Látványos átrendeződés az ingatlanpiacon – az Otthon start program megmozgatta a befektetőket

A bérleti piac az elmúlt hónapokban látványosan átrendeződött, miközben bérleti díjak növekedése különösen Budapesten megtorpant – derül ki a Duna House elemzéséből. A társaság adatai alapján a befektetési célú eladások aránya az elmúlt egy évben egyértelműen élénkülő képet mutatott, különösen Budapesten: a fővárosban 2024 nyarán még 26–32 százalék között mozgott az ilyen tranzakciók aránya, 2025 nyarára viszont több hónapban is meghaladta a 35–40 százalékot, augusztusban például 41 százalékra ugrott. A zenga.hu tájékoztatása szerint egyre több az olyan érdeklődő, aki az Otthon start program segítségével tervez panellakást venni, mivel az alacsonyabb négyzetméteráraknak köszönhetően szélesebb kínálatból válogathatnak, mint a téglalakások esetében.

Megmozdult a piac az Otthon start hatására. / Fotó: Kallus György

Az Otthon start program keresletet szív ki a bérleti piacról

Ez az elmúlt időszak egyik legmagasabb értéke, és jól jelzi, hogy az Otthon start program (OSP) bejelentése után sok befektető döntött a kiszállás mellett. Vidéken a tendencia vegyesebb, de ott is érzékelhető volt mozgás: míg 2024-ben jellemzően 23–27 százalék között mozgott a korábban befektetésként vásárolt ingatlanok eladási aránya, 2025 nyarán és ősszel több vármegyeszékhelyen, így Győrben, Pécsen, Veszprémben, Debrecenben és Szegeden is többször 30 százalék fölé emelkedett, ami szintén fokozódó piaci aktivitásra utal.

„Ez a tendencia jelzi, hogy az OSP bejelentése látványos piaci alkalmazkodást indított el: egyes befektetők értékesítik meglévő ingatlanjaikat, ami az első lakást vásárlók számára még nagyobb kínálatot eredményezhet. Ennek a fő oka, hogy a program keresletet szív ki a bérleti piacról, ami fékezheti a bérleti díjakat, és stagnálást vagy akár csökkenést is okozhat” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Közel ötszörös is lehet a lakótelepi lakások árkülönbsége

Egyre több az érdeklődő a panellakások iránt, hiszen az Otthon start program feltételeinek vidéken szinte az összes, Budapesten pedig a panelkínálat 85 százaléka megfelel – derül ki a zenga.hu ingatlankereső portál adataiból. A legdrágább XI. kerület és a legolcsóbb Salgótarján között közel ötszörös a lakótelepi lakások árkülönbsége.