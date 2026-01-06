Súlyos mulasztásokra derült fény a svájci tragédia után

Nem végeztek biztonsági és tűzvédelmi ellenőrzést 2019 óta azon a svájci szórakozóhelyen, ahol szilveszteréjjel tűz ütött ki, és negyven ember életét vesztette, 116-an pedig megsérültek – közölte kedden a Valais kantonbeli Crans-Montana város polgármestere.
Nicolas Féraud újságírók előtt beszélt arról, hogy mélységesen sajnálják, de a város vezetése nem értesült arról, hogy az egyébként évente kötelező tűzvédelmi ellenőrzéseket 2020 és 2025 között a bárban nem hajtották végre.
Tavaly csak egy zajszintmérést végeztek a szórakozóhelyen, akkor azt állapították meg, hogy a zajvédelmi előírásokat betartották.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!