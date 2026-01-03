Tele volt kiskorúakkal a leégett svájci bár, nagyon lassú az áldozatok azonosítása

Négy áldozat holttestét azonosították abból a legalább 40 emberből, akik a svájci Crans-Montana síközpont egyik népszerű bárjában vesztették életüket egy szilveszteri tűzben. Az eddig azonosított négy áldozat svájci állampolgár, ráadásul ketten kiskorúak voltak. A holttestek azonosítását és a tragédia pontos okainak kivizsgálását tovább folytatják – írta az Index.

Több áldozatot is azonosítottak a svájci tűz áldozatai közül Fotó: Europress/AFP/Maxime Schmid / AFP

A délnyugati Wallis (Valois) kanton főügyésze pénteken közölte, hogy az eddigi vizsgálatok szerint feltehetőleg pezsgősüvegekre helyezett pirotechnikai eszközök okozhatták a tüzet újév hajnalán a Le Constellation nevű bárban. Az ügyészség közlése szerint tovább vizsgálják az épület szerkezetét és biztonsági rendszerét, valamint az építéshez és egyéb munkálatokhoz használt anyagok megfelelőségét is.

A két gyermek és a két felnőtt holttestének azonosítását a rendőrség szombaton közölte, valamint az is, hogy a maradványaikat átadták családjuknak.

A most azonosított áldozatok mindegyike fiatal volt, a rendőrség egy 21 éves nőt, egy 18 éves férfit, egy 16 éves lányt és egy 16 éves fiút azonosított.

A bár különösen népszerű volt a fiatalok számára, ugyanis

ide már 16 éves kortól beengedtek mindenkit,

holott a környéken a legtöbb hasonló helyre csak 18 éven felüliek mehetnek be. Szilveszter éjszakáján több mint száz vendég ünnepelte bent az új évet, az alacsony korhatár miatt pedig feltételezhető, hogy több kiskorú is tartózkodott az épületben a végzetes éjszakán.

Az egyik áldozat kilétét is tudni, ugyanis, bár a svájci hatóságok egyelőre még nem erősítették meg hivatalosan, de az olasz golfszövetség honlapján bejelentette, hogy gyászolja 16 éves Emanuele Galeppini golfozót – írja a Guardian.