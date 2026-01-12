Svájchalálos tűzesettűzeset

Leszűkített, szétesett lépcső miatt, menekülés közben haltak meg legtöbben az újévi svájci tűzesetben

Az átépített lépcső okozta a fiatalok többségének halálát Svájcban még szilveszter éjszakáján. A tragédia híre az egész világot bejárta, újabb és újabb részletek derülnek ki. Most az került nyilvánosságra, hogy a tulajdonos a pincéből felvezető lépcsőt három méterről egy méterre szűkítette még 2015-ben.

Forrás: Index2026. 01. 12. 14:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az egyik tulajdonos által beszűkített lépcső miatt halt meg az áldozatok 85 százaléka a Le Constellation nevű bárban történt svájci tűzesetben január 1-jén. Jacques Moretti, az őrizetbe vett 49 éves bártulajdonos beismerte, hogy a pincéből felfelé vezető lépcső szélességét három méterről egy méterre szűkítette még 2015-ben – írja az Index.

Fotó AFP

A svájci bárban meghalt áldozatok kétharmada akkor vesztette életét, amikor egy felújított lépcsőházon keresztül próbáltak meg elmenekülni a lángok elől, de a lépcső szétesett. A nyomozók megállapították, hogy 34-en abban a szűk lépcsőházban vesztették életüket, amelyet a tulajdonos kétharmadával szűkített le. Ez az út a pincéből vezetett felfelé, ahol lángra kaptak a csillagszórók. Ez a szám a halottak 85 százalékát teszi ki. 

Csapdába estek a kis lépcsőn, miközben mindenki küzdött, hogy kijusson, de nem tudtak elmenekülni

– nyilatkozta a Daily Mailnek egy forrás, és azt is hozzátette, hogy a tulajdonosok jelentősen csökkentették a méretét, így amikor túlzsúfolttá vált, többen a lángoló pincébe kényszerültek vissza. A svájci rendvédelmi tisztviselők számos holttestet találtak a lépcső alján, miután a falépcsők és a korlátok leomlottak.

Jacques Moretti elismerte, hogy

 a lépcsőház szélességét három méterről mindössze egy méterre csökkentette. A felújításokat ő maga végezte el, amikor 2015-ben átvette a Le Constellation irányítását, és nem tudni, hogy rendelkezett-e építési engedéllyel vagy sem. 

Azt is bevallotta a tulajdonos, hogy alkalmazottai nem részesültek tűzvédelmi képzésben. Amikor az ügyészek pénteken kihallgatták, Jacques Moretti nem beszélt a lépcsőház felújításáról, de elismerte, hogy a tűz keletkezésekor egy „földszinti szervizajtót” belülről zártak be. Azt mondta, hogy a helyszínre érkezve feltörte az ajtót, és mögötte fulladástól haldokló áldozatokat talált.

Ismeretes, a tragédiában 40 ember vesztette életét, további 116-an súlyos égési sérüléseket szenvedtek, sokan közülük fiatalok és tinédzserek. A szórakozóhely a svájci Alpok egyik frekventált üdülőhelyén, Crans-Montana területén működött. Azt is megírtuk, hogy súlyos mulasztásokra derült fény a szilveszteri tragédia után: a kigyulladt bárban évek óta nem végeztek tűzvédelmi ellenőrzést.

Borítókép: Megemlékezők virágai a tűz helyszínén (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu