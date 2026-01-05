Állampapírkörkép 2026-ra: melyik papírt érdemes választani az új esztendő beköszöntével?

A tavalyi esztendő kiváló eredményeket hozott a hazai tőkepiacon. A részvénybefektetők jelentős, a nagyvállalatok többségénél kimagasló hozamokat könyvelhettek el. A Richter kivételével minden vezető papír erősödött, az OTP és a 4iG teljesítménye pedig kiemelkedőnek bizonyult. Hasonlóan elégedettek lehetnek azok is, akik a biztonságosabb állampapírokat választották. A magyar államkötvények piacán elérhető évi 7 százalékos hozam, párosulva a forint erősödésével, stabil és jövedelmező befektetésnek bizonyult. A devizakitettség ezúttal nem jelentett előnyt. Így a hazai fizetőeszközben tartott megtakarítások értékállósága beigazolódott – írja a Világgazdaság.

2026-ban is vonzó lesz a hazai állampapírpiac

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Miért ennyire vonzó az állampapír?

A befektetések vonzerejét nemcsak önmagukban, hanem más eszközosztályokhoz viszonyítva érdemes mérni. Szép az évi 10 százalékos hozam, de ha máshol 50 százalékot lehet realizálni, kevesen lesznek elégedettek. A hazai piacon 2025-ben a részvénytartás kifizetődőbb lehetett az állampapírnál. A két vételt azonban nem lehet közvetlenül összemérni. A részvénypiaci oldalon rengeteg feszültség és bizonytalanság fűszerezte az évet, elég az orosz–ukrán háború tőkepiaci hatásaira gondolni. Ezzel szemben az állampapírpiacon mindenki pontosan tudhatta, mit kap a pénzéért.

Semmilyen kockázattal nem kellett számolni. Ez a biztonság és kiszámíthatóság az idén is az állampapírpiac sajátja lesz.

Az Államadósság-kezelő Központ a versenyképesség és a kiszámíthatóság érdekében október elsejével újrarajzolta a hazai lakossági állampapírpiacot:

A fix kamatozású papírok kamatát jelentős mértékben növelték,

a változó kamatozásúakét pedig csökkentették.

Az átalakítás legnagyobb nyertese a korábban a népszerűségi lista második felén kullogó MÁP Plusz lett, ennek sávos kamatozása megmaradt.

A sávozás azonban a korábbi 5,75 százalék helyett immár 6,5 százalékról indul, majd a futamidő végére 7,5 százalékon ér célba. Ez komoly előrelépés a korábbi 6,75 százalékos csúcshoz képest.

MÁP Plusz vagy FixMÁP?

A MÁP Plusz kereslete sokszorosára nőtt az októberi átalakulás után. Ugyan a FixMÁP népszerűségét egyelőre nem tudta beérni, kifejezetten vonzó opciót kínál a befektetőknek. Hozama gyakorlatilag megegyezik a FixMÁP-éval. Mellette szól az is, hogy befektetői a kamatfizetést követő napokban névértéken válthatják vissza a papírjaikat. Ezzel megspórolják azt a legalább 1 százalékos díjat, amelyet például a FixMÁP esetében ki kellene fizetniük. Ez a rugalmasság komoly érv lehet a választásnál.