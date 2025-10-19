Mutatjuk, kiknek lehet még egyszerűbb az Otthon start hitel felvétele

Bár az Otthon start hitel igénylése nem kötött családi állapothoz, több szempontból is könnyebb a helyzetük azoknak, akik házasként igénylik a támogatott kölcsönt – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. A legnagyobb mozgástérrel pedig azok a házaspárok rendelkeznek, akik gyermekvállalásra is készülnek az Otthon start igénylése mellett.

Sokat nyom a latban az Otthon start igénylésénél, ha házasok az igénylők

(Fotó: Shutterstock)

Házaspárként történő igénylésnél az egyik előny, hogy a TB-jogviszonyra és a lakástulajdonra vonatkozó elvárásoknak elegendő csak az egyik félnek megfelelnie.

Ami viszont nagyon fontos, hogy közös hitel felvételénél a házaspár egyik tagja automatikusan adóssá, a másik pedig adóstárssá válik, ami azt jelenti, hogy mindketten egyetemlegesen felelnek a hitel visszafizetéséért. Óriási előny ugyanakkor, hogy ebben az esetben a bank a házaspár mindkét tagjának jövedelmét figyelembe veszi, ami nagyon sokat számíthat a hitelbírálat során

– emelte ki a BiztosDöntés.hu szakújságírója. Ez annak tükrében is igaz – tette hozzá – hogy az Otthon start hitelben gondolkodók az eddigi tapasztalatok szerint általában nagyobb kölcsönösszeget igényelnek a piaci átlagnál – utóbbi jelenleg 20 millió forint alatt jár valamivel, míg a támogatott hitelnél 30 millió forint feletti az átlagos összeg.

Arra viszont mindenképp oda kell figyelni, hogy a jövedelem/törlesztőrészlet mutató (JTM) számításánál az adós és adóstárs meglévő tartozásait is figyelembe veszik a bankok, tehát a havonta törlesztésre fordított összeget le kell vonni az együttes jövedelemből.

A most érvényben levő, a JTM-re vonatkozó szabály szerint

600 ezer forintot elérő, igazolt havi nettó jövedelemnél akár annak 60 százaléka is lehet a törlesztőrészlet,

míg 600 ezer forint alatt legfeljebb a jövedelem 50 százalékát lehet törlesztésre fordítani.

– Fontos ugyanakkor figyelembe venni, hogy a JTM szabályainak való megfelelés önmagában nem garancia a sikerre, hiszen ennél szigorúbb elvárásokat is meghatározhatnak a bankok – hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.