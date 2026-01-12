Leszűkített, szétesett lépcső miatt, menekülés közben haltak meg legtöbben az újévi svájci tűzesetben

Az egyik tulajdonos által beszűkített lépcső miatt halt meg az áldozatok 85 százaléka a Le Constellation nevű bárban történt svájci tűzesetben január 1-jén. Jacques Moretti, az őrizetbe vett 49 éves bártulajdonos beismerte, hogy a pincéből felfelé vezető lépcső szélességét három méterről egy méterre szűkítette még 2015-ben – írja az Index.

Fotó AFP

A svájci bárban meghalt áldozatok kétharmada akkor vesztette életét, amikor egy felújított lépcsőházon keresztül próbáltak meg elmenekülni a lángok elől, de a lépcső szétesett. A nyomozók megállapították, hogy 34-en abban a szűk lépcsőházban vesztették életüket, amelyet a tulajdonos kétharmadával szűkített le. Ez az út a pincéből vezetett felfelé, ahol lángra kaptak a csillagszórók. Ez a szám a halottak 85 százalékát teszi ki.

Csapdába estek a kis lépcsőn, miközben mindenki küzdött, hogy kijusson, de nem tudtak elmenekülni

– nyilatkozta a Daily Mailnek egy forrás, és azt is hozzátette, hogy a tulajdonosok jelentősen csökkentették a méretét, így amikor túlzsúfolttá vált, többen a lángoló pincébe kényszerültek vissza. A svájci rendvédelmi tisztviselők számos holttestet találtak a lépcső alján, miután a falépcsők és a korlátok leomlottak.

Jacques Moretti elismerte, hogy

a lépcsőház szélességét három méterről mindössze egy méterre csökkentette. A felújításokat ő maga végezte el, amikor 2015-ben átvette a Le Constellation irányítását, és nem tudni, hogy rendelkezett-e építési engedéllyel vagy sem.

Azt is bevallotta a tulajdonos, hogy alkalmazottai nem részesültek tűzvédelmi képzésben. Amikor az ügyészek pénteken kihallgatták, Jacques Moretti nem beszélt a lépcsőház felújításáról, de elismerte, hogy a tűz keletkezésekor egy „földszinti szervizajtót” belülről zártak be. Azt mondta, hogy a helyszínre érkezve feltörte az ajtót, és mögötte fulladástól haldokló áldozatokat talált.

Ismeretes, a tragédiában 40 ember vesztette életét, további 116-an súlyos égési sérüléseket szenvedtek, sokan közülük fiatalok és tinédzserek. A szórakozóhely a svájci Alpok egyik frekventált üdülőhelyén, Crans-Montana területén működött. Azt is megírtuk, hogy súlyos mulasztásokra derült fény a szilveszteri tragédia után: a kigyulladt bárban évek óta nem végeztek tűzvédelmi ellenőrzést.