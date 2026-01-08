Újabb részletek a szilveszteri pokolról: a svájci bár menedzsere a kasszával menekülhetett az égő épületből

Súlyos vádak merültek fel annak a svájci hegyvidéki szórakozóhelynek az üzemeltetői ellen, ahol szilveszter éjjel 40 ember halt meg egy tűzvészben: a bár menedzsere a vádak szerint a kasszával együtt menekült, miközben a vendégek az életükért küzdöttek – tudta meg a New York Post.

Egy fotó egy épület erkélyeit mutatja a Le Constellation bár előtti lezárt övezet felett Fotó: ROBIN MILLARD/AFP

Nyomozás indult a svájci Crans-Montanában kigyulladt bár üzemeltetői ellen, ahol szilveszter éjszakáján halálos tűzvész tört ki. A La Repubblica értesülései szerint a 40 éves Jessica Moretti – a Le Constellation menedzsere – magára hagyta a pánikba esett vendégeket,

miközben több tanú is látta, hogy a pénztárgépet magával vitte az égő épületből.

Jessica Moretti és férje, a 49 éves Jacques Moretti – mindketten francia állampolgárok – 2015 óta a klub társtulajdonosai. A hatóságok gondatlanságból elkövetett emberölés és tömeges testi sértés miatt vizsgálják az ügyet.

Jessica Moretti, dueña del bar incendiando en Suiza, pudo haber escapado con la caja registradora durante el suceso: la Policía investiga un vídeo https://t.co/nxJmlYacgW — Informativos Telecinco (@informativost5) January 8, 2026

A tulajdonosok bizonyítékokat is eltüntethettek

A nyomozás során újabb súlyos gyanú is felmerült: a hatóságok szerint a házaspár bizonyítékok eltüntetésével is megpróbálhatta nehezíteni a vizsgálatot. A The Times beszámolója szerint a klub Facebook- és Instagram-oldalát már a mentés idején felfüggesztették, miközben a honlapot is leállították.

Romain Jordan, a sérültek egy részét képviselő ügyvéd elmondta:

a tűz újév napján hajnali fél kettő körül keletkezett, és állítása szerint a szórakozóhely hajnali 3 és 6.30 között letiltotta közösségi oldalait, miközben a honlapjuk is elérhetetlenné vált.

Mindez akkor történt, amikor a mentőszolgálatok még a lángok megfékezésén és a sérültek kimentésén dolgoztak.

Romain Jordan szerint ezek az oldalak videókat tartalmaztak a zsúfolt szilveszteri buliról, eltávolításuk pedig azt jelezheti, hogy az üzemeltetők már az első órákban jogi következményekkel számoltak.

Az ügyfeleim válaszokat akarnak. A felelősségi láncot teljes egészében fel kell tárni

– fogalmazott.

Ismeretes, a tragédiában 40 ember vesztette életét, további 116-an súlyos égési sérüléseket szenvedtek, sokan közülük fiatalok és tinédzserek. A szórakozóhely a svájci Alpok egyik frekventált üdülőhelyén, Crans-Montana területén működött. Azt is megírtuk, hogy súlyos mulasztásokra derült fény a szilveszteri tragédia után: a kigyulladt bárban évek óta nem végeztek tűzvédelmi ellenőrzést.