Zelenszkij gyerekek halálát használta fel, hogy Magyarországot támadja

Az ukrán főváros, Kijev ellen intézett legújabb orosz rakétatámadás után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erőteljes szavakkal reagált és nemzetközi válaszlépéseket sürgetett. Gyermekek halálát használta fel arra, hogy a békepárti Magyarországnak üzenhessen, írja az Origo.

A kijevi támadás után Magyarországnak üzent Zelenszkij (Fotó: AFP)

A támadás lakóépületeket ért és civilek életét követelte, köztük egy gyermekét is.

‼️🇷🇺💥 New footage of the aftermath of the strike on enemy targets in Kyiv and the region



▪️Local sources are publishing videos of the destruction after the night combined strike on enemy targets in the capital of Ukraine and its surroundings.

▪️A map of the air attack on… pic.twitter.com/VZRj93ObhN — Zlatti71 (@Zlatti_71) August 28, 2025

Zelenszkij az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében részletezte a támadás következményeit. Megerősítette, hogy legalább nyolcan vesztették életüket, köztük egy gyermek is. Az elnök részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és szeretteinek.

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Zelenszkij a gyermek halálát használja fel céljai eléréséhez

Az ukrán vezető hangsúlyozta, hogy ez a támadás egyértelmű válasz azoknak, akik tűzszünetet és diplomáciai megoldást sürgettek.

Oroszország a ballisztikát választja a tárgyalóasztal helyett. A gyilkolás folytatását választja a háború befejezése helyett

– fogalmazott.

Zelenszkij több országtól is reakciót vár, köztük Kínától és Magyarországtól. Kiemelte, hogy „a gyermekek halálának sokkal nagyobb érzelmeket kellene kiváltania, mint bármi másnak”. Az ukrán elnök sürgette a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel Oroszország ellen új, kemény szankciókkal.

Ideje új, kemény szankcióknak Oroszország ellen mindenért, amit tesz. Oroszországnak felelősséget kell vállalnia minden csapásért, a háború minden napjáért

– tette hozzá.

Magyarország és Orbán Viktor a béke pártján

Magyarország a háború kezdete óta a békét és a tárgyalásos megoldást sürgeti. Orbán Viktor miniszterelnök a közelmúltban a munkácsi támadás után úgy fogalmazott:

A béke irányába tett erőfeszítéseket és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!

