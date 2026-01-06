Súlyos mulasztásokra derült fény a svájci tragédia után

A svájci tragédiát gyertyák okozták

Az ügyészség szerint a lángok villámgyors terjedését az okozhatta, hogy szikrákat szóró gyertyák miatt meggyulladt a szórakozóhely alagsori helyiségének mennyezete. A bárban tartózkodó fiatalokat a lángok csapdába ejtették.

A polgármester sajtótájékoztatóján bejelentette: mostantól a városban tilos lesz a szikrákat szóró gyertyák használata beltéren.

Közölte azt is, hogy a leégett bár tulajdonosainak egy másik éttermétől megvonták a működési engedélyt. Nicolas Féraud kérdésre válaszolva azt mondta: nem mond le tisztségéről, és többször elismételte:

Egy vihar közepén nem szokás elhagyni a hajót.

A svájci rendőrség hétfőn bejelentette, hogy azonosították a katasztrófa összes sérültjét és halálos áldozatát. A 14 és 39 év közötti halottak közt van 21 svájci, kilenc francia és hat olasz állampolgár. A sérültek többségének állapota súlyos, 83 embert továbbra is kórházban kezelnek, többeket külföldre szállítottak. Svájcban pénteken nemzeti gyásznapot tartanak a crans-montanai tragédia miatt.

Incendie à Crans-Montana: "Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués entre 2020 et 2025", déplore Nicolas Féraud, président de la commune de Crans-Montana pic.twitter.com/Uq4Qqg6SQW — BFM (@BFMTV) January 6, 2026

Borítókép: Az emlékezés virágai a svájci Crans-Montanában kigyulladt bár előtt (Fotó: AFP)