miniszterelnökvolodimir zelenszkijOrbán Viktor

Az ukránok megnyitottak egy nyugati irányú konfliktust Magyarországgal szemben + videó

Orbán Viktor a debreceni háborúellenes gyűlésen reagált az ukrán fenyegetésekre és zsarolásokra. A miniszterelnök leszögezte, hogy mindenre készen áll.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 16:32
Orbán Viktor Lázár János Debrecen DPK HEGY Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
– Nem esik jól az ilyesmi, biztatásnak nehéz tekinteni, de amikor az ember elvállal egy olyan munkát, mint a nemzet vezetése, akkor jó, ha az ember mindent lerendez magában előre – mondta Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálos fenyegetésével kapcsolatban a debreceni háborúellenes gyűlésen.

Mindenre készen állok. Mi nem keressük a konfliktust, de van arról egy határozott elképzelésünk, hogy miként szeretnénk élni az életünket

– jelentette ki a kormányfő.

Szót ejtett arról is, hogy szívesen egyeznek meg az ukránokkal sok mindenben, de soha sem egyeznek meg zsarolás terhe, súlya alatt, minden zsarolást vissza fognak utasítani. A miniszterelnök kitért arra, hogy az ukránoknak, de neki is van egy terve, hogyan védje ki a zsarolást.

Az én tervem a jobb terv, ezért a végén, az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Le fogjuk őket ebben győzni

– rögzítette, hangsúlyozva: nem vár el bocsánatkérést, elég, ha megnyitják a vezetéket.

Orbán Viktor azt is mondta: nem keresi az ukránokkal bajt, van nekik elég bajuk a keleti fronton, ők keresik a bajt.

– Ahelyett, hogy az oroszokkal harcolnának, ha már így döntöttek,

megnyitottak velünk szemben egy nyugati irányú konfliktust.

Nem gondolhatták, hogy blokkolják Magyarország olajellátását, mi meg itt malmozunk – fogalmazott.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

