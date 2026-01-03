tűzSvájchalál

Tele volt kiskorúakkal a leégett svájci bár, nagyon lassú az áldozatok azonosítása

A rendőrség azonosított négy embert a szilveszterkor kigyulladt svájci Crans-Montana síközpont egyik népszerű bárjának áldozatai közül. A tűzben mások mellett két fiatalkorú biztosan életét vesztette.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 15:48
Fotó: Europress/AFP/Maxime Schmid Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Négy áldozat holttestét azonosították abból a legalább 40 emberből, akik a svájci Crans-Montana síközpont egyik népszerű bárjában vesztették életüket egy szilveszteri tűzben. Az eddig azonosított négy áldozat svájci állampolgár, ráadásul ketten kiskorúak voltak. A holttestek azonosítását és a tragédia pontos okainak kivizsgálását tovább folytatják – írta az Index.

A mourner lights a candle at a makeshift memorial near the site of a fire that ripped through a bar during New Year's Eve celebrations in the Alpine ski resort town of Crans-Montana killing around 40 people and injuring more than 100 others, in Crans-Montana on January 2, 2026. Investigators raced on January 2, 2026 to identify the victims of a fire that ripped through a bar in the Swiss Alps town of Crans-Montana, turning a New Year's celebration into one of the country's worst tragedies. Frederic Gisler, police commander in the Wallis canton in southwestern Switzerland, told reporters that authorities had counted "around 40 people who have died and around 115 injured, most of them seriously". tűz (Photo by MAXIME SCHMID / AFP)
Több áldozatot is azonosítottak a svájci tűz áldozatai közül Fotó: Europress/AFP/Maxime Schmid / AFP

A délnyugati Wallis (Valois) kanton főügyésze pénteken közölte, hogy az eddigi vizsgálatok szerint feltehetőleg pezsgősüvegekre helyezett pirotechnikai eszközök okozhatták a tüzet újév hajnalán a Le Constellation nevű bárban. Az ügyészség közlése szerint tovább vizsgálják az épület szerkezetét és biztonsági rendszerét, valamint az építéshez és egyéb munkálatokhoz használt anyagok megfelelőségét is.

A két gyermek és a két felnőtt holttestének azonosítását a rendőrség szombaton közölte, valamint az is, hogy a maradványaikat átadták családjuknak.

A most azonosított áldozatok mindegyike fiatal volt, a rendőrség egy 21 éves nőt, egy 18 éves férfit, egy 16 éves lányt és egy 16 éves fiút azonosított.

A bár különösen népszerű volt a fiatalok számára, ugyanis 

ide már 16 éves kortól beengedtek mindenkit,

holott a környéken a legtöbb hasonló helyre csak 18 éven felüliek mehetnek be. Szilveszter éjszakáján több mint száz vendég ünnepelte bent az új évet, az alacsony korhatár miatt pedig feltételezhető, hogy több kiskorú is tartózkodott az épületben a végzetes éjszakán.

Az egyik áldozat kilétét is tudni, ugyanis, bár a svájci hatóságok egyelőre még nem erősítették meg hivatalosan, de az olasz golfszövetség honlapján bejelentette, hogy gyászolja 16 éves Emanuele Galeppini golfozót – írja a Guardian.

1/15 Szívszorító fotókon a svájci tűzvész áldozatainak búcsúztatása

A helyi hatóságok közölték azt is, hogy a tűzesettel kapcsolatban több országban, köztük Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban, Portugáliában, a Fülöp-szigeteken, Romániában, Szerbiában és Törökországban is megnyitották az eltűnt személyek úgynevezett halál utáni ellenőrzésének aktáit.

Wallis kanton rendőrfőnöke, Frédéric Gisler a sajtó előtt Sionban, a régió fővárosában tartott sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a 119 sérült közül 113-at hivatalosan azonosítottak. Elmondása szerint az azonosítottak között 71 svájci, 14 francia, 11 olasz, négy szerb, valamint egy bosnyák, egy belga, egy luxemburgi, egy lengyel és egy portugál állampolgár van, de többek állampolgárságát még nem állapították meg.

A sérültek között van a francia Metz labdarúgócsapat 19 éves játékosa, Tahirys Dos Santos is – jelentette be a klub. A fiatal súlyos égési sérüléseket szenvedett, Németországba szállították, ott folytatják a kezelését.

Ahogyan a Magyar Nemzet már korábban beszámolt róla a svájci hatóságok közlése szerint nagy valószínűséggel pezsgősüvegekbe helyezett, a mennyezethez túl közel emelt csillagszórók indították el azt a halálos tüzet, amely szilveszter éjjel tört ki egy zsúfolásig megtelt bárban Crans-Montanában.

A svájci ügyészség büntetőeljárást indított annak megállapítására, hogy terhel-e bárkit jogi felelősség.

Borítókép: Gyertyagyújtás az áldozatokért (Fotó: Europress/AFP/Maxime Schmid)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu