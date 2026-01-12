Rendkívüli

Egyre valószínűbb a Fidesz-győzelem, befagyott a Tisza Párt

Töretlen a bizalom: kiemelkedő kereslettel indult az év az állampapírpiacon, ezek a legnagyobb kedvencek

Kiválóan indult a 2026-os esztendő a magyar állampapírpiacon, a hazai lakosság és a nemzetközi befektetők bizalma egyaránt töretlen a magyar gazdaság iránt. Az év első hetében kiugró forgalmat regisztráltak a lakossági állampapíroknál, de a nemzetközi porondon is hatalmas siker született: a külföldi pénzemberek sorban álltak a magyar eurókötvényekért, a kereslet minden várakozást felülmúlt.

2026. 01. 12. 12:41
Az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb statisztikái szerint a lakossági állampapírok népszerűsége az új évben sem csökkent, sőt kifejezetten erősödött. Az év első hetében a hazai piacon 81,2 milliárd forint értékben vásároltak kötvényeket a megtakarítók. Ez az eredmény önmagában is figyelemre méltó, különösen annak fényében, hogy közel a duplája a tavalyi év utolsó hetében mért forgalomnak. A számok azt igazolják, hogy a magyar családok továbbra is a biztonságos és kiszámítható állami garanciát választják megtakarításaik gyarapítására, írja az Origo. Ráadásul ez a tendencia folytatódhat, legalábbis erre utal, hogy az ÁKK várakozásai szerint 2026-ban még a tavalyinál is nagyobb lehet a lakossági állampapírok kereslete. A magyar állampapírok kapcsán a külföldi elemzők is kifejezetten optimisták.

A FixMÁP idén is a legkeresettebb állampapír

Az 1. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult.

  1. Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 40,9 milliárd forint, közel 20 milliárd forinttal több, mint az előző héten.
  2. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 17,5 milliárd forint, közel 10 milliárd forinttal több, mint az 52. héten.
  3. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,4 milliárd forint, 4 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten.
  4. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 3,6 milliárd forint, közel háromszor annyi, mint egy héttel korábban.
  5. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,3 milliárd forint, 100 millió forinttal több az előző héthez mérten.

Átalakult az állampapírpiaci kínálat

A statisztikai adatok különösen annak fényében válnak értelmezhetővé, hogy az ÁKK októbertől megújította a lakossági állampapír-portfóliót: a FixMÁP és a MÁP Plusz a korábbiaknál is kedvezőbb, hosszú távon kiszámítható fix kamatozásukkal állnak a befektetők rendelkezésére.

A kínálat legnépszerűbb termékét, a FixMÁP-ot 0,5 százalékponttal magasabb, évi 7 százalékos kamattal kínálják 5 éves futamidőre. Az egységesített hozam mutatója 7,18 százalékra nőtt, vagyis ez a legmagasabb a lakossági fix kamatozásúak között.

A sávos, fix kamatozással kapható MÁP Plusz az első évben 6,50 százalékos, a kamatszint a futamidő ötödik évére fokozatosan 7,50 százalékra nő.

A változó kamatozású BMÁP továbbra is a három hónapos diszkontkincstárjegyek hozamához igazodik. 6 évre köthető le 6,85 százalékos éves induló kamattal, az első négy évben a korábbi 1 százalékos kamatfelár helyett 0,75 százalékos kamatprémiumot, azt követően további 0,25 százalék hűségprémiumot, azaz lejáratig való tartás mellett összesen 1,00 százalékot biztosít.

A PMÁP futamideje maradt 10 év, csak a kamatozása módosult. Az első kamatperiódusban évi 6 százalék, a második periódustól az infláció feletti kamatprémiumot a korábbi 0,50 százalék helyett 0,10 százalékban határozta meg az adósságkezelő.

A Magyar Államkincstárnál alkalmazandó visszaváltási árfolyam a lakossági állampapírok esetében egységesen 99 százalék, de a MÁP Pluszra a kamatfizetés utáni 5 munkanap során továbbra is 100 százalék.

A nyomdai termékek, a Babakötvény és az euróban denominált €MÁP kondíciói nem változtak.

Az azóta regisztrált forgalmi adatok alapján kijelenthető, hogy a kínálat átalakításának

  • két nyertese van, a FixMÁP és a MÁP Plusz,
  • és két vesztese van, a BMÁP és a PMÁP.

Az átalakítás legnagyobb nyertese a korábban csak a népszerűségi lista második felén kullogó MÁP Plusz lett, kereslete sokszorosára nőtt az októberi átalakulás után, és ugyan a FixMÁP népszerűségét egyelőre nem tudta beérni, kifejezetten vonzó opciót kínál a befektetőknek. Hozama ugyanis gyakorlatilag megegyezik a FixMÁP-éval, továbbá a kamat jóváírását követő napokban névértéken válthatók vissza, szemben a FixMÁP-pal, amelyet 1 százalékos levonás terhel a lejárat előtti visszaváltás esetében.

Elkapkodták az eurókötvényeket

A külföldi befektetők bizalma is töretlen Magyarország iránt, ugyanis az Államadósság-kezelő Központ 2026-os finanszírozási tervével összhangban a héten ismét kiemelkedő kereslet mellett hajtott végre sikeres eurókötvény-kibocsátást, összesen 3 milliárd euró értékben. A kötvényekből 1 milliárd eurónyi zöld kötvény volt.

A kötvények iránt háromszoros volt a befektetői érdeklődés, és összesen 10 milliárd eurót meghaladó értékű ajánlat érkezett.

  • A 2 milliárd eurónyi, 7 éves futamidejű, 2033-ban lejáró kötvény kamata 4,25 százalék 160 bázispontos hozamfelárral.
  • Az 1 milliárd eurónyi, 12 éves futamidejű, 2038-ban lejáró zöld kötvény kamata 4,875 százalék, 195 bázispontos hozamfelárral.


Az eurókötvényeket a kiemelkedő érdeklődésnek köszönhetően az eredeti árindikációnál 30, illetve 25 bázisponttal kedvezőbben sikerült árazni.

A magyar államadósság devizaaránya a mostani kibocsátással együtt, a finanszírozási terv teljesülése mellett 2026 végére továbbra is a 30 százalékos középtávú cél körül, a kijelölt toleranciasávon belül alakul.

A jelentős érdeklődés és az előzetesen vártnál kedvezőbb kamatszint is azt mutatja, hogy Magyarország és a magyar gazdaság iránt továbbra is erős a nemzetközi befektetői bizalom a geopolitikai feszültségek és a német gazdaság nehézségei ellenére is, mivel az államháztartás helyzete stabil, az állami működés finanszírozása pedig megfelelően biztosított.

Hazánkat globális pénzügyi színtéren továbbra is elismert szereplőként, megbízható partnerként kezelik.

Ezt a bizalmat a hitelminősítők legutóbbi döntései is igazolták: Magyarország úgy kezdte a 2026-os évet is, hogy a három nagy hitelminősítő – a Fitch Ratings, a Standard and Poors és a Moody’s – egyaránt befektetésre ajánlja.

