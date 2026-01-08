le constellationszilveszterSvájctűzeset

Újabb részletek a szilveszteri pokolról: a svájci bár menedzsere a kasszával menekülhetett az égő épületből

Gondatlanságból elkövetett emberölés és bizonyítékeltüntetés gyanújával vizsgálják annak a svájci klubnak a tulajdonosait, ahol szilveszterkor negyven ember vesztette életét, több mint százan pedig súlyosan megsérültek.

2026. 01. 08.
Súlyos vádak merültek fel annak a svájci hegyvidéki szórakozóhelynek az üzemeltetői ellen, ahol szilveszter éjjel 40 ember halt meg egy tűzvészben: a bár menedzsere a vádak szerint a kasszával együtt menekült, miközben a vendégek az életükért küzdöttek – tudta meg a New York Post.

A photo shows a buildings' balconies over a blocked-off zone outside the "Le Constellation" bar following a fire at the establishment during New Year's Eve celebrations, killing 40 people and injuring 119, in the Alpine ski resort town of Crans-Montana, on January 3, 2026. Swiss investigators worked on January 3 to identify the victims and exact cause of the blaze that killed 40 New Year revellers at a packed bar in the ski resort of Crans-Montana. Dozens of people badly burnt in the fire early on January 1 in the glitzy Alpine town were taken to nearby countries for urgent treatment, while authorities pointed the finger at lit sparklers attached to champagne bottles igniting foam on the ceiling. Most of the 119 people wounded in the fire remained in critical condition. (Photo by Robin MILLARD / AFP)
Egy fotó egy épület erkélyeit mutatja a Le Constellation bár előtti lezárt övezet felett Fotó: ROBIN MILLARD/AFP

Nyomozás indult a svájci Crans-Montanában kigyulladt bár üzemeltetői ellen, ahol szilveszter éjszakáján halálos tűzvész tört ki. A La Repubblica értesülései szerint a 40 éves Jessica Moretti – a Le Constellation menedzsere – magára hagyta a pánikba esett vendégeket, 

miközben több tanú is látta, hogy a pénztárgépet magával vitte az égő épületből.

Jessica Moretti és férje, a 49 éves Jacques Moretti – mindketten francia állampolgárok – 2015 óta a klub társtulajdonosai. A hatóságok gondatlanságból elkövetett emberölés és tömeges testi sértés miatt vizsgálják az ügyet.

A tulajdonosok bizonyítékokat is eltüntethettek

A nyomozás során újabb súlyos gyanú is felmerült: a hatóságok szerint a házaspár bizonyítékok eltüntetésével is megpróbálhatta nehezíteni a vizsgálatot. A The Times beszámolója szerint a klub Facebook- és Instagram-oldalát már a mentés idején felfüggesztették, miközben a honlapot is leállították.

Romain Jordan, a sérültek egy részét képviselő ügyvéd elmondta: 

a tűz újév napján hajnali fél kettő körül keletkezett, és állítása szerint a szórakozóhely hajnali 3 és 6.30 között letiltotta közösségi oldalait, miközben a honlapjuk is elérhetetlenné vált. 

Mindez akkor történt, amikor a mentőszolgálatok még a lángok megfékezésén és a sérültek kimentésén dolgoztak.

Romain Jordan szerint ezek az oldalak videókat tartalmaztak a zsúfolt szilveszteri buliról, eltávolításuk pedig azt jelezheti, hogy az üzemeltetők már az első órákban jogi következményekkel számoltak. 

Az ügyfeleim válaszokat akarnak. A felelősségi láncot teljes egészében fel kell tárni

– fogalmazott.

Ismeretes, a tragédiában 40 ember vesztette életét, további 116-an súlyos égési sérüléseket szenvedtek, sokan közülük fiatalok és tinédzserek. A szórakozóhely a svájci Alpok egyik frekventált üdülőhelyén, Crans-Montana területén működött. Azt is megírtuk, hogy súlyos mulasztásokra derült fény a szilveszteri tragédia után: a kigyulladt bárban évek óta nem végeztek tűzvédelmi ellenőrzést.

Borítókép: Gyászolók állnak egy emlékműnél, amelyet a Le Constellation bár előtti lezárt zóna előtt állítottak fel (Forrás: AFP)

 

