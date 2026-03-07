Megvan Orbán Viktor terve az ukrán olajblokád kivédésére + videó

Nekünk ezt a küzdelmet az ukránokkal az olajvezeték megnyitása ügyében meg kell nyernünk – jelentette ki Orbán Viktor a debreceni háborúellenes gyűlésen.

A miniszterelnök hangsúlyozta:

ez nekünk egy egzisztenciális kérdés.

A kormányfő egészen biztos benne, hogy az a terv, ami szerint haladnak, eredményre fog vezetni. Talán már a választások előtt is – jegyezte meg.

– Nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik az Magyarországot, mi meg csak nézelődünk. Van egy tervük, hogy hogyan tudják térdre kényszeríteni Magyarországot.

Nekem van egy tervem, hogyan védjük ki.

Az én tervem a jobb terv, ezért a végén ők hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból – fogalmazott Orbán Viktor.

Borítókép: Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)