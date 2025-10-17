ingatlanpiacOtthon Start Programhiteligénylés

Nem szűnik az Otthon start-láz, így választanak az ingatlankeresők

Kitart a roham, és az előttünk álló hónapokban is nagyon sokan fognak lakást vásárolni az Otthon start programmal – derült ki egy friss felmérésből. A válaszadók a fővárosi kínálattal kevésbé elégedettek, a többség pedig 25 százalék alatti önrésszel tervez. Ezek derültek még ki az Otthon start programban ingatlant keresők igényeiről.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 10:52
lakás ingatlan adás vétel eladás szerződés bérlet albérlet kulcs 2016 08 01 Fotó: Kállai Márton Szabad Föld/Kállai Márton
Valódi társadalmi igényt szolgál ki az Otthon start Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton
Az Otthon start program a következő hónapokban is tovább pörgetheti az  az ingatlanpiacot, hiszen még rengetegen tervezik a közeljövőben a kedvezményes hitellel a lakásvásárlást – derül ki a Zenga.hu felhasználói körében végzett felmérésből. A választ adó, mintegy 11 ezer otthon startos ingatlankereső többsége úgy reagált: még nem indította el az ingatlanvásárlást, de a közeljövőben tervezi.

Otthon Start
Fotó: Pannon RTV/Juhász Géza

Otthon start

A Zenga.hu felmérése egyebek mellett arra kereste a választ, hogy milyennek találják a lakásvásárlók a kínálatot, ugyanis egyes helyeken – elsősorban Budapest drágább kerületeiben – arányaiban csak kevés ingatlan felel  meg az otthon startos feltételeknek. A felmérés alapján a kínálat megítélése vegyes, de a többség megfelelőnek találja az elérhető lakások számát. Majdnem minden negyedik válaszadó viszont úgy érzi, alig talál a programnak és az elképzeléseinek is megfelelő ingatlant.

A legtöbben Budapesten érzik úgy, hogy szűkös az Otthon start kritériumainak megfelelő kínálat, és ezt az adataink is alátámasztják – véli Futó Péter, a Zenga.hu elemzési vezetője, aki elmondta: 

Budapesten a hirdetések átlagos négyzetméterára szeptemberben elérte az 1,45 millió forintot, és tíz kerületben – a budai kerületek többsége mellett ide tartozik az V., VI., VII., IX. és XIII. kerület is – a másfél millió forintos maximált négyzetméterár felett számolnak a hirdetők. 

Így aki az Otthon start programmal venne ingatlant, jelenleg a fővárosi kínálat 43 százalékából választhat, többségében a külső, olcsóbb kerületekben.

A felmérésből még az is kiderül, hogy a vidéki nagyvárosokban keresők gondolják úgy legnagyobb arányban, hogy elég széles a lakások és házak kínálata, amiben annak is szerepe lehet, hogy a legtöbb vármegyeszékhelyen jövedelemarányosan olcsóbb lakást venni, mint Budapesten. A balatoni nyaralók és az új építésű lakóingatlanok miatt Somogy és Veszprém vármegyékben a legdrágábbak az ingatlanok, ahol a nagyjából egymillió forintos átlagos négyzetméterár mellett a kínálat mintegy hatvan százaléka felel meg a program feltételeinek. Országosan azonban a kínálat 72 százaléka, vidéken 83 százaléka megfelel az Otthon start program feltételeinek, a legnagyobb arányban pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kínálata kompatibilis a programmal, ott az összes hirdetés 95 százaléka fér ebbe bele.

Itt és ennyiért keresnek lakásokat

Az elemzők szerint a Budapest–vidék közti különbséget az ingatlanpiacon az is jól mutatja, hogy hol, mennyiért keresnek eladó lakásokat vagy házakat. A válaszadók 41 százaléka Budapesten az 50–74 millió forintos ársávban gondolkodik, míg az ország többi részén 25–49 millió forint a leggyakoribb kategória. 

Érdekesség, hogy a program indulása előtti igényekkel összehasonlítva mindegyik településtípusnál csökkent a 25 millió forint alatti ingatlant keresők aránya, akárcsak a százmillió forint felettieké. Ezzel szemben látványosan többen keresnek az 50–74 és a 75–100 millió forint közötti árkategóriákban, vagyis mostanra az érdeklődők jobban felmérték a piacot és jobban látják a lehetőségeiket.

A korábbi felméréssel összehasonlítva ugyanolyanok az arányok a vállalni tervezett önrésszel kapcsolatban is: a többség 25 százalék alatti önrésszel tervez, különösen a kisebb települések esetében.

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) felmérése szerint is igen kedvelt az Otthon start program.

Töretlenül népszerű az Otthon start program

Szeptember óta elérhető az Otthon start program, és az otthonteremtési hitel segítségével egy havi albérleti díjnak megfelelő összegű törlesztőrészlet mellett saját lakáshoz lehet jutni – emlékeztet közleményében a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. A KINCS azt is tudatta, hogy reprezentatív felmérésük szerint tízből kilenc magyar hallott már az Otthon start programról.

 

