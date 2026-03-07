Az ukránok megnyitottak egy nyugati irányú konfliktust Magyarországgal szemben + videó

– Nem esik jól az ilyesmi, biztatásnak nehéz tekinteni, de amikor az ember elvállal egy olyan munkát, mint a nemzet vezetése, akkor jó, ha az ember mindent lerendez magában előre – mondta Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálos fenyegetésével kapcsolatban a debreceni háborúellenes gyűlésen.

Mindenre készen állok. Mi nem keressük a konfliktust, de van arról egy határozott elképzelésünk, hogy miként szeretnénk élni az életünket

– jelentette ki a kormányfő.

Szót ejtett arról is, hogy szívesen egyeznek meg az ukránokkal sok mindenben, de soha sem egyeznek meg zsarolás terhe, súlya alatt, minden zsarolást vissza fognak utasítani. A miniszterelnök kitért arra, hogy az ukránoknak, de neki is van egy terve, hogyan védje ki a zsarolást.

Az én tervem a jobb terv, ezért a végén, az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Le fogjuk őket ebben győzni

– rögzítette, hangsúlyozva: nem vár el bocsánatkérést, elég, ha megnyitják a vezetéket.

Orbán Viktor azt is mondta: nem keresi az ukránokkal bajt, van nekik elég bajuk a keleti fronton, ők keresik a bajt.

– Ahelyett, hogy az oroszokkal harcolnának, ha már így döntöttek,

megnyitottak velünk szemben egy nyugati irányú konfliktust.

Nem gondolhatták, hogy blokkolják Magyarország olajellátását, mi meg itt malmozunk – fogalmazott.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)