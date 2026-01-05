Állampapírkörkép 2026-ra: melyik papírt érdemes választani az új esztendő beköszöntével?

Rendkívüli

A hazai lakossági állampapírpiac két szereplője emelkedik ki a mezőnyből az új esztendőben. Az Államadósság-kezelő Központ őszi kínálatátalakítása nyomán egyértelművé vált a befektetői preferencia. A biztonságra és kiszámíthatóságra vágyó megtakarítók számára 2026-ban is vonzó lehetőségeket kínál az állampapír, a hozamok pedig versenyképesek maradnak a megváltozott gazdasági környezetben is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 9:42
Forrás: Világgazdaság/Kallus György
A tavalyi esztendő kiváló eredményeket hozott a hazai tőkepiacon. A részvénybefektetők jelentős, a nagyvállalatok többségénél kimagasló hozamokat könyvelhettek el. A Richter kivételével minden vezető papír erősödött, az OTP és a 4iG teljesítménye pedig kiemelkedőnek bizonyult. Hasonlóan elégedettek lehetnek azok is, akik a biztonságosabb állampapírokat választották. A magyar államkötvények piacán elérhető évi 7 százalékos hozam, párosulva a forint erősödésével, stabil és jövedelmező befektetésnek bizonyult. A devizakitettség ezúttal nem jelentett előnyt. Így a hazai fizetőeszközben tartott megtakarítások értékállósága beigazolódott – írja a Világgazdaság.

2026-ban is vonzó lesz a hazai állampapírpiac / Fotó: Kallus György / Világgazdaság
Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Miért ennyire vonzó az állampapír?

A befektetések vonzerejét nemcsak önmagukban, hanem más eszközosztályokhoz viszonyítva érdemes mérni. Szép az évi 10 százalékos hozam, de ha máshol 50 százalékot lehet realizálni, kevesen lesznek elégedettek. A hazai piacon 2025-ben a részvénytartás kifizetődőbb lehetett az állampapírnál. A két vételt azonban nem lehet közvetlenül összemérni. A részvénypiaci oldalon rengeteg feszültség és bizonytalanság fűszerezte az évet, elég az orosz–ukrán háború tőkepiaci hatásaira gondolni. Ezzel szemben az állampapírpiacon mindenki pontosan tudhatta, mit kap a pénzéért.

 Semmilyen kockázattal nem kellett számolni. Ez a biztonság és kiszámíthatóság az idén is az állampapírpiac sajátja lesz.

Az Államadósság-kezelő Központ a versenyképesség és a kiszámíthatóság érdekében október elsejével újrarajzolta a hazai lakossági állampapírpiacot:

  • A fix kamatozású papírok kamatát jelentős mértékben növelték, 
  • a változó kamatozásúakét pedig csökkentették.
  • Az átalakítás legnagyobb nyertese a korábban a népszerűségi lista második felén kullogó MÁP Plusz lett, ennek sávos kamatozása megmaradt. 

A sávozás azonban a korábbi 5,75 százalék helyett immár 6,5 százalékról indul, majd a futamidő végére 7,5 százalékon ér célba. Ez komoly előrelépés a korábbi 6,75 százalékos csúcshoz képest.

MÁP Plusz vagy FixMÁP?

A MÁP Plusz kereslete sokszorosára nőtt az októberi átalakulás után. Ugyan a FixMÁP népszerűségét egyelőre nem tudta beérni, kifejezetten vonzó opciót kínál a befektetőknek. Hozama gyakorlatilag megegyezik a FixMÁP-éval. Mellette szól az is, hogy befektetői a kamatfizetést követő napokban névértéken válthatják vissza a papírjaikat. Ezzel megspórolják azt a legalább 1 százalékos díjat, amelyet például a FixMÁP esetében ki kellene fizetniük. Ez a rugalmasság komoly érv lehet a választásnál.

A heti toplistákat ugyanakkor továbbra is a FixMÁP uralja. Ennek fix, évi 7 százalékos kamata teljes mértékben kiszámíthatóvá teszi a hozamot a befektetők számára. A FixMÁP minden bizonnyal pont ezen okból jövőre sem fogja elveszteni első helyét a ranglistán. Elképzelhető ugyanakkor, hogy a megújult MÁP Plusz az eddigieknél jobban meg tudja majd közelíteni az értékesítését, szorosabbá téve a versenyt.

Az átalakulás vesztesei

Az ÁKK kínálati átalakításának vesztesei közé a fényéből sokat vesztő PMÁP sorolható. Ennek nemhogy csökkent a kamatbázisa az infláció mérséklődésével, de még a kamatprémiumát is alaposan megnyesték. A korábbi emelkedés helyett mindössze 0,1 százalékos prémiummal számolhatnak a befektetők. Nem járt jól a korábban még népszerű BMÁP sem. Itt megszűnt a 4 éves futamidő, a kamatprémium pedig átalakult. A korábbi sávos rendszer helyett egy szerényebb prémiumot vezettek be. Ez a két papír így jó eséllyel jövőre sem kerül majd vissza a befektetői érdeklődés középpontjába.

Képünk illusztráció (Fotó: Világgazdaság/Kallus György)

