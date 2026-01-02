Már lehet következtetni arra, hogyan alakulnak idén a lakásárak – Kellemes meglepetés várható

Trendfordulóra számítanak 2026-ban az ingatlanpiacon, egyebek mellett több új lakás épül, mint az előző évben és lassul az ingatlan-áremelkedés is. Ami tavalyról marad, az a kereslet, ez stabilan tarthat az új évben is – derül ki a ingatlankereső portál elemzéséből.

Előrejelzések szerint így változhatnak majd idén az árak az ingatlanpiacon / Forrás: Zenga.hu

Ezért lassul az áremelkedés a hazai ingatlanpiacon

A Zenga.hu szerint

az árnövekedési ütem lassulásáért a kínálat bővülése a felelős, ugyanis már 2025 végén jelentős Otthon start program követelményeinek is megfelelő beruházásokat jelentettek be, melyek száma 2026-ban tovább emelkedhet.

Futó Péter, a Zenga.hu elemzési vezetője Budapesten közel tízezer olyan lakásról tud, amely a következő néhány évben készülhet el és az Otthon start feltételeinek megfelel. A vármegyeszékhelyeken pedig további több ezer ilyen lakás épülhet fel.

A tavalyi év közepén egy átfogó programot jelentett be a kormány, elsősorban az első lakásukat vásárlók számára. Az Otthon start egy államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel, amelynek a törlesztőrészlete a teljes futamidő alatt változatlan. A program használt és új lakásokra is alkalmazható, amennyiben az ingatlan és az igénylő megfelel a feltételeknek, emellett a kedvezményes hitel más támogatásokkal is kombinálható.

Mindez új lendületet adott a tavalyi év első hónapjai után lassuló ingatlanpiacnak, ami először az érdeklődések számának növekedésében mutatkozott meg. A program szeptemberi indulása viszont már a tranzakciószámokat is feljebb húzta, jóllehet az év utolsó hónapjaiban újra csökkenni kezdett a kereslet. A Zenga.hu elemzési vezetője ezt azzal magyarázza, hogy a jogosultak közül sokan kivárnak és a következő hónapokban frissen piacra kerülő újlakás-kínálatból fognak vásárolni.

A növekvő kínálat – a stabil kereslet ellenére is – lassíthatja a tavalyi évet jellemző jelentős árnövekedést, különösen Budapesten, ahol a program 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti felső határának egyre több lakásfejlesztő igyekszik megfelelni. Az új lakások árazása pedig a sokkal nagyobb forgalmat jelentő használt lakások áraira is kihat, ami Budapesten már a tavalyi év végén is megmutatkozott – mutatott rá Futó Péter.