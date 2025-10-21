Otthon Start Programlakásalbérletpiac

Látványos átrendeződés az ingatlanpiacon – az Otthon start program megmozgatta a befektetőket

A bérleti piac az elmúlt hónapokban látványosan átrendeződött. Az Otthon start program bejelentése látványos piaci alkalmazkodást indított el: egyes befektetők értékesítik meglévő ingatlanjaikat, ami az első lakást vásárlók számára még nagyobb kínálatot eredményezhet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 10:43
Fotó: Kállai Márton
A bérleti piac az elmúlt hónapokban látványosan átrendeződött, miközben bérleti díjak növekedése különösen Budapesten megtorpant – derül ki a Duna House elemzéséből. A társaság adatai alapján a befektetési célú eladások aránya az elmúlt egy évben egyértelműen élénkülő képet mutatott, különösen Budapesten: a fővárosban 2024 nyarán még 26–32 százalék között mozgott az ilyen tranzakciók aránya, 2025 nyarára viszont több hónapban is meghaladta a 35–40 százalékot, augusztusban például 41 százalékra ugrott. A zenga.hu tájékoztatása szerint egyre több az olyan érdeklődő, aki az Otthon start program segítségével tervez panellakást venni, mivel az alacsonyabb négyzetméteráraknak köszönhetően szélesebb kínálatból válogathatnak, mint a téglalakások esetében.

Otthon Start, 20221013 Budapest Cordia a Futureal csoport lakóingatlan-fejlesztő Lakásépítés Corvin sétány Fotó: Kallus György LUS Világgazdaság VG
Megmozdult a piac az Otthon start hatására.

Az Otthon start program keresletet szív ki a bérleti piacról

Ez az elmúlt időszak egyik legmagasabb értéke, és jól jelzi, hogy az Otthon start program (OSP) bejelentése után sok befektető döntött a kiszállás mellett. Vidéken a tendencia vegyesebb, de ott is érzékelhető volt mozgás: míg 2024-ben jellemzően 23–27 százalék között mozgott a korábban befektetésként vásárolt ingatlanok eladási aránya, 2025 nyarán és ősszel több vármegyeszékhelyen, így Győrben, Pécsen, Veszprémben, Debrecenben és Szegeden is többször 30 százalék fölé emelkedett, ami szintén fokozódó piaci aktivitásra utal.

„Ez a tendencia jelzi, hogy az OSP bejelentése látványos piaci alkalmazkodást indított el: egyes befektetők értékesítik meglévő ingatlanjaikat, ami az első lakást vásárlók számára még nagyobb kínálatot eredményezhet. Ennek a fő oka, hogy a program keresletet szív ki a bérleti piacról, ami fékezheti a bérleti díjakat, és stagnálást vagy akár csökkenést is okozhat” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Közel ötszörös is lehet a lakótelepi lakások árkülönbsége

Egyre több az érdeklődő a panellakások iránt, hiszen az Otthon start program feltételeinek vidéken szinte az összes, Budapesten pedig a panelkínálat 85 százaléka megfelel – derül ki a zenga.hu ingatlankereső portál adataiból. A legdrágább XI. kerület és a legolcsóbb Salgótarján között közel ötszörös a lakótelepi lakások árkülönbsége.

Egyre több az olyan érdeklődő, aki az Otthon start program segítségével tervez panellakást venni, mivel az alacsonyabb négyzetméteráraknak köszönhetően szélesebb kínálatból válogathatnak, mint a téglalakások esetében.

Vidéken szinte a teljes panelkínálat megfelel az OSP előírásainak

A főváros kivételével a panelkínálat szinte 100 százaléka megfelel az Otthon start program előírásainak, azaz hogy ne kerüljön többe 100 millió forintnál, és legfeljebb 1,5 millió forint legyen a négyzetméterára.

A zenga.hu ingatlankereső portálon a vármegyeszékhelyeken alig akad 1,5 millió forintos négyzetméterár felett hirdetett panellakás. A 100 millió forintos hirdetési árat pedig csak akkor haladja meg vidéken egy panel, ha például egy teljes szintet hirdetnek meg eladásra. Jó példa erre egy veszprémi, 300 négyzetméteres ingatlan, amit eddig irodaként használtak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

