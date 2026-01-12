Töretlen a bizalom: kiemelkedő kereslettel indult az év az állampapírpiacon, ezek a legnagyobb kedvencek

Az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb statisztikái szerint a lakossági állampapírok népszerűsége az új évben sem csökkent, sőt kifejezetten erősödött. Az év első hetében a hazai piacon 81,2 milliárd forint értékben vásároltak kötvényeket a megtakarítók. Ez az eredmény önmagában is figyelemre méltó, különösen annak fényében, hogy közel a duplája a tavalyi év utolsó hetében mért forgalomnak. A számok azt igazolják, hogy a magyar családok továbbra is a biztonságos és kiszámítható állami garanciát választják megtakarításaik gyarapítására, írja az Origo. Ráadásul ez a tendencia folytatódhat, legalábbis erre utal, hogy az ÁKK várakozásai szerint 2026-ban még a tavalyinál is nagyobb lehet a lakossági állampapírok kereslete. A magyar állampapírok kapcsán a külföldi elemzők is kifejezetten optimisták.
A FixMÁP idén is a legkeresettebb állampapír
Az 1. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult.
- Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 40,9 milliárd forint, közel 20 milliárd forinttal több, mint az előző héten.
- Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 17,5 milliárd forint, közel 10 milliárd forinttal több, mint az 52. héten.
- Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,4 milliárd forint, 4 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten.
- Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 3,6 milliárd forint, közel háromszor annyi, mint egy héttel korábban.
- Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,3 milliárd forint, 100 millió forinttal több az előző héthez mérten.
Átalakult az állampapírpiaci kínálat
A statisztikai adatok különösen annak fényében válnak értelmezhetővé, hogy az ÁKK októbertől megújította a lakossági állampapír-portfóliót: a FixMÁP és a MÁP Plusz a korábbiaknál is kedvezőbb, hosszú távon kiszámítható fix kamatozásukkal állnak a befektetők rendelkezésére.
A kínálat legnépszerűbb termékét, a FixMÁP-ot 0,5 százalékponttal magasabb, évi 7 százalékos kamattal kínálják 5 éves futamidőre. Az egységesített hozam mutatója 7,18 százalékra nőtt, vagyis ez a legmagasabb a lakossági fix kamatozásúak között.
A sávos, fix kamatozással kapható MÁP Plusz az első évben 6,50 százalékos, a kamatszint a futamidő ötödik évére fokozatosan 7,50 százalékra nő.
