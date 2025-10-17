Nem szűnik az Otthon start-láz, így választanak az ingatlankeresők

Az Otthon start program a következő hónapokban is tovább pörgetheti az az ingatlanpiacot, hiszen még rengetegen tervezik a közeljövőben a kedvezményes hitellel a lakásvásárlást – derül ki a Zenga.hu felhasználói körében végzett felmérésből. A választ adó, mintegy 11 ezer otthon startos ingatlankereső többsége úgy reagált: még nem indította el az ingatlanvásárlást, de a közeljövőben tervezi.

Fotó: Pannon RTV/Juhász Géza

Otthon start

A Zenga.hu felmérése egyebek mellett arra kereste a választ, hogy milyennek találják a lakásvásárlók a kínálatot, ugyanis egyes helyeken – elsősorban Budapest drágább kerületeiben – arányaiban csak kevés ingatlan felel meg az otthon startos feltételeknek. A felmérés alapján a kínálat megítélése vegyes, de a többség megfelelőnek találja az elérhető lakások számát. Majdnem minden negyedik válaszadó viszont úgy érzi, alig talál a programnak és az elképzeléseinek is megfelelő ingatlant.

A legtöbben Budapesten érzik úgy, hogy szűkös az Otthon start kritériumainak megfelelő kínálat, és ezt az adataink is alátámasztják – véli Futó Péter, a Zenga.hu elemzési vezetője, aki elmondta:

Budapesten a hirdetések átlagos négyzetméterára szeptemberben elérte az 1,45 millió forintot, és tíz kerületben – a budai kerületek többsége mellett ide tartozik az V., VI., VII., IX. és XIII. kerület is – a másfél millió forintos maximált négyzetméterár felett számolnak a hirdetők.

Így aki az Otthon start programmal venne ingatlant, jelenleg a fővárosi kínálat 43 százalékából választhat, többségében a külső, olcsóbb kerületekben.

A felmérésből még az is kiderül, hogy a vidéki nagyvárosokban keresők gondolják úgy legnagyobb arányban, hogy elég széles a lakások és házak kínálata, amiben annak is szerepe lehet, hogy a legtöbb vármegyeszékhelyen jövedelemarányosan olcsóbb lakást venni, mint Budapesten. A balatoni nyaralók és az új építésű lakóingatlanok miatt Somogy és Veszprém vármegyékben a legdrágábbak az ingatlanok, ahol a nagyjából egymillió forintos átlagos négyzetméterár mellett a kínálat mintegy hatvan százaléka felel meg a program feltételeinek. Országosan azonban a kínálat 72 százaléka, vidéken 83 százaléka megfelel az Otthon start program feltételeinek, a legnagyobb arányban pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kínálata kompatibilis a programmal, ott az összes hirdetés 95 százaléka fér ebbe bele.