erőteljes szavakkal reagált és nemzetközi válaszlépéseket sürgetett. Gyermekek halálát használta fel arra, hogy a békepárti Magyarországnak üzenhessen, írja az Origo.

A kijevi támadás után Magyarországnak üzent Zelenszkij (Fotó: AFP)
A támadás lakóépületeket ért és civilek életét követelte, köztük egy gyermekét is. 

Zelenszkij az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében részletezte a támadás következményeit. Megerősítette, hogy legalább nyolcan vesztették életüket, köztük egy gyermek is. Az elnök részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és szeretteinek.

Zelenszkij a gyermek halálát használja fel céljai eléréséhez

Az ukrán vezető hangsúlyozta, hogy ez a támadás egyértelmű válasz azoknak, akik tűzszünetet és diplomáciai megoldást sürgettek. 

Oroszország a ballisztikát választja a tárgyalóasztal helyett. A gyilkolás folytatását választja a háború befejezése helyett

– fogalmazott.

Zelenszkij több országtól is reakciót vár, köztük Kínától és Magyarországtól. Kiemelte, hogy „a gyermekek halálának sokkal nagyobb érzelmeket kellene kiváltania, mint bármi másnak”. Az ukrán elnök sürgette a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel Oroszország ellen új, kemény szankciókkal.

Ideje új, kemény szankcióknak Oroszország ellen mindenért, amit tesz. Oroszországnak felelősséget kell vállalnia minden csapásért, a háború minden napjáért

– tette hozzá.

Magyarország és Orbán Viktor a béke pártján

Magyarország a háború kezdete óta a békét és a tárgyalásos megoldást sürgeti. Orbán Viktor miniszterelnök a közelmúltban a munkácsi támadás után úgy fogalmazott: 

A béke irányába tett erőfeszítéseket és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

