Már lehet következtetni arra, hogyan alakulnak idén a lakásárak – Kellemes meglepetés várható

Várhatóan izgalmas év lesz a hazai lakáspiac szempontjából a 2026-os. Míg 2025-ben az árnövekedés volt a leglátványosabb, addig 2026-ban több új lakás építésére, azaz kínálatbővülésre, a drágulás lassulására és további stabil keresletre számítanak a szakértők a hazai ingatlanpiacon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 10:35
Jelentősen bővül a lakások kínálata Fotó: Kallus György
Trendfordulóra számítanak 2026-ban az ingatlanpiacon, egyebek mellett több új lakás épül, mint az előző évben és lassul az ingatlan-áremelkedés is. Ami tavalyról marad, az a kereslet, ez stabilan tarthat az új évben is – derül ki a  ingatlankereső portál elemzéséből.

Előrejelzések szerint így változhatnak majd idén az árak az ingatlanpiacon / Forrás: Zenga.hu

Ezért lassul az áremelkedés a hazai ingatlanpiacon

A Zenga.hu szerint 

az árnövekedési ütem lassulásáért a kínálat bővülése a felelős, ugyanis már 2025 végén jelentős Otthon start program követelményeinek is megfelelő beruházásokat jelentettek be, melyek száma 2026-ban tovább emelkedhet. 

Futó Péter, a Zenga.hu elemzési vezetője Budapesten közel tízezer olyan lakásról tud, amely a következő néhány évben készülhet el és az Otthon start feltételeinek megfelel. A vármegyeszékhelyeken pedig további több ezer ilyen lakás épülhet fel.

A tavalyi év közepén egy átfogó programot jelentett be a kormány, elsősorban az első lakásukat vásárlók számára. Az Otthon start egy államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel, amelynek a törlesztőrészlete a teljes futamidő alatt változatlan. A program használt és új lakásokra is alkalmazható, amennyiben az ingatlan és az igénylő megfelel a feltételeknek, emellett a kedvezményes hitel más támogatásokkal is kombinálható.

Mindez új lendületet adott a tavalyi év első hónapjai után lassuló ingatlanpiacnak, ami először az érdeklődések számának növekedésében mutatkozott meg. A program szeptemberi indulása viszont már a tranzakciószámokat is feljebb húzta, jóllehet az év utolsó hónapjaiban újra csökkenni kezdett a kereslet. A Zenga.hu elemzési vezetője ezt azzal magyarázza, hogy a jogosultak közül sokan kivárnak és a következő hónapokban frissen piacra kerülő újlakás-kínálatból fognak vásárolni.

A növekvő kínálat – a stabil kereslet ellenére is – lassíthatja a tavalyi évet jellemző jelentős árnövekedést, különösen Budapesten, ahol a program 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti felső határának egyre több lakásfejlesztő igyekszik megfelelni. Az új lakások árazása pedig a sokkal nagyobb forgalmat jelentő használt lakások áraira is kihat, ami Budapesten már a tavalyi év végén is megmutatkozott – mutatott rá Futó Péter.

Ezekre az árakra számíthatunk 2026-ban

A Zenga.hu adatai szerint tavalyi év végén 

  • a fővárosi lakóingatlanok átlagos hirdetési négyzetméterára átlépte az 1,5 millió forintot, amit az egyes vármegyék jelentősen lemaradva követnek. 
  • A milliós szintet tavaly év végén még Somogy és Veszprém vármegye lépte át, 
  • míg az ország nagy részén 600–800 ezer forint között alakulnak a négyzetméterárak. 
  • Az olcsóbb vármegyékben – Borsod-Abaúj-Zemplén, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok – viszont már 400–500 ezer forint között is széles a kínálat, 
  • két sereghajtó pedig ezúttal is Békés és Nógrád, alig több mint 300 ezer forintos átlagokkal.
Egy érdekes folyamatra is felhívták a figyelmet, amely szerint a használt és új lakások árai a fővárosban több kerületben is megközelítették egymást. A X., a XV., a XVIII. és a XX. kerületekben például egy panel ára alig több mint tíz százalékkal marad csak el egy azonos méretű új lakás árától, igaz, utóbbi átadására akár két-három évet is várni kell.

Míg a lakásárak 2025-ben jelentősen emelkedtek, addig a lakbérek szintje alig változott, sőt egyes hónapokban enyhe csökkenés volt mérhető. Ebben a Zenga.hu elemzője nem vár 2026-ban sem nagy változást. Az Otthon start program ugyanis a bérlők egy részét idén is lakásvásárlásra ösztönözheti, emellett a rövid távú lakáskiadás szigorítása is több kerületben napirendre került, miközben a fővárosban érvényes Airbnb-moratórium 2026 végéig mindenképpen kitart. Ennek hatására idén is inkább kínálati, mint keresleti piac lehet a jellemző.

Futó Péter úgy látja, 2026 is egy izgalmas év lehet a hazai lakáspiac szempontjából, és az sem kizárt, hogy idén még tovább tud növekedni az adásvételek száma, főleg akkor, ha az árak terén is megnyugszik kicsit a piac.

