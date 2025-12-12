Állampapírok az élen: brutális roham várható, akár már heteken belül

Az Államadósság Kezelő Központ nyilvánosságra hozta a 2026-os esztendőre vonatkozó finanszírozási stratégiáját. A terv szerint nettó 2541 milliárd forint értékben valósul meg devizakibocsátás. Ebből a devizakötvények 1482 milliárd forintot tesznek majd ki. Ez az összeg elmarad a tavalyi 2107 milliárd forintos szinttől. A háttérben elsősorban a kedvező kamatozású SAFE-hitel 781 milliárd forintos tervezett lehívása áll. Ez a szerkezetváltás a finanszírozás több lábon állását és stabilitását szolgálja. Az ÁKK pontos menetrendet nem rögzített. Hoffmann Mihály tájékoztatása szerint az első félévben kerülhet sor a tranzakcióra. A korábbi évek piaci gyakorlata alapján azonban megalapozottan következtethetünk a korai időpontra. Az új állampapírok már a legelső hetekben megjelenhetnek – derül ki a Világgazdasg cikkéből.

Az Államadósság Kezelő Központ az idén három részletben teljesítette az éves devizakötvény-kibocsátási vállalását:

januárban 2,5 milliárd eurót vont be a kötvénypiacról, négyszeres túljegyzés mellett, ebből 1,5 milliárdot tízéves, hagyományos (midswap felett 205 bázispontos prémiummal, 4,5 százalékos kuponnal), valamint egymilliárdot 15 éves zöldkötvény formájában (midswap felett 235 bázispontos prémiummal, 4,875 százalékos kuponnal);

júniusban nlgymilliárd dollár adósságot bocsátott ki, háromszoros túljegyzés mellett, ebből 1,5 milliárd dollárnyi ötéves (UST felett 145 bázispont, 5,375 százalékos kupon), egymilliárd dollárnyi tízéves (UST felett 175 bázispont, hatszázalékos kupon) és 1,5 milliárd dollárnyi harmincéves (UST felett 195 bázispont, 6,75 százalékos kupon) konvencionális kötvény formájában;

valamint júliusban ötmilliárd kínai renminbi értékben, ebből négymilliárd renminbi hároméves (2,5 százalék hozam) és egymilliárd renminbi ötéves (2,9 százalék hozam) konvencionális Panda kötvény formájában. Utóbbi egyébként a leghosszabb lejáratú szuverén Panda kötvény a piacon, illetve a legnagyobb kibocsátás is volt a maga nemében.

Az ÁKK egy évvel korábban még inkább januári fejsúllyal bocsátotta ki a devizakötvényeket , dollárban denominált papírokat 2024 első hónapjában 2,5 milliárd dollár értékben, euróst két héttel később 1,5 milliárd euró értékben, jenben denominált kötvényt pedig szeptemberben dobott piacra, összesen 39,6 milliárd jen értékben. Ha a múltat bármilyen következtetés alapjául vehetjük,

az ÁKK jó eséllyel jövőre is már januárban megkezdi majd a devizakötvények értékesítését.

Az ÁKK tavalyi időzítése mondhatni kiváló volt, már ha az ember a forint árfolyamának alakulásán keresztül nézi a tranzakciót: a januári eurós kötvénykibocsátás ugyanis még mai szemmel nézve egészen szürreális, 415-ös euróárfolyam mellett ment végbe, szemben a jelenlegi, 383 környéki szintekkel, így kijelenthető, hogy a forint ralijának köszönhetően az első évben közel 3,6 milliárd forintot tud „megspórolni” (mármint ennyivel kevesebbet fizet ki forintban, mint a kibocsátáskori árfolyam mellett kellett volna) a kibocsátó a kamatfizetéseken.